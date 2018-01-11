Российский журнал помогает открыть историю Латвии

Выходящий в Москве под редакцией бывшего рижанина и секретаря посольства РФ в ЛР Владимира Владимировича Симиндея «Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований» в своем 11–м номере, направленном в типографию уже в новом году, посвятил Латвии 74 страницы из 256! Целые три обстоятельные статьи.

Кандидат исторических наук Дмитрий Викторович Суржик — ученый секретарь Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН — детально разбирает нашумевший в прошлом году псевдоисторический фолиант в суперобложке «Кровь в лесу. Конец Второй мировой войны в Курляндском котле» Винсента Ханта. Несмотря на то что мистер Хант, британский журналист, провел массу интервью с участниками драматических событий тех лет, его труд представляет собой «паранауку». К сожалению, масса свидетелей той поры оперирует «ложной памятью», о чем говорят: врет как очевидец. То есть подверстывает обрывки подлинных воспоминаний под устоявшуюся идеологическую канву прошлого. К примеру, рассказывает старик–легионер, как немцы, отступая из Риги, грабили магазины и рвали мосты — но не к ним он чувствует неприязнь, а к Красной армии. Положено так!

«Метод Ханта», по оценке Д. Суржика, представляет собой уравнивание всех со всеми: жертв Холокоста с легионерами, немцев и красноармейцев… Причем Латвии как государству начисто отказано в субъектности — ее судьба предопределена. Непонятно также, что в труде о Второй мировой делают пассажи типа «установление Россией контроля над Крымом» и «отправка военной помощи прорусским сепаратистам, восставшим на Украине», а также спасительное членство в НАТО и ЕС, которое «помогло укрепить растущее чувство национального самосознания».

Единственным извинением для Винсента Ханта может служить то, что подданный ее величества проделал сей титанический труд во имя любви — его супруга–латышка вдохновила на освоение ну очень малознакомого материала…

Противоположным по знаку качества примером отношения к ткани минувшего может служить обстоятельная работа магистра истории Сергея Александровича Цоя (Рига) — «Историография истории православия в Латвии (краткий очерк)».

Изучением религиозной жизни в Лифляндии занялись еще славянофилы Юрий Федорович Самарин (1819–1876) и Евграф Васильевич Чешихин (1824–1888), коих по праву можно назвать отцами–основателями русской интеллигенции Риги.

Обобщив практически все изданное на тему православия на латвийской земле, С. Цоя касается противоречивых страниц ее прошлого — к примеру, «латышизации» конца 30–х годов, связанной с деятельностью архиепископа (в 1943–44 гг. епископа Рижского) Иоанна (Гарклавса), ушедшего из Риги вместе с немецкой армией и после войны обосновавшегося в Чикаго. И не он один: ассоциированный профессор ЛУ Александр Валентинович Гаврилин выпустил книгу «Латвийские православные священнослужители на Американском континенте» — материалу хватило на 10 глав! А протопресвитер Александр Черный (1914–2008) в 1985 г. в Великобритании на английском языке издал книгу «Латвийская православная церковь». Кстати, известный латышский историк религии Зигмундс Балевицс в вышедшей в 1987 году на латышском книге «Православная церковь в Латвии» оценивает как неканонический свершенный в 1936 году переход ЛПЦ под омофор Вселенского патриарха Константинопольского.

То, что история русских и их веры на берегах Западной Двины продолжается, доказывает и третья работа для московского журнала — статья о «Латвийском православном хронографе» от историка и публициста Александра Дмитриевича Малнача. Он напоминает о гонениях на православие в первые годы независимости: «Заслуга приехавшего в Латвию летом 1921 г. архиепископа Иоанна (Поммера) состоит в преодолении неполноты прав ЛПЦ». Но, увы, не вернешь разрушенных церквей — у вокзала и на берегу Даугавы, у бывших казарм Вяземского полка (в 20–е превращена в солдатский клуб, затем клуб РКИИГА, ныне — Балтийская международная академия). И еще надо посчитать, в какой период православные потеряли больше храмов — за полвека атеистического СССР или за 20 лет Первой республики…

Николай КАБАНОВ.

Фото автора. Кладбищенская церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где перед своей трагической смертью в 1934 году служил архиепископ Иоанн Поммер.