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газета Сегодня
23:00 10.01.2018
газета Сегодня / История

Российский журнал помогает открыть историю Латвии

Выходящий в Москве под редакцией бывшего рижанина и секретаря посольства РФ в ЛР Владимира Владимировича Симиндея «Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований» в своем 11–м номере, направленном в типографию уже в новом году, посвятил Латвии 74 страницы из 256! Целые три обстоятельные статьи.

 

Кандидат исторических наук Дмитрий Викторович Суржик — ученый секретарь Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН — детально разбирает нашумевший в прошлом году псевдоисторический фолиант в суперобложке «Кровь в лесу. Конец Второй мировой войны в Курляндском котле» Винсента Ханта. Несмотря на то что мистер Хант, британский журналист, провел массу интервью с участниками драматических событий тех лет, его труд представляет собой «паранауку». К сожалению, масса свидетелей той поры оперирует «ложной памятью», о чем говорят: врет как очевидец. То есть подверстывает обрывки подлинных воспоминаний под устоявшуюся идеологическую канву прошлого. К примеру, рассказывает старик–легионер, как немцы, отступая из Риги, грабили магазины и рвали мосты — но не к ним он чувствует неприязнь, а к Красной армии. Положено так!

 

«Метод Ханта», по оценке Д. Суржика, представляет собой уравнивание всех со всеми: жертв Холокоста с легионерами, немцев и красноармейцев… Причем Латвии как государству начисто отказано в субъектности — ее судьба предопределена. Непонятно также, что в труде о Второй мировой делают пассажи типа «установление Россией контроля над Крымом» и «отправка военной помощи прорусским сепаратистам, восставшим на Украине», а также спасительное членство в НАТО и ЕС, которое «помогло укрепить растущее чувство национального самосознания». 

 

Единственным извинением для Винсента Ханта может служить то, что подданный ее величества проделал сей титанический труд во имя любви — его супруга–латышка вдохновила на освоение ну очень малознакомого материала… 

 

Противоположным по знаку качества примером отношения к ткани минувшего может служить обстоятельная работа магистра истории Сергея Александровича Цоя (Рига) — «Историография истории православия в Латвии (краткий очерк)». 

Изучением религиозной жизни в Лифляндии занялись еще славянофилы Юрий Федорович Самарин (1819–1876) и Евграф Васильевич Чешихин (1824–1888), коих по праву можно назвать отцами–основателями русской интеллигенции Риги.

Обобщив практически все изданное на тему православия на латвийской земле, С. Цоя касается противоречивых страниц ее прошлого — к примеру, «латышизации» конца 30–х годов, связанной с деятельностью архиепископа (в 1943–44 гг. епископа Рижского) Иоанна (Гарклавса), ушедшего из Риги вместе с немецкой армией и после войны обосновавшегося в Чикаго. И не он один: ассоциированный профессор ЛУ Александр Валентинович Гаврилин выпустил книгу «Латвийские православные священнослужители на Американском континенте» — материалу хватило на 10 глав! А протопресвитер Александр Черный (1914–2008) в 1985 г. в Великобритании на английском языке издал книгу «Латвийская православная церковь».  Кстати, известный латышский историк религии Зигмундс Балевицс в вышедшей в 1987 году на латышском книге «Православная церковь в Латвии» оценивает как неканонический свершенный в 1936 году переход ЛПЦ под омофор Вселенского патриарха Константинопольского.

 

То, что история русских и их веры на берегах Западной Двины продолжается, доказывает и третья работа для московского журнала — статья о «Латвийском православном хронографе» от историка и публициста Александра Дмитриевича Малнача. Он напоминает о гонениях на православие в первые годы независимости: «Заслуга приехавшего в Латвию летом 1921 г. архиепископа Иоанна (Поммера) состоит в преодолении неполноты прав ЛПЦ». Но, увы, не вернешь разрушенных церквей — у вокзала и на берегу Даугавы, у бывших казарм Вяземского полка (в 20–е превращена в солдатский клуб, затем клуб РКИИГА, ныне — Балтийская международная академия). И еще надо посчитать, в какой период православные потеряли больше храмов — за полвека атеистического СССР или за 20 лет Первой республики…

 

Николай КАБАНОВ.

 

Фото автора. Кладбищенская церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где перед своей трагической смертью в 1934 году служил архиепископ Иоанн Поммер.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 23:23 10:01:2018

atbalstu. 100%

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Latviešu patriots 23:30 10:01:2018

Krieviem nepatīk taisnība, ko raksta angļu vēsturnieks. Tā ir pašu krievu problēma. Vinsents Hants ir malacis.Galvenais, ka pasaule uzzinās taisnību - īsto, nevis krievu melus.

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ну давай про правду 06:09 11:01:2018

как появился лотышский патриот?
в 1938-39 году польский экономический беженец прибывает в латвию за коркой хлеба
ну и от кого мог родиться патриот,кто дал нищему поляку?
очевидно ш люха.также не безинтересно,как получил этот поляк гражданство латвии,не зная латышского?и вот теперь это чмо учит как жить и любить латвию людей,предки которых жили на данной территории во времена российской империи.
завали хавальник,курва

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Latviešu patriots 07:11 11:01:2018

Tipisks krieveļa okupanteļa teksts. Kurš radies no garīgi atpalikuša mongoloīda, kas dzērumā 1980.g 9.maijā kopā ar visu rotu izdrāzis sifilītiķi Maņku ,rotas sanitāri.

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давай по существу 07:49 11:01:2018

старый гриб,что сообщишь по существу.
отец прибыл в 30 годах на заработки из польши.остальное следует логически
так что ,курва,не звезди

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вопрос 07:52 11:01:2018

если опубликую копию предков на немецком,сознаешься,сын курвы?

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польская курва 08:55 11:01:2018

вот так патриот и спекся,так теперь знай,как только появишься на сайтах,получишь вопрос,как тебя в яйцах привезли в латвию

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Latviešu patriots 11:11 11:01:2018

Kurva, mani seņči ir tikai latvieši, ne poļi, ne krievi. Skaidrs mongoloīd okupant!

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Latviešu patriots 11:16 11:01:2018

Un tik un tā es turpināšu rakstīt, ko domāju, un man krievu kretīnu domas ir pie vienas vietas, variet iepūst.

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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