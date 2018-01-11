Выходящий в Москве под редакцией бывшего рижанина и секретаря посольства РФ в ЛР Владимира Владимировича Симиндея «Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований» в своем 11–м номере, направленном в типографию уже в новом году, посвятил Латвии 74 страницы из 256! Целые три обстоятельные статьи.
Кандидат исторических наук Дмитрий Викторович Суржик — ученый секретарь Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН — детально разбирает нашумевший в прошлом году псевдоисторический фолиант в суперобложке «Кровь в лесу. Конец Второй мировой войны в Курляндском котле» Винсента Ханта. Несмотря на то что мистер Хант, британский журналист, провел массу интервью с участниками драматических событий тех лет, его труд представляет собой «паранауку». К сожалению, масса свидетелей той поры оперирует «ложной памятью», о чем говорят: врет как очевидец. То есть подверстывает обрывки подлинных воспоминаний под устоявшуюся идеологическую канву прошлого. К примеру, рассказывает старик–легионер, как немцы, отступая из Риги, грабили магазины и рвали мосты — но не к ним он чувствует неприязнь, а к Красной армии. Положено так!
«Метод Ханта», по оценке Д. Суржика, представляет собой уравнивание всех со всеми: жертв Холокоста с легионерами, немцев и красноармейцев… Причем Латвии как государству начисто отказано в субъектности — ее судьба предопределена. Непонятно также, что в труде о Второй мировой делают пассажи типа «установление Россией контроля над Крымом» и «отправка военной помощи прорусским сепаратистам, восставшим на Украине», а также спасительное членство в НАТО и ЕС, которое «помогло укрепить растущее чувство национального самосознания».
Единственным извинением для Винсента Ханта может служить то, что подданный ее величества проделал сей титанический труд во имя любви — его супруга–латышка вдохновила на освоение ну очень малознакомого материала…
Противоположным по знаку качества примером отношения к ткани минувшего может служить обстоятельная работа магистра истории Сергея Александровича Цоя (Рига) — «Историография истории православия в Латвии (краткий очерк)».
Изучением религиозной жизни в Лифляндии занялись еще славянофилы Юрий Федорович Самарин (1819–1876) и Евграф Васильевич Чешихин (1824–1888), коих по праву можно назвать отцами–основателями русской интеллигенции Риги.
Обобщив практически все изданное на тему православия на латвийской земле, С. Цоя касается противоречивых страниц ее прошлого — к примеру, «латышизации» конца 30–х годов, связанной с деятельностью архиепископа (в 1943–44 гг. епископа Рижского) Иоанна (Гарклавса), ушедшего из Риги вместе с немецкой армией и после войны обосновавшегося в Чикаго. И не он один: ассоциированный профессор ЛУ Александр Валентинович Гаврилин выпустил книгу «Латвийские православные священнослужители на Американском континенте» — материалу хватило на 10 глав! А протопресвитер Александр Черный (1914–2008) в 1985 г. в Великобритании на английском языке издал книгу «Латвийская православная церковь». Кстати, известный латышский историк религии Зигмундс Балевицс в вышедшей в 1987 году на латышском книге «Православная церковь в Латвии» оценивает как неканонический свершенный в 1936 году переход ЛПЦ под омофор Вселенского патриарха Константинопольского.
То, что история русских и их веры на берегах Западной Двины продолжается, доказывает и третья работа для московского журнала — статья о «Латвийском православном хронографе» от историка и публициста Александра Дмитриевича Малнача. Он напоминает о гонениях на православие в первые годы независимости: «Заслуга приехавшего в Латвию летом 1921 г. архиепископа Иоанна (Поммера) состоит в преодолении неполноты прав ЛПЦ». Но, увы, не вернешь разрушенных церквей — у вокзала и на берегу Даугавы, у бывших казарм Вяземского полка (в 20–е превращена в солдатский клуб, затем клуб РКИИГА, ныне — Балтийская международная академия). И еще надо посчитать, в какой период православные потеряли больше храмов — за полвека атеистического СССР или за 20 лет Первой республики…
Николай КАБАНОВ.
Фото автора. Кладбищенская церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где перед своей трагической смертью в 1934 году служил архиепископ Иоанн Поммер.
atbalstu. 100%« ответить
Krieviem nepatīk taisnība, ko raksta angļu vēsturnieks. Tā ir pašu krievu problēma. Vinsents Hants ir malacis.Galvenais, ka pasaule uzzinās taisnību - īsto, nevis krievu melus.« ответить
как появился лотышский патриот?« ответить
в 1938-39 году польский экономический беженец прибывает в латвию за коркой хлеба
ну и от кого мог родиться патриот,кто дал нищему поляку?
очевидно ш люха.также не безинтересно,как получил этот поляк гражданство латвии,не зная латышского?и вот теперь это чмо учит как жить и любить латвию людей,предки которых жили на данной территории во времена российской империи.
завали хавальник,курва
Tipisks krieveļa okupanteļa teksts. Kurš radies no garīgi atpalikuša mongoloīda, kas dzērumā 1980.g 9.maijā kopā ar visu rotu izdrāzis sifilītiķi Maņku ,rotas sanitāri.« ответить
старый гриб,что сообщишь по существу.« ответить
отец прибыл в 30 годах на заработки из польши.остальное следует логически
так что ,курва,не звезди
если опубликую копию предков на немецком,сознаешься,сын курвы?« ответить
вот так патриот и спекся,так теперь знай,как только появишься на сайтах,получишь вопрос,как тебя в яйцах привезли в латвию« ответить
Kurva, mani seņči ir tikai latvieši, ne poļi, ne krievi. Skaidrs mongoloīd okupant!« ответить
Un tik un tā es turpināšu rakstīt, ko domāju, un man krievu kretīnu domas ir pie vienas vietas, variet iepūst.« ответить