Какие ингредиенты в блюдах можно заменить на более полезные аналоги, чтобы их вкус не превратился в диетически-пресный?

Панировочные сухари ⇒овсяные хлопья

Приготовить на сковороде обвалянную в сухарях курицу или рыбу? Вредно! Панировочные сухари — это достаточно калорийный продукт, злоупотреблять которым не стоит. Лучше заменить их на овсяные хлопья, слегка измельчённые при помощи кухонного комбайна. Блюда с ними не менее вкусные и куда более полезные. Также панировочные сухари можно заменить на кунжут или дроблёные орехи.

Бекон ⇒молотая паприка

Отличная альтернатива бекону — паприка. На вкус она такая же пикантно-сладкая и вкусная.

Сливочное масло ⇒авокадо

Измельчите фрукт с помощью блендера и намажьте получившееся пюре на хлеб — это не только вкусно, но и полезно.

Сухари ⇒орехи

Иногда финальным штрихом к салатам становятся сухарики. И лёгким движением руки полезный салат превращается в очень калорийный. Решить проблему просто — замените сухари на орехи. Это добавит витаминов и питательной ценности салату.

Оливковое масло ⇒яблочное пюре

Этот совет подойдёт для выпечки. Если в рецепте требуется оливковое масло, можно заменить его яблочным пюре. Для этого измельчите яблоки в блендере. Вкусовые качества ваших кексов или булочек ничуть не пострадают!

Соль ⇒лимонный сок

Мясо, рыбу или салаты можно полить лимонным соком. Он ничуть не хуже, чем соль. Вкус блюда станет очень необычным. Это именно то, что нужно, чтобы разнообразить рацион.

Мука высшего сорта ⇒мука грубого помола

Не всем нравится выпечка из муки грубого помола. Но есть выход: замените половину муки высшего сорта на цельнозерновую.

Картофельное пюре ⇒пюре из цветной капусты

Конечно, пюре из цветной капусты с картофельным не сравнится. Но иногда для разнообразия его можно заменить аналогом, в 4 раза менее калорийным.

Картофельные чипсы ⇒свекольные чипсы

Вместо картофельных чипсов (конечно, только домашнего приготовления) можно побаловать себя чипсами из свёклы. Ну или моркови, яблока, цукини или других овощей и фруктов. Это очень вкусно!

«Айсберг» ⇒шпинат

В «Айсберге» нет ничего плохого — этот салат может присутствовать в рационе. Но полезных веществ в шпинате гораздо больше.