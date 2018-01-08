Полезные привычки для нового года

Многие часто дают себе обещание изменить свою жизнь. И нередко стараются привязать это к какому-то событию — с понедельника, с нового месяца, после отпуска. Можно попробовать провести глобальные изменения и с начала года.

Сегодня специалисты выделяют немало полезных и здоровых привычек, которые было бы неплохо взять на вооружение каждому человеку. Ведь с ними здоровье будет крепче, настроение лучше, дела станут выполняться проще и веселее. Какие именно изменения стоит внести в свой режим и стиль жизни, чтобы чувствовать себя бодрее?

Привычка 1. Рано вставать по утрам

Несмотря на то, что люди традиционно делятся на жаворонков и сов, специалисты советуют всем им стараться просыпаться пораньше. Такая привычка помогает гармонизировать свой день и больше успевать. Причем научиться вставать пораньше и перестроить свои биоритмы не так и сложно. Каждой привычке для закрепления требуется 21 день, поэтому по истечении этого времени можно будет отметить, что вставать пораньше стало проще. Конечно же, необходимо придумать себе мотивацию, иначе вряд ли что-то получится.

Привычка 2. Пить по утрам воду

Желательно начинать свое утро с чистой воды. Для того чтобы запустить организм и организовать правильную работу всего тела сразу после подъема, необходимо выпивать натощак стакан теплой воды. Именно теплой — такая усваивается быстрее. Пить воду надо не позднее, чем за полчаса до завтрака. Такая мера позволит очистить кишечник, напитать организм водой, снизить риск инфарктов.

Поддержать эффект поможет и привычка пить больше воды в принципе в течение дня. Желательно использовать не менее 2 литров обычной воды в сутки. Это не считая супов, чаев и прочих вариантов.

Привычка 3. Обязательный завтрак

Завтрак, как утверждают врачи, один из главных приемов пищи. И пропускать его ни в коем случае нельзя. Причем он обязательно должен быть правильным. Чашка кофе или бутерброд с колбасой полезным завтраком считаться не могут. Чтобы зарядиться необходимой на весь день энергией, надо использовать на завтрак каши, овощные салаты, омлеты, фрукты, зелень, постные сорта мяса и рыбы, кисломолочные продукты.

Привычка 4. Отказ от диет

Вообще вопросы питания стоят перед людьми довольно остро. Многие предпочитают для тех или иных случаев просто взять и сесть на диету. И тут они не учитывают, что наносят организму серьезный вред. Ведь тело от резкого лишения пищи впадает в стресс и начинает накапливать запасы. В результате вес начинает только увеличиваться.

На самом деле, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать фигуру в норме, достаточно просто правильно и сбалансировано питаться. Следует исключить потенциально вредные блюда, типа жирных, жареных, копченых, соленых продуктов и маринадов. Достаточно заменить их на свежие овощи и фрукты, цельнозерновые крупы, постное мясо и морепродукты, чтобы почувствовать себя значительно лучше. Есть следует до 5-6 раз в день с перерывами между приемами пищи 2-3 часа. При этом порции должны быть небольшими, но сбалансированными по составу. Тогда лишние килограммы набираться не будут, а результат в виде сияющей и подтянутой кожи не заставит себя ждать.

Привычка 5. Спать вдоволь

Многие проблемы со здоровьем начинаются у человека от постоянных недосыпов. Это только кажется, что сегодня можно поспать на 2 часа меньше, завтра вообще не лечь, а на выходных все наверстать. Нет, так делать нельзя. Организм не умеет высыпаться впрок, а недостаток сна лишает его необходимой защиты и восстановления. 8 часов сна — обязательный минимум, и надо стараться его выдерживать. Начав спать как положено, можно будет уже очень скоро заметить, как становится веселее и бодрее просыпаться по утрам.

Привычка 6. Больше движения

Современный человек, как говорят врачи, чахнет без движения. В офисе работа сидячая, дома тоже, на улицу не отправить даже детей, которые проводят все свое свободное время перед компьютерами и телевизорами. А значит, надо ситуацию в корне исправлять. Достаточно завести привычку гулять каждый день по вечерам по полчаса-час вместо сидения на диване, подниматься по лестницам без лифта, делать перерывы на работе на 15 минут, чтобы размяться и пройтись и т.д., чтобы почувствовать, с какой благодарностью на это отзывается тело.

Привычка 7. Жить здесь и сейчас

Привычка откладывать все на завтра сильна и трудно искореняется. Однако надо постараться, иначе время пролетает, а много интересного в жизни остается за бортом. Кроме того, те, кто живут по четкому плану, не отступая от него ни на шаг, нередко находятся в серьезнейшем стрессе. Ведь обстоятельства могут кардинально меняться, а с ними — ломаться и тщательно выверенные планы.

Конечно же, это не значит, что надо отказаться от долгосрочного планирования. Но все же не стоит воспринимать его как единственную панацею. Надо уметь останавливаться и оглядываться вокруг, чтобы не пропустить те самые моменты, которые есть сейчас. И этому мастерству стоит поучиться, чтобы практиковать его в новом году.