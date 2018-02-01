Полезные вещи, которые вы можете сделать из старого свитера

Разбирали старые вещи и нашли пару свитеров, которые давно не носите? Не спешите их выбрасывать, ведь из шерсти можно сделать столько всего красивого и полезного!

Чехол на подушку

Хотите украсить диван или кровать, — сшейте стильный шерстяной чехол из спинки и полочки свитера. Вырежьте два одинаковых прямоугольника под размер подушки и пристрочите по трем сторонам с изнаночной стороны. Выверните получившуюся наволочку, вставьте подушку и зашейте последнюю сторону потайным швом. Для этого подойдет любая шерстяная ткань, так что подбирайте под свой интерьер.

Браслеты из шерсти

Из рукавов или нижней резинки свитера можно изготовить прекрасный браслет. Измерьте окружность браслета с помощью сантиметра и сделайте из кусочка шерсти выкройку нужного размера. Для браслета подойдет и пластиковая, и деревянная основа. Можно использовать старые браслеты, которые уже не будете носить или купить заготовку в магазинах для рукоделия.

Шерстью нужно обтянуть браслет и приклеить аэрозольным клеем, подходящим для ткани, или с помощью термопистолета. Готовый браслет можно украсить дополнительными деталями: бусинками, стразами и т.д. или оставить так.

Чехол для планшета

Делается также, как и подушка, только сшивается по трем сторонам. Такой же чехол можно сделать и для очков, и для смартфона. Кстати, если хотите, чтобы шерсть стала более плотной и лучше держала форму, можно предварительно постирать свитер в горячей воде, чтобы он сел и стал похож на кусок фетровой ткани.

Оформление подсвечников и вазочек

Что еще можно сделать из старого свитера? Рукава свитера подойдут для изготовления декоративных подсвечников. Нужно отрезать рукав свитера, натянуть его не банку, обрезать до нужной длины и подклеить края свитера к дну банки. Такие подсвечники очень красиво смотрятся вечером, создавая приятное освещение.

Из банок или бутылок необычной формы точно таким же способом делаются вазы. Идеально для загородного дома или кухни в стиле кантри.

Шерстяные игрушки

Из рукавов можно сделать очень забавных шерстяных зверьков, набив их синтепоном или ватой. Такие милые зверьки придутся по-душе детям и взрослым.

А вот таких милых осьминожек можно сшить из детских перчаток у которых потерялась пара. Просто набейте перчатку синтепоном поплотнее, зашейте в области манжета и добавьте глазки-пуговки и ротик.

Кашпо для растений

С помощью шерсти можно превратить некрасивый цветочный горшок в эффектный элемент декора, на который захочется смотреть снова и снова. Также понадобится клей или нитки с иголкой и отрезок от старого свитера. Советуем купить пару весенних луковичных растений (гиацинты, нарциссы, крокусы) и поставить на подоконник в таком шерстяном кашпо. К 8-му Марта у вас будет отличный букет на окне!

А для весенней рассады можно изготовить подвесные кашпо. Вырежьте шерстяную ткань в виде прямоугольника, сшейте ее по трем сторонам так, чтобы получился кармашек, по желанию украсьте пуговицами или кусочками ткани. Затем возьмите прочный пластиковый пакет (вам наверняка знакомы пакеты с застежкой, так называемые грипперы или зиплоки). Насыпьте в этот пакетик плодородный грунт и поместите цветочную рассаду. После этого поместите пакет в готовый шерстяной кармашек и подвесьте в любом подходящем месте.

Абажур из шерсти

Еще один очень простой способ украсить интерьер — это обтянуть абажур шерстью. Делать это можно с абажуром любой формы и размера. В случае с напольным или подвесным светильником используется спинка и полочка свитера, а если хотите обтянуть миниатюрные абажуры для бра или потолочных ламп — используйте рукава. Во всех случаях абажур крепится с помощью аэрозольного клея. Сложности никакой нет, нужно постараться только как можно аккуратнее подогнуть шерсть под края абажура, чтобы она не отклеилась и не торчала.

Варежки из старого свитера

Зачем пропадать хорошей шерсти, если можно использовать даже маленькие кусочки, чтобы сшить, к примеру, новые варежки. Обведите, обрежьте и сшейте между собой две части. Вся работа займет не больше получаса, зато результат — новая и полезная вещь!

Свитер для собаки

Ну и, конечно, не забывайте о наших питомцах. Они тоже мерзнут на улице. А из одного свитера получится целых два — собачке на смену! Обрезаем рукава, делаем круглые отверстия для лапок и обрабатываем края, чтобы вязка не распустилась.