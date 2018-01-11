Нынешняя «новогодняя» Америка продолжает удивлять, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Изменения в природе происходят год от года…» — пел чудаковатый мистер Эй в любимом фильме про волшебную няню Мэри Поппинс. Климатические изменения в прошлом году привели на территории США к ураганам, побившим рекорды по многим показателям: по силе ветра, его продолжительности, уровня разлива вод, массовой эвакуации населения. Природные катаклизмы наряду с лесными пожарами в 2017 году унесли 362 жизни в США и нанесли ущерб на 306 миллиардов долларов.

Новый, 2018 год начался со снегопада, завалившего северо–восточное побережье Америки и отменившего тысячи авиарейсов. Штормовые волны подтопили некоторые области побережья Новой Англии, а в Бостоне от воды пострадали городской прибрежный квартал и станция метро. Уже в этом году из–за холода и автоаварий зарегистрированы смерти 19 человек…

В то время как в столице Латвии стояла плюсовая температура, в столице США мороз достигал 15 градусов. Не много, но ведь Вашингтон находится гораздо южнее Риги и к сильным морозам здесь не привыкли. А что уже говорить о Флориде, где зимой обычно ходят в шортах! Но в этом году снег добрался и туда, парализовав движение в нескольких городах: снегоуборочного оборудования во Флориде просто нет. Бедные игуаны от непривычного холода теряли хватку и падали с деревьев прямо на землю. Аллигаторам повезло еще меньше: в Северной Каролине десятки хвостатых и зубастых вмерзли в озеро, и только их носы торчали изо льда…

Пару лет назад встречал во Флориде Новый год на пляже и не мог представить себе никакого снега среди пальм. Вообще–то люблю встречать Новый год в любимой Риге — со снегом, с Дедом Морозом и Снегурочкой, но в том году коварная судьба привела меня к Санта–Клаусу, а вместо Снегурочки у этого персонажа олень и куча эльфов — декаданс! Зато встречал его в плавках — в январе обычно на флоридском пляже гораздо теплее, чем в июле на юрмальском, и вода градусов 25! Прихватив с собой елочку, украсили ее с друзьями–неэльфами и установили прямо около океана рядом с пальмами, а вместо шишек у нас были кокосовые орехи. Пить на пляже нельзя, но если подпольно, по–партийному, то можно — и после над Дания–Бич разносились новогодние песни, Снегурочки в купальниках водили хороводы вокруг елочки, а подключившиеся местные кубинцы смолили отборную «травку»…

…Такие воспоминания обуяли меня в морозный вашингтонский предстароновогодний вечер.

Снегопад в этом году Вашингтон обошел стороной. Но детям в мороз отменяют школу или переносят занятия на два часа. Это делается из–за опасности скользких дорог — большинство ездит в школу на желтых школьных автобусах с откидывающимся слева знаком Stop. Если этот знак проигнорировать и обогнать остановившийся автобус, штраф может достигать $570. А любая, даже мелкая, авария со школьным автобусом тут же идет главной новостью по местным новостям, и родителей информируют об этом по телефонам и е–мейлам.

Детишки восточного побережья Америки в этом году пропустили немало школьных дней, но это мелочи по сравнению с тем, что творится сейчас в Калифорнии, в районе знаменитой Санта–Барбары: там мощные ливни спровоцировали сход селевых потоков и оползни, разрушающие дома и переворачивающие машины. Погибли 13 человек.

Такой вот в США Новый год…

Особо любопытные активисты в соцсетях задаются вопросом: а действительно ли существует климатическое оружие и кто им владеет? Среди «обычных подозреваемых», понятное дело, bad russians, но доказательств этим досужим вымыслам нет, а само климатическое оружие — лишь мечта военных некоторых особо агрессивных стран. Не военные стратеги и шаманы вызывают климатические аномалии — сама природа влияет на изменение климата, а также на глобальное изменение температуры влияют выбросы парниковых газов. Так, по крайней мере, утверждают ученые федеральных американских ведомств, а их мнение оспаривает сам президент Трамп…

И все же, как поется в другой песне, «у природы нет плохой погоды». Согласен с этим, но только когда погодные катаклизмы не приводят к жертвам и разрушениям.

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Вашингтоне.