Полицейские развитых стран Европы нашли пользу в марихуане(2)

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Герман Бергер
18:50 07.02.2018
Lifenews / Люди

Глава ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц (Andre Schulz) заявил, что немецкие правоохранительные органы выступают за полную легализацию марихуаны в стране. Его слова передает The Independent.

«Запрет каннабиса, с исторической точки зрения, — произвол, — сказал Шульц, — он ни разумен, ни целесообразен». По его словам, за всю историю человечества не существовало ни одного общества, в котором бы не использовали марихуану, а запрет приводит к повышению уровня преступности. «Это должно быть приемлемо. Я не думаю, что запрет на марихуану еще долго продержится в Германии», — добавил он.

 

В то же время полицейский заявил, что употребления наркотика должно быть запрещено водителям.

 

Эту инициативу поддержали в Великобритании. Там полицейские также выступают за легализацию легкого наркотика. Об этом изданию рассказал Стив Роллз (Steve Rolles), аналитик по вопросам политики в отношении наркотиков. «То, что происходит в Германии, происходит и в Соединенном Королевстве. Мы видим, что все больше полицейских ставят под вопрос существующую ситуацию и требуют реформ», — прокомментировал Роллз.

 

Инициатива была запущена после того, как исследования, проведенные в граничащих с Мексикой штатах США, показали, что легализация марихуаны снижает уровень преступности.

 

В январе 2017-го бундестаг принял закон, разрешающий медицинское использование марихуаны. Наркотик по рецепту врача смогут получать лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, в случае, если другие методы лечения оказались неэффективными.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
22 19:58 07:02:2018

И эти чмошники запрещают мельдоний

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Малыгин 21:31 07:02:2018

Первый потребитель Мельдония уже умер.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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