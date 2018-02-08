Глава ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц (Andre Schulz) заявил, что немецкие правоохранительные органы выступают за полную легализацию марихуаны в стране. Его слова передает The Independent.

«Запрет каннабиса, с исторической точки зрения, — произвол, — сказал Шульц, — он ни разумен, ни целесообразен». По его словам, за всю историю человечества не существовало ни одного общества, в котором бы не использовали марихуану, а запрет приводит к повышению уровня преступности. «Это должно быть приемлемо. Я не думаю, что запрет на марихуану еще долго продержится в Германии», — добавил он.

В то же время полицейский заявил, что употребления наркотика должно быть запрещено водителям.

Эту инициативу поддержали в Великобритании. Там полицейские также выступают за легализацию легкого наркотика. Об этом изданию рассказал Стив Роллз (Steve Rolles), аналитик по вопросам политики в отношении наркотиков. «То, что происходит в Германии, происходит и в Соединенном Королевстве. Мы видим, что все больше полицейских ставят под вопрос существующую ситуацию и требуют реформ», — прокомментировал Роллз.

Инициатива была запущена после того, как исследования, проведенные в граничащих с Мексикой штатах США, показали, что легализация марихуаны снижает уровень преступности.

В январе 2017-го бундестаг принял закон, разрешающий медицинское использование марихуаны. Наркотик по рецепту врача смогут получать лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, в случае, если другие методы лечения оказались неэффективными.