Бывший депутат Рижской думы, лидер русского движения Латвии Руслан Панкратов рассказал о том, как побеседовал с латвийскими спецслужбами, которые инкриминировали ему участие в организации показа в Латвии запрещенного на Украине фильма «Волынь».

По словам Панкратова, представители Полиции Безопасности (ПБ) обвинили его в том, что в фильме «Волынь» бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) показаны в негативном свете и это очерняет образ Украины, государства, поддерживающего с Латвией партнерские отношения.

Панкратов отмечает, что сотрудники ПБ так и не сумели объяснить, что конкретно он нарушил, принимая участие в организации демонстрации фильма «Волынь» в Латвии, где показ этой ленты не запрещен.

В ноябре прошлого года в Риге прошел показ польской довоенной драмы «Волынь». Одним из организаторов киносеанса действительно выступал Панкратов.

В день показа у рижского кинотеатра K-Suns на несанкционированную акцию собрались протестующие. Участники акции протеста держали в руках латвийские флаги и транспаранты «Фильм «Волынь» – вон из Латвии», пытались вступить в диалог с рижанами и даже оскорбляли тех, кто решил посмотреть скандальную польскую ленту. Но конфликтов все же удалось избежать и повторная премьера фильма «Волынь» в Риге состоялась.

Картина демонстрировалась с синхронным переводом на латышский язык. А перед началом сеанса организаторы показа поблагодарили польскую сторону, а также поздравили поляков с национальным праздником независимости, который отмечают 11 ноября.

До этого «Волынь» показывали в латвийской столице в рамках фестиваля RIFF в октябре 2017 года.

Вся уникальность события заключается в том, что ни одна страна Евросоюза, кроме самой Польши, не показала у себя этот вышедший в 2016 году фильм по причине того, что в киноленте показаны зверства бойцов УПА, которые ныне героизируются на Украине, ставшей теперь приоритетным партнером ЕС.

Само собой, на Украине фильм «Волынь» также запрещен к показу. А приверженцы украинской идеологии пытаются не допустить или сорвать показы ленты по всему миру.

Кровавая резня

Фильм польского режиссера Войцеха Смажовского «Волынь», снятый по мотивам рассказов Станислава Сроковского «Ненависть», основан на реальных событиях, которые происходили в восточных кресах Польши в довоенный период и во время Второй мировой войны.

В картине ведется повествование о судьбе молодой польской девушки, о ее семье и любимом человеке. Действие фильма переносит зрителя в волынскую деревню, незадолго до начала Второй мировой войны, где вместе живут поляки, украинцы и евреи.

Главная героиня — семнадцатилетняя полька Зося влюблена в украинского парня, но родители принуждают ее выйти замуж за богатого польского вдовца Мацея Скибу, предложившего за девушку восемь моргов земли и корову.

Вскоре нацистская Германия нападает на Польшу, а Скиба отправляется на фронт, где его подразделение отступает под натиском немцев. В связи с безнадежной ситуацией, командир распускает солдат по домам и совершает самоубийство.

Село польского пана попадает в зону советской оккупации, а Красную армию и НКВД встречает хлебом и водкой Степан Чума, украинский националист-конформист, в награду получивший должность солтыса, то есть главы.

Вернувшийся домой Скиба узнает, что его молодая жена забеременела от украинского любовника по имени Петро. В тот же день начинаются депортации поляков. Обезумевший украинец спасает беременную Зосю и двоих детей Скибы, выкупая их у надзирателя поезда за ящик водки, который раньше украл у советских солдат. Зося рожает мальчика, а Петро за кражу получает пулю в лоб от сотрудника НКВД.

Тем временем Гитлер бросает свои войска на Москву и в село заходят немцы, которых солтыс Чума тоже встречает водкой и плакатами, но уже с другими надписями: «Слава Гитлеру! Слава Бандере!». Сразу же начинается геноцид евреев, в которым активное участие принимают украинские националисты.

Между тем вермахт проигрывает битву за Сталинград и отступает все дальше на Запад, а украинские полицаи бросают службу и уходят в леса. Вскоре польские села начинают вспыхивать огнем, а их население в буквальном смысле режут при криках «Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!».

«Фильм поражает своей жестокостью, но у режиссера не было другого выхода, ведь резня поляков на Волыни была кровавой и беспощадной», — рассказывает о своих впечатлениях о ленте польский журналист Томаш Мацейчук.