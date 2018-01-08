Полиция безопасности призвала библиотекарей помочь в борьбе с ИГИЛ(8)

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Герман Бергер
23:35 07.01.2018
Политика / Политики

Латвийская спецслужба Полиция безопасности (ПБ) выпустила для латвийских библиотекарей рекомендации для уменьшения рисков, связанных с терроризмом. Библиотекарей призывают обращать внимание на усиленный интерес посетителей к исламу и просмотру в интернете видео с актами насилия, передаёт LETA.

ПБ призывает работников библиотек обратить внимание на усиленный интерес посетителей к исламу, в том числе террористическим организациям и пропагандистским материалам террористических организаций. ПБ просит библиотекарей обратить внимание на выражение открытой поддержки терроризму и террористическим организациям, особенно демонстрацию или ношение на одежде логотипа «Исламского государства».

 

Кроме того, в ПБ рекомендуют библиотекарям обратить внимание на просмотр в интернете видеоматериалов с актами насилия, особенно с исполняемыми террористами казнями с отрубанием головы, с материалами пропаганды и с инструкциями по организации терактов. ПБ рекомендует обратить внимание, не проявляют ли посетители библиотек повышенного интереса к событиям на территориях, контролируемых террористами.

 

В ПБ подчеркивают, что ни один из этих признаков не является полноценным подтверждением радикализации личности. Каждый случай индивидуален, поэтому при его оценке следует оценивать все обстоятельства.

 

Тем не менее, ПБ призывает библиотекарей при обнаружении одного из перечисленных признаков выяснить имя посетителя, составить его описание и проинформировать об этом Полицию безопасности.

rus.delfi / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 00:01 08:01:2018

Loģisks aicinājums. 100% atbalstu. Un vispār Drošības Policijai palīdzēt ir godīga cilvēka pienākums.

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Вот на таких пассивах и стоит земля латышская 07:27 08:01:2018

Все поддерживают, со всем согласны.

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dave 08:35 08:01:2018

Скоро и до тебя полиция доберется.Отвезут в лес и закопают как патриота))))

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Гос полиция ЛВ 09:14 08:01:2018

А с каких это пор человек должен сообщать какойто шалаве библитекарше своёимя и фамилию на каком основании ?

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Всё намного проще 09:56 08:01:2018

Не надо шариться по библиотекам, если хочешь получить информацию без проблем для себя - купи книгу и читай на здоровье.
Нет лишних денег, в Интернете полно ресурсов. - скачай и читай и или онлайн читай.
И не приближайся близко к библиотеке на той стороне Даугавы, себе дороже будет.

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CCCP 09:55 08:01:2018

Патриоту - Логический вывод а не вызов в том что ты глист читаешь на русском а пишешь на латышском - это и есть разжигание межнациональной ненависти в твоей голове, где одна половина мозга уничтожает другую.

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Latviešu patriots 10:20 08:01:2018

No pretīga lenteņa dzirdu. Tāpēc atbalstu Drošības Policiju, ka apkārt ir pārāk daudz salašņu, tādu kā tu.

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On 10:09 08:01:2018

Сперва охотники, теперь библиотекари. Кто дальше? Сантехники, трубочисты, генекологи и кассиры супермаркетов?

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