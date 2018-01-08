ПБ призывает работников библиотек обратить внимание на усиленный интерес посетителей к исламу, в том числе террористическим организациям и пропагандистским материалам террористических организаций. ПБ просит библиотекарей обратить внимание на выражение открытой поддержки терроризму и террористическим организациям, особенно демонстрацию или ношение на одежде логотипа «Исламского государства».
Кроме того, в ПБ рекомендуют библиотекарям обратить внимание на просмотр в интернете видеоматериалов с актами насилия, особенно с исполняемыми террористами казнями с отрубанием головы, с материалами пропаганды и с инструкциями по организации терактов. ПБ рекомендует обратить внимание, не проявляют ли посетители библиотек повышенного интереса к событиям на территориях, контролируемых террористами.
В ПБ подчеркивают, что ни один из этих признаков не является полноценным подтверждением радикализации личности. Каждый случай индивидуален, поэтому при его оценке следует оценивать все обстоятельства.
Тем не менее, ПБ призывает библиотекарей при обнаружении одного из перечисленных признаков выяснить имя посетителя, составить его описание и проинформировать об этом Полицию безопасности.
Loģisks aicinājums. 100% atbalstu. Un vispār Drošības Policijai palīdzēt ir godīga cilvēka pienākums.« ответить
Все поддерживают, со всем согласны.« ответить
Скоро и до тебя полиция доберется.Отвезут в лес и закопают как патриота))))« ответить
А с каких это пор человек должен сообщать какойто шалаве библитекарше своёимя и фамилию на каком основании ?« ответить
Не надо шариться по библиотекам, если хочешь получить информацию без проблем для себя - купи книгу и читай на здоровье.« ответить
Нет лишних денег, в Интернете полно ресурсов. - скачай и читай и или онлайн читай.
И не приближайся близко к библиотеке на той стороне Даугавы, себе дороже будет.
Патриоту - Логический вывод а не вызов в том что ты глист читаешь на русском а пишешь на латышском - это и есть разжигание межнациональной ненависти в твоей голове, где одна половина мозга уничтожает другую.« ответить
No pretīga lenteņa dzirdu. Tāpēc atbalstu Drošības Policiju, ka apkārt ir pārāk daudz salašņu, tādu kā tu.« ответить
Сперва охотники, теперь библиотекари. Кто дальше? Сантехники, трубочисты, генекологи и кассиры супермаркетов?« ответить