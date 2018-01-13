Полиция безопасности расследует важное дело. Это не связано с КНДР(1)

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Владимир Бучельников
11:29 13.01.2018
Экономика / Финансы

Полиция безопасности (ПБ) в прошлом году начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении установленных международными организациями и Латвией санкций.

Процесс начат на основе информации, предоставленной Службой предотвращения легализации полученных преступным путем средств.

 

В интересах следствия ПБ комментариев по делу пока не дает. Не прокомментировали дело и в Службе предотвращения легализации полученных преступным путем средств.

 

Уголовный закон за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

 

В ПБ подтвердили, что данное уголовное дело не связано с процессом, который летом прошлого года был начат в связи с перечислениями средств через несколько коммерческих банков предприятиям, которые могут быть связаны с Северной Кореей. По этому делу ПБ также пока не дает никаких комментариев.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 14:07 13:01:2018

Drošības Policija strādā. Tas priecē. Malači.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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