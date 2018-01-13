Полиция безопасности (ПБ) в прошлом году начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении установленных международными организациями и Латвией санкций.

Процесс начат на основе информации, предоставленной Службой предотвращения легализации полученных преступным путем средств.

В интересах следствия ПБ комментариев по делу пока не дает. Не прокомментировали дело и в Службе предотвращения легализации полученных преступным путем средств.

Уголовный закон за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В ПБ подтвердили, что данное уголовное дело не связано с процессом, который летом прошлого года был начат в связи с перечислениями средств через несколько коммерческих банков предприятиям, которые могут быть связаны с Северной Кореей. По этому делу ПБ также пока не дает никаких комментариев.