Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.
Более подробную информацию Гришин пока не предоставил.
Как сообщалось, крупнейший акционер «Norvik banka» — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка «Winergy», утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на оказывала на банк давление.
Все знают причину по которой нельзя иметь какие-либо дела с латышами, всегда криминал, всегда уголовщина, подлог, ложь и обман. Латыши обречены.« ответить
pomnu,rossijskogo bankira krajbanka..latvija ,tože bila vinovata ?ETO POLITIKA!« ответить