Полиция начала уголовный процесс o вымогательстве взяток у акционера «Norvik banka»(2)

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Владимир Бучельников
14:28 19.02.2018
Экономика / Банки

Госполиция начала уголовный процесс по заявлению «Norvik banka» о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.

Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

 

Более подробную информацию Гришин пока не предоставил.

 

Как сообщалось, крупнейший акционер «Norvik banka» — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка «Winergy», утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на оказывала на банк давление.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Ivan 15:11 19:02:2018

Все знают причину по которой нельзя иметь какие-либо дела с латышами, всегда криминал, всегда уголовщина, подлог, ложь и обман. Латыши обречены.

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... 16:23 19:02:2018

pomnu,rossijskogo bankira krajbanka..latvija ,tože bila vinovata ?ETO POLITIKA!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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