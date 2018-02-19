Госполиция начала уголовный процесс по заявлению «Norvik banka» о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.

Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Более подробную информацию Гришин пока не предоставил.

Как сообщалось, крупнейший акционер «Norvik banka» — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка «Winergy», утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на оказывала на банк давление.