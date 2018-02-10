Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала меньше преступлений, чем годом ранее, однако ее руководство обеспокоено ростом количества особо тяжких преступлений и высоким уровнем рецидивов.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 44 250 преступлений, что на 3% меньше, чем в 2016 году. Начальник Госполиции Интс Кюзис сегодня заявил журналистам, что с учетом общей тенденции к снижению числа преступлений нет оснований полагать, что в ближайшем будущем преступности будет расти.

Тем не менее полиция обеспокоена ростом количества особо тяжких преступлений, а именно, в прошлом году зарегистрировано 1752 таких преступления, что на 12 больше по сравнению с 2016 годом. Рост связан с увеличением количества краж в особо крупных размерах, в основном из частных домов. Также в прошлом году выросло количество угонов новых автомобилей и убийств.

Несмотря на общее сокращение числа преступлений, в прошлом году увеличилось количество подозреваемых в их совершении. Подозреваемыми признаны 12 584 человека, что на 276 больше 2016 года. Такие показатели Кюзис объясняет активизацией преступных группировок и достаточно высоким уровнем рецидивов.

«В Латвии существуют серьезные проблемы с ресоциализацией, и рецидив достаточно высок», — подчеркнул начальник Госполиции.

В 2017 году наиболее часто совершались преступления против собственности. Также актуальной проблемой были преступления, связанные с незаконной торговлей наркотиками и акцизными товарами.

Согласно данным Госполции, в прошлом году зарегистрировано 604 грабежа, что на 47 меньше 2016 года. Хотя количество грабежей может показаться большим, десять лет назад в Латвии ежедневно в среднем регистрировалось десять грабежей, отметил Кюзис.