В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 44 250 преступлений, что на 3% меньше, чем в 2016 году. Начальник Госполиции Интс Кюзис сегодня заявил журналистам, что с учетом общей тенденции к снижению числа преступлений нет оснований полагать, что в ближайшем будущем преступности будет расти.
Тем не менее полиция обеспокоена ростом количества особо тяжких преступлений, а именно, в прошлом году зарегистрировано 1752 таких преступления, что на 12 больше по сравнению с 2016 годом. Рост связан с увеличением количества краж в особо крупных размерах, в основном из частных домов. Также в прошлом году выросло количество угонов новых автомобилей и убийств.
Несмотря на общее сокращение числа преступлений, в прошлом году увеличилось количество подозреваемых в их совершении. Подозреваемыми признаны 12 584 человека, что на 276 больше 2016 года. Такие показатели Кюзис объясняет активизацией преступных группировок и достаточно высоким уровнем рецидивов.
«В Латвии существуют серьезные проблемы с ресоциализацией, и рецидив достаточно высок», — подчеркнул начальник Госполиции.
В 2017 году наиболее часто совершались преступления против собственности. Также актуальной проблемой были преступления, связанные с незаконной торговлей наркотиками и акцизными товарами.
Согласно данным Госполции, в прошлом году зарегистрировано 604 грабежа, что на 47 меньше 2016 года. Хотя количество грабежей может показаться большим, десять лет назад в Латвии ежедневно в среднем регистрировалось десять грабежей, отметил Кюзис.
А как со статистикой раскрываемости ппреступлений?« ответить
Со статистикой раскрываемости преступлений всё в порядке - они просто отказываются открывать криминальные дела под разными предлогами.« ответить
Мою квартиру (входную дверь) 2 раза поджигала пьяная соседка из-за того,
что я не дала ей свой мобильник, якобы позвонить. А соседи говорят, что она
ходила по квартирам и предлагала купить краденые мобильники без документов
и очень дёшево. Оба раза ночью я вызывала полицию, но они только похихикали
и отбыли, а в акте написали, что я отказываюсь от возмещения ущерба и претензий
к соседке. Пожарных тоже вызывала, они составили акт о поджоге и 3-й раз прислали
полицию... НО ВСЁ ГЛУХО И.... СТАТИСТИКА НЕ ПОСТРАДАЕТ !!!!
A aferoi s opel-goszakupkoi gospozi aboltini on ne udivlen???« ответить
kak tam dela obstajat???
В ЛАТВИИ НЕТ ПОЛИЦИИ, НЕ НАДО БЕСПОКОИТСЯ. НАДО ПРОСТО РАЗОБРАТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ - ВОРАМИ« ответить
Ловили мы тут пурвциемского маньяна-наркомана грабившего подростков угрожая заточкой. Поймали и здали полиции. Его утром выпустили. Профессиональный вор нигде не работающий, многократно судимый наркоман. Полиция сказала, что это их стукач и он им нужен на свободе, чтобы «точки» здавал. Короче бродит этот зомби по тёмным подворотням в поисках новых жертв. Сергей Соболев 1978-го года по тюремной кличке «соболь». Вот и гадай, где он каждый день деньги на дозу находит. Очевидно продолжает обворовывать магазины, дома, грабить детей. Вы попробуйте этого упыря с заточкой задержать с поличным рискуя жизнью! А они этих уродов выпускают...« ответить
Рано или поздно, но стукачей-информаторов ждет одна участь........,,свои ,,постараются« ответить
Зачётная фотка. "Всех посажу! Всех арестую!" , вот только нужен эксперимент в 600 000 € для определения виновных в обрушении супермаркета. В трагедии погибли люди, виновных нет , но так во всём, латышские коррупционеры включают дурочку, чтобы прикрыть свою неспособность исполнять закон, после того, как полицейские затащили в участок полиции латышской обычного прохожего и развлекаясь , попросту, избили насмерть, латышская шобла была обязана уйти, по справедливости, просто, некому срывать погоны. круговая латышская коррупционная порука за счёт нищих налогоплательщиков, как в KNAB разговаривают с такими-никакими непонятно, но обстановку удерживают.« ответить
В ЖОПУ НИЩАЯ ЛАТВИЯ ЛИДИРУЕТ в ЕС по ОСОБО ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ -« ответить
ИЗНАСИЛОВАНИЯ,УБИЙСТВА,ГРАБЁЖИ...
РЕАЛИЗАЦИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ,ТЯЖЁЛЫХ НАРКОТИКОВ
НА
ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ...
Коррупция в Латвии обходится в сумму до 5,67 млрд долларов США (5,08 млрд евро) ежегодно, свидетельствует исследование, заказанное Европарламентом в институте RAND Europe.===============Забыл про хищения« ответить