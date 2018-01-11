Водитель трактора, ставший популярным благодаря одному из видео, размещенных в “Facebook”, не является сотрудником полиции, указала помощница начальника Госполиции Видземского региона Анжела Гелян.

По ее словам, вероятно, водитель трактора является каким-то пенсионером или ушедшим из полиции сотрудником.

И хотя личность тракториста пока выясняется, Гелян уверена, что это не может быть кто-то из ныне служащих полицейских.

“Разумеется, снятое на видео также не является какой-то специальной операцией полиции”, — подытожила она, добавив, что, оканчивая службу или при выходе на пенсию, бывшие сотрудники не отдают выданную одежду.