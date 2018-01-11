По ее словам, вероятно, водитель трактора является каким-то пенсионером или ушедшим из полиции сотрудником.
И хотя личность тракториста пока выясняется, Гелян уверена, что это не может быть кто-то из ныне служащих полицейских.
“Разумеется, снятое на видео также не является какой-то специальной операцией полиции”, — подытожила она, добавив, что, оканчивая службу или при выходе на пенсию, бывшие сотрудники не отдают выданную одежду.
У меня в такой куртке бомжи огород перекрывает и дрова колет. Купил за 10 лат на барахолке хохлы ради.« ответить