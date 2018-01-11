Полиция прокомментировала видео о “спецоперации” на новом полицейском транспорте(1)

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Виталий Вавилкин
18:10 11.01.2018
Lifenews / Курьезы

Водитель трактора, ставший популярным благодаря одному из видео, размещенных в “Facebook”, не является сотрудником полиции, указала помощница начальника Госполиции Видземского региона Анжела Гелян.

По ее словам, вероятно, водитель трактора является каким-то пенсионером или ушедшим из полиции сотрудником.

 

И хотя личность тракториста пока выясняется, Гелян уверена, что это не может быть кто-то из ныне служащих полицейских.

 

“Разумеется, снятое на видео также не является какой-то специальной операцией полиции”, — подытожила она, добавив, что, оканчивая службу или при выходе на пенсию, бывшие сотрудники не отдают выданную одежду.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Хохма 18:24 11:01:2018

У меня в такой куртке бомжи огород перекрывает и дрова колет. Купил за 10 лат на барахолке хохлы ради.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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