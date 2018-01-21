Полиция просит помощи в поиске напавшего на врачей мужчины (+ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчину, который выбежал на дорогу, чтобы остановить автомобиль Службы неотложной медицинской помощи, а затем набросился на медиков.

По информации полиции, инцидент произошел в декабре минувшего года. Неизвестный мужчина остановил машину скорой помощи и бросил стеклянный стакан в салон служебного транспортного средства, попав врачу по голове.

Водитель автомобиля попытался выбраться из машины, чтобы задержать агрессивного мужчину, но тот, в свою очередь, толкнул дверь, ударив сотрудника скорой помощи.

Госполиция призывает отозваться тех, кто может опознать данного мужчину, позвонив по телефону 67090900 или 110.