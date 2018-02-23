Юрмальский участок Рижского регионального управления Госполиции начал ведомственную проверку по заявлению вдовы покойного предпринимателя Валерия Малыгина Элины Малыгиной о пропаже имущества, сообщили в Госполиции.

Журнал «Вакара зиняс» написал, что вдова обратилась в полицию, так как с места жительства Малыгиных пропали принадлежащие ей драгоценности стоимостью по крайней мере 60 тыс. евро, а также личные вещи ее и мужа. После смерти Малыгина доступ к дому имеет только его старшая дочь Ирина, которую суд назначил опекуншей имущества.

Как сообщалось, Элина Малыгина приняла решение требовать для себя неотъемлемую часть наследства. В завещании предпринимателя упомянуты три его дочери, но не вдова.