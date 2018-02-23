Полиция проверяет заявление Малыгиной о пропаже драгоценностей (1)

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Виталий Вавилкин
19:15 23.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Юрмальский участок Рижского регионального управления Госполиции начал ведомственную проверку по заявлению вдовы покойного предпринимателя Валерия Малыгина Элины Малыгиной о пропаже имущества, сообщили в Госполиции.

Журнал «Вакара зиняс» написал, что вдова обратилась в полицию, так как с места жительства Малыгиных пропали принадлежащие ей драгоценности стоимостью по крайней мере 60 тыс. евро, а также личные вещи ее и мужа. После смерти Малыгина доступ к дому имеет только его старшая дочь Ирина, которую суд назначил опекуншей имущества.

 

Как сообщалось, Элина Малыгина приняла решение требовать для себя неотъемлемую часть наследства. В завещании предпринимателя упомянуты три его дочери, но не вдова.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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janka 20:47 23:02:2018

Maligin s Rimsevicom edet na ribalku. druzja.
miljoni krutjat, bogatejut.
umiraet Maligin i cerez vremja Rimsevica KNAB beret za zadnicu...
sovpadenie?

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1-shvedov-col15
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