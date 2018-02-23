Журнал «Вакара зиняс» написал, что вдова обратилась в полицию, так как с места жительства Малыгиных пропали принадлежащие ей драгоценности стоимостью по крайней мере 60 тыс. евро, а также личные вещи ее и мужа. После смерти Малыгина доступ к дому имеет только его старшая дочь Ирина, которую суд назначил опекуншей имущества.
Как сообщалось, Элина Малыгина приняла решение требовать для себя неотъемлемую часть наследства. В завещании предпринимателя упомянуты три его дочери, но не вдова.
Maligin s Rimsevicom edet na ribalku. druzja.« ответить
miljoni krutjat, bogatejut.
umiraet Maligin i cerez vremja Rimsevica KNAB beret za zadnicu...
sovpadenie?