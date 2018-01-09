Госполиция начала ряд уголовных дел в связи с деятельностью интернет-магазина “SALESTORM.EU”, чьи сотрудники разработали преступную схему, которая помогала вымогать деньги у клиентов.

По информации полиции, мошенники из компании SIA “Larana” предлагали на странице “SALESTORM.EU” различные товары, вводя в заблуждение клиентов в вопросе их доступности.

“Продавцы” просили у людей внести предоплату, однако обещанный товар после этого они не высылали.

Изучив схему работы компании, в январе 2018 года стражи порядка задержали трех мужчин — одного 1996 года рождения и двух 1987 года рождения. Все трое уже ранее попадали в поле зрение полиции.

По факту произошедшего начат уголовный процесс о мошенничестве в группе лиц, предусматривающий тюремное наказание сроком до пяти лет.

На данный момент работа данного интернет-магазина прекращена.

Если вы стали жертвой “SALESTORM.EU”, полиция призывает сообщать об этом во второй отдел 3 бюро Рижской уголовной полиции по адресу Гауяс 15.