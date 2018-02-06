Актер Алексей Панин задержан сотрудниками правоохранительных органов на седьмом километре МКАД. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МВД.

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами. При этом по 51 нарушению на сумму штрафов более 40 тысяч рублей имеются основания к привлечению водителя по статье «Уклонение от административной ответственности»», — заявили в полиции.

Перед задержанием Панин разместил в сети видеозапись, на которой нарушает правила дорожного движения. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Панина 1 февраля. На нем видно, как водитель отпускает руль автомобиля на большой скорости.