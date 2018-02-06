Полиция задержала актера Алексея Панина(3)

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Виталий Вавилкин
18:20 05.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Актер Алексей Панин задержан сотрудниками правоохранительных органов на седьмом километре МКАД. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МВД.

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами. При этом по 51 нарушению на сумму штрафов более 40 тысяч рублей имеются основания к привлечению водителя по статье «Уклонение от административной ответственности»», — заявили в полиции.

 

Перед задержанием Панин разместил в сети видеозапись, на которой нарушает правила дорожного движения. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Панина 1 февраля. На нем видно, как водитель отпускает руль автомобиля на большой скорости.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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странно, что он ещё не в психушке 19:32 05:02:2018

Алкоголь с препаратами давно свели его с ума...

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Vladimir 20:29 05:02:2018

Да он же придурок

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ваня 22:54 05:02:2018

Ранин истинный русский эталон..но и менты не лучше..отпустил руль...даже смеятся грех..как уродлив этот русский мир..

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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