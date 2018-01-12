Полиция задержала группу парней в Резекне, просмотрев профили в соцсетях(1)

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Виталий Вавилкин
20:15 12.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Согласно статистическим данным, около 21.5 % жителей Латвии пользуются Instagram – аппликацией, которая позволяет пользователям распространять фотографии в соцсетях. Обычно, латвийцы публикуют селфи, животных или фотографии природы, однако кто-то использует Instagram, рассказывая о своих преступлениях.

Так, в конце 2017 года Госполиция Латгальского региона получила информацию о подозрительном профиле Instagram. На странице были опубликованы 17 фотографий и видео, где было видно, как ряд людей употребляет наркотики в различных учреждениях Резекне и прочих общественных местах.

 

Полиция начала административное дело, в рамках которого были задержаны молодые люди 1999 и 2001 года рождения. Задержание произошло в момент, когда парни употребляли марихуану во двое одного из многоквартирных домов города.

 

По информации полиции, молодые люди многократно употребляли наркотики, публикуя весь процесс в социальных сетях. Таким образом они пытались поднять свою популярность.

 

Отметим, что за подобное преступление обоим грозят административные штрафы.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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narod 20:46 12:01:2018

kak vsegda vnuki didypraepali

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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