Согласно статистическим данным, около 21.5 % жителей Латвии пользуются Instagram – аппликацией, которая позволяет пользователям распространять фотографии в соцсетях. Обычно, латвийцы публикуют селфи, животных или фотографии природы, однако кто-то использует Instagram, рассказывая о своих преступлениях.

Так, в конце 2017 года Госполиция Латгальского региона получила информацию о подозрительном профиле Instagram. На странице были опубликованы 17 фотографий и видео, где было видно, как ряд людей употребляет наркотики в различных учреждениях Резекне и прочих общественных местах.

Полиция начала административное дело, в рамках которого были задержаны молодые люди 1999 и 2001 года рождения. Задержание произошло в момент, когда парни употребляли марихуану во двое одного из многоквартирных домов города.

По информации полиции, молодые люди многократно употребляли наркотики, публикуя весь процесс в социальных сетях. Таким образом они пытались поднять свою популярность.

Отметим, что за подобное преступление обоим грозят административные штрафы.