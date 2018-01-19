29 декабря 2017 года в Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции обратился гражданин России у которого есть постоянный вид на жительство в Латвии и сообщил о персоне, которая вымогает у него 50 тысяч евро. Пострадавший рассказал, что вымогатель якобы представляется сотрудником ФСБ.
После получения информации, незамедлительно были проведены оперативные мероприятия. В ходе расследования подтвердилась информация заявителя о том, что у него вымогают деньги.
9 января, когда подозреваемый прибыл в Латвию, чтобы получить деньги, которые он вымогал, мужчину задержали.
У задержанного были изъяты 10 тысяч евро — о такой сумме потерпевший первоначально договорился с преступником. Кроме денег у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.
Начат уголовный процесс, задержанного поместили под стражу.
у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ ЦРУ МОССАД МИ-5 И КНАБ две штуки А ТАКЖЕ СПРАВКУ С кащенко и твайка« ответить
Policija strādā operatīvi. Visu cieņu! Kārtējais krievu noziedznieks aizturēts. Malači.« ответить