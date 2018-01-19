Полиция задержала псевдо ФСБшника, вымогавшего у латвийцев деньги(2)

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Виталий Вавилкин
15:40 18.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

На прошлой неделе сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции провели операцию по задержанию в рамках дела о вымогательстве 50 000 тысяч евро, пишут представители госполилии в соцсетях.

29 декабря 2017 года в Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции обратился гражданин России у которого есть постоянный вид на жительство в Латвии и сообщил о персоне, которая вымогает у него 50 тысяч евро. Пострадавший рассказал, что вымогатель якобы представляется сотрудником ФСБ.

 

После получения информации, незамедлительно были проведены оперативные мероприятия. В ходе расследования подтвердилась информация заявителя о том, что у него вымогают деньги.

 

9 января, когда подозреваемый прибыл в Латвию, чтобы получить деньги, которые он вымогал, мужчину задержали.

 

У задержанного были изъяты 10 тысяч евро — о такой сумме потерпевший первоначально договорился с преступником. Кроме денег у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.

 

Начат уголовный процесс, задержанного поместили под стражу.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ 15:58 18:01:2018

у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ ЦРУ МОССАД МИ-5 И КНАБ две штуки А ТАКЖЕ СПРАВКУ С кащенко и твайка

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Latviešu patriots 16:38 18:01:2018

Policija strādā operatīvi. Visu cieņu! Kārtējais krievu noziedznieks aizturēts. Malači.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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