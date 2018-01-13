Политическая сенсация от Татьяны Жданок(53)

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Владимир Бучельников
15:17 13.01.2018
Политика / Партии

Татьяна Жданок отказывается от поста евродепутата в пользу Мирослава Митрофанова. Ее партия — Русский Союз Латвии — намерена баллотироваться в Сейм, а Жданок становится главой предвыборного штаба РСЛ.

«Правление партии Русский союз Латвии приняло решение об участии в парламентских выборах этого года. Партия поручает руководство предвыборной кампанией сопредседателю правления – Татьяне Жданок. В целях наиболее эффективного руководства кампанией Татьяна Жданок складывает полномочия депутата Европейского Парламента и в ближайшее время возвращается к работе в Латвии. 

 

Эстафета представительства партии в Европейском парламенте переходит к Мирославу Митрофанову. Это обеспечвает преемственность политического опыта и открывает путь к сохранению трибуны Европарламента для голоса русских Латвии. 

 

Приступая к работе в Европарламенте, Мирослав Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ. 

 

Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты Сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда»,  — пишет сайт РСЛ. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (53)
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Latviešu patriots 16:05 13:01:2018

malacis

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Александр Шерстобитов 16:20 13:01:2018

Всё это бизнес. Написал пару строк по "защите" русских школ, даже на улице постоял и во а ля, зарплата евродепутата 4000 евриков в месяц. А лохи, что его поддержали, как были нищими, так нищими и останутся.

Но а эта девица решила с сеймом рискнуть - на второй срок в Брюсель попасть не попасть. В прошлый раз Ушаков все её запчёлевские голоса отобрал и в сейм она не попала. Но теперь, когда Ушаков на половину латыш, она надеется, что нацисткая часть избирателей опять к неё вернётся.

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Вася 16:57 13:01:2018

Шерстьюнабитый-ты левак! Иди лечи голову!!С Питера троллишь???

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Факт 16:58 13:01:2018

Жданока уже упаковалась в денежном плане, может и другому дать укусить от прежде ненавидимого им ЕС,

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Доброжелатель 18:24 13:01:2018

"Факту"-троллю-эльфу из иныоконторки!Безграмотный и глупый коммент!Повышай интеллеут.а тр-за эти старые и бессмысленные высеры-уволят с работки!!

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Smile 18:34 13:01:2018

Vai "interģēvočka" Taņka saviem tupajiem vēlētājiem pateica ka pēc LV likumiem us Saeimu var pat necerēt ?LV likumos teikts ka komuņagu izdzimteņi kas tajā organizācijā bija pēc 13.01.91.,var pretendēt tikai uz sētnieka ,nevis deputāta amatu :)))))

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олег 18:46 13:01:2018

И погремуха дешевенькая и сам- левенький ,и глупенький "smile"!!!!вылазишь с дивана тролль-элтф!хахаха...жаль таких неудачн ков!jasne darahois?????

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Smile 18:55 13:01:2018

Oļežka,"ubogij", man dziļi pie ahteles tu un tavas domas :))))

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Обаяние 19:28 13:01:2018

Татьяна Аркадьевна, успеха Вам заслуженного! Вы , Татьяна Аркадьевна , в отличии от других , никогда не перекрашивались! Мы прекрасно помним всё : как Вы упорно противостояли...., упорно отстаивали интересы всех проживающих в Латвии и в самый тяжёлый период ! Вы никогда не ставили превыше личные интересы и ещё раз это доказали. Просто мы не оказывали Вам достойную поддержку. Может , наконец сделаем выводы?

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Доброжелатель 19:37 13:01:2018

"Smile"- cмайлик диванный воин ,не смеши ты наши ботинки!Мы все смеемся над тобой!А раз бесишься-значит все делаем правильно!Или alusa попей со злобы!И дыши ровно!

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Забава 20:15 13:01:2018

Занятный вы. Брюссель пишется с двумя буквами "с". И очень интересно про "второй срок", она в Европарламенте с 2004 года. Удивите ещё и математикой: сколько сроков Т.
Жданок переизбиралась в Европарламент и в каком году она шла на второй срок?

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Справедливый 20:31 13:01:2018

Smile,зато твоего любимого домбровскиса из европарламента за уши не вытащишь,щëчки такие,что лицо уже похоже сам знаешь на что

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Latviešu patriots 16:17 13:01:2018

С добрым началом Татьяна Аркадьевна!

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Patiess Latvijas patriots 16:26 13:01:2018

Vecā fašistu galoša ar savu 2% elektorātu ... HA HA HA HA

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Справедливый 20:35 13:01:2018

Зато у твоего любимого единства 3%,на следующих выборах и этого не наберут

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3 16:19 13:01:2018

Умные перелетные птицы потянулись домой - значит кирдык ЕС .

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nikolaj-balkrievijas latvietis 16:20 13:01:2018

Pareizi tikai vajadzēja atgriezties uz krieviju tur taču var tik prezidentā amatā, Tad no Kremļa varētu tālāk bļaut par sliktu krievu ebreju dzīvi Latvijā

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KOZA 17:00 13:01:2018

Да ты садист, из европейской Латвии и в Кревию, креста на тебе нет.

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Справедливый 20:45 13:01:2018

Еë родина Латвия и родной язык русский.Унизили всех русскоговорящих,обьявив русский язык иностранным.Правящие за 27 лет научились только говнить,больше ничего у них не получаеться,да ещë обдирать свой народ,латышей в том числе.Никогда не думал что большинство латышей настолько узколобые.Что не могут посмотреть трезвым взглядом вокруг себя и понять кто им хочет добра а кто издевается над ними.Но что заслужили то и получит каждый из нас.Я только не могу понять зачем петь Бог спаси Латвию, если сами не верят в Бога?

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шери 16:23 13:01:2018

Удачи!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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