«Правление партии Русский союз Латвии приняло решение об участии в парламентских выборах этого года. Партия поручает руководство предвыборной кампанией сопредседателю правления – Татьяне Жданок. В целях наиболее эффективного руководства кампанией Татьяна Жданок складывает полномочия депутата Европейского Парламента и в ближайшее время возвращается к работе в Латвии.
Эстафета представительства партии в Европейском парламенте переходит к Мирославу Митрофанову. Это обеспечвает преемственность политического опыта и открывает путь к сохранению трибуны Европарламента для голоса русских Латвии.
Приступая к работе в Европарламенте, Мирослав Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.
Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты Сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда», — пишет сайт РСЛ.
malacis« ответить
Всё это бизнес. Написал пару строк по "защите" русских школ, даже на улице постоял и во а ля, зарплата евродепутата 4000 евриков в месяц. А лохи, что его поддержали, как были нищими, так нищими и останутся.« ответить
Но а эта девица решила с сеймом рискнуть - на второй срок в Брюсель попасть не попасть. В прошлый раз Ушаков все её запчёлевские голоса отобрал и в сейм она не попала. Но теперь, когда Ушаков на половину латыш, она надеется, что нацисткая часть избирателей опять к неё вернётся.
Шерстьюнабитый-ты левак! Иди лечи голову!!С Питера троллишь???« ответить
Жданока уже упаковалась в денежном плане, может и другому дать укусить от прежде ненавидимого им ЕС,« ответить
"Факту"-троллю-эльфу из иныоконторки!Безграмотный и глупый коммент!Повышай интеллеут.а тр-за эти старые и бессмысленные высеры-уволят с работки!!« ответить
Vai "interģēvočka" Taņka saviem tupajiem vēlētājiem pateica ka pēc LV likumiem us Saeimu var pat necerēt ?LV likumos teikts ka komuņagu izdzimteņi kas tajā organizācijā bija pēc 13.01.91.,var pretendēt tikai uz sētnieka ,nevis deputāta amatu :)))))« ответить
И погремуха дешевенькая и сам- левенький ,и глупенький "smile"!!!!вылазишь с дивана тролль-элтф!хахаха...жаль таких неудачн ков!jasne darahois?????« ответить
Oļežka,"ubogij", man dziļi pie ahteles tu un tavas domas :))))« ответить
Татьяна Аркадьевна, успеха Вам заслуженного! Вы , Татьяна Аркадьевна , в отличии от других , никогда не перекрашивались! Мы прекрасно помним всё : как Вы упорно противостояли...., упорно отстаивали интересы всех проживающих в Латвии и в самый тяжёлый период ! Вы никогда не ставили превыше личные интересы и ещё раз это доказали. Просто мы не оказывали Вам достойную поддержку. Может , наконец сделаем выводы?« ответить
"Smile"- cмайлик диванный воин ,не смеши ты наши ботинки!Мы все смеемся над тобой!А раз бесишься-значит все делаем правильно!Или alusa попей со злобы!И дыши ровно!« ответить
Занятный вы. Брюссель пишется с двумя буквами "с". И очень интересно про "второй срок", она в Европарламенте с 2004 года. Удивите ещё и математикой: сколько сроков Т.« ответить
Жданок переизбиралась в Европарламент и в каком году она шла на второй срок?
Smile,зато твоего любимого домбровскиса из европарламента за уши не вытащишь,щëчки такие,что лицо уже похоже сам знаешь на что« ответить
С добрым началом Татьяна Аркадьевна!« ответить
Vecā fašistu galoša ar savu 2% elektorātu ... HA HA HA HA« ответить
Зато у твоего любимого единства 3%,на следующих выборах и этого не наберут« ответить
Умные перелетные птицы потянулись домой - значит кирдык ЕС .« ответить
Pareizi tikai vajadzēja atgriezties uz krieviju tur taču var tik prezidentā amatā, Tad no Kremļa varētu tālāk bļaut par sliktu krievu ebreju dzīvi Latvijā« ответить
Да ты садист, из европейской Латвии и в Кревию, креста на тебе нет.« ответить
Еë родина Латвия и родной язык русский.Унизили всех русскоговорящих,обьявив русский язык иностранным.Правящие за 27 лет научились только говнить,больше ничего у них не получаеться,да ещë обдирать свой народ,латышей в том числе.Никогда не думал что большинство латышей настолько узколобые.Что не могут посмотреть трезвым взглядом вокруг себя и понять кто им хочет добра а кто издевается над ними.Но что заслужили то и получит каждый из нас.Я только не могу понять зачем петь Бог спаси Латвию, если сами не верят в Бога?« ответить
Удачи!« ответить