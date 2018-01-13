Татьяна Жданок отказывается от поста евродепутата в пользу Мирослава Митрофанова. Ее партия — Русский Союз Латвии — намерена баллотироваться в Сейм, а Жданок становится главой предвыборного штаба РСЛ.

«Правление партии Русский союз Латвии приняло решение об участии в парламентских выборах этого года. Партия поручает руководство предвыборной кампанией сопредседателю правления – Татьяне Жданок. В целях наиболее эффективного руководства кампанией Татьяна Жданок складывает полномочия депутата Европейского Парламента и в ближайшее время возвращается к работе в Латвии.

Эстафета представительства партии в Европейском парламенте переходит к Мирославу Митрофанову. Это обеспечвает преемственность политического опыта и открывает путь к сохранению трибуны Европарламента для голоса русских Латвии.

Приступая к работе в Европарламенте, Мирослав Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.

Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты Сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда», — пишет сайт РСЛ.