В начале 2018 года в Вильнюсе у здания правительства прошел митинг литовских медиков под названием «Поход последних врачей в аэропорт», сообщает Sputnik Литва.

Участники акции потребовали от властей повысить заработную плату, создать нормальные условия труда и реформировать систему здравоохранения. В мероприятии участвовали около тысячи человек.

Митинг стартовал утром на Кафедральной площади Вильнюса, ближе к полудню митингующие собрались у здания правительства Литвы. Многие пришли с чемоданами, намекая на то, что из Литвы уезжают последние квалифицированные кадры.

Участники акции считают, что одной из главных проблем является низкое государственное финансирование так называемых «резидентов» – молодых людей, недавно окончивших медицинские вузы и проходящих стажировку.

По словам председателя конфедерации профсоюзов Литвы Артураса Черняускаса, эти выплаты настолько малы, что не достигают даже минимальной заработной платы. Получается, что человек, который учился несколько лет и имеет высшее образование, получает такие деньги, на которые невозможно прожить. Огромное число медиков в последние годы уезжают из страны, поскольку не видит реальных шагов от правительства.

По данным Минздрава Литвы, зарплаты стажирующихся врачей с января повысились на 10%, зарплата младшего стажера возросла с 390,5 до 463,75 евро, а старшего — с 497 до 530 евро. Даже в Латвии зарплаты у врачей больше, отметил Черняускас.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что митинг медработников является политической акцией. По его словам, протестом пытаются воспользоваться социал-демократы и их председатель Гинтаутас Палуцкас, однако ими руководит не забота о медиках, а политический расчет.