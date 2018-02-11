Виктор Авотиньш в Neatkarīgā Rīta Avīze сетует, что по итогам «расследования» дела олигархов парламент не дал обществу ясного, аргументированного, всестороннего, объективного и принципиального ответа — в какой мере государственную власть разлагает желание «разграбить государство».

Виктор Авотиньш пишет о том, что получил смс от читателя. Вот его содержание.

«Что остается в сухом остатке после скандала вокруг переговоров олигархов? Втихую за госденьги успешно спасены акционеры Conexus, был бы продан и airBaltic, если бы не подняли шум, что там не стратегический инвестор, а финансовый посредник. Принято решение, что Liepājas metalurgs продадут намного дешевле тем же инвесторам, которые едва ни купили дороже. Молчат о том, как прикрывалась афера с компонентом обязательной закупки электроэнергии, которая к тому же продолжается. Забыли о скандале с администраторами неплатежеспособности…

Система позволяет такое разграбление и такой порядок вещей даже не вызывает тревоги.

Выходит, приходит к выводу читатель, что скандал с олигархами был направлен не против разграбления государства, а против того, что государство грабят не те?»

Насколько глубокие политические метастазы «разграбления государства» поразили власть. В какой мере это определяло поведение власти в стране с момента восстановления независимости?

Авотиньш пишет, что в ходе расследования некоторые истерично требовали, чтобы комиссия без юридического основания объявила «расхитителями государства» конкретных персон, категорически не желая углубляться во все аспекты проблемы, игнорируя их. Что проблема была раздута не по государственным, а всего лишь по партийным причинам.

В каком-то смысле хорошо, что сейчас год выборов, резюмирует публицист. Если партии не сумеют убедительно и внятно ответить избирателям, что конкретно, попав во власть, или опять попав во власть, они будут делать, чтобы искоренить «разграбление государства», предотвратить констатированное уже Европарламентом ежегодное разворовывание пяти миллиардов евро, то станет очевидным, считает автор, что за жаждой власти у этих партий только и единственно пустота. В этом он видит своего рода позитивный вклад комиссии Сейма.

«Не пропадет ваш скорбный труд», — как бы говорит Виктор Авотиньш Ингуне Судрабе, которая руководила комиссией по делу о прослушке олигархов.