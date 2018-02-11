Политики втихую грабят Латвию(16)

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Анатолий Тарасов
19:10 10.02.2018
Политика / Сейм

Виктор Авотиньш в Neatkarīgā Rīta Avīze сетует, что по итогам «расследования» дела олигархов парламент не дал обществу ясного, аргументированного, всестороннего, объективного и принципиального ответа — в какой мере государственную власть разлагает желание «разграбить государство».

Виктор Авотиньш пишет о том, что получил смс от читателя. Вот его содержание.

 

«Что остается в сухом остатке после скандала вокруг переговоров олигархов? Втихую за госденьги успешно спасены акционеры Conexus, был бы продан и airBaltic, если бы не подняли шум, что там не стратегический инвестор, а финансовый посредник. Принято решение, что Liepājas metalurgs продадут намного дешевле тем же инвесторам, которые едва ни купили дороже. Молчат о том, как прикрывалась афера с компонентом обязательной закупки электроэнергии, которая к тому же продолжается. Забыли о скандале с администраторами неплатежеспособности…

Система позволяет такое разграбление и такой порядок вещей даже не вызывает тревоги.

 

Выходит, приходит к выводу читатель, что скандал с олигархами был направлен не против разграбления государства, а против того, что государство грабят не те?»

 

Насколько глубокие политические метастазы «разграбления государства» поразили власть. В какой мере это определяло поведение власти в стране с момента восстановления независимости?

 

Авотиньш пишет, что в ходе расследования некоторые истерично требовали, чтобы комиссия без юридического основания объявила «расхитителями государства» конкретных персон, категорически не желая углубляться во все аспекты проблемы, игнорируя их. Что проблема была раздута не по государственным, а всего лишь по партийным причинам.

 

В каком-то смысле хорошо, что сейчас год выборов, резюмирует публицист. Если партии не сумеют убедительно и внятно ответить избирателям, что конкретно, попав во власть, или опять попав во власть, они будут делать, чтобы искоренить «разграбление государства», предотвратить констатированное уже Европарламентом ежегодное разворовывание пяти миллиардов евро, то станет очевидным, считает автор, что за жаждой власти у этих партий только и единственно пустота. В этом он видит своего рода позитивный вклад комиссии Сейма.

 

«Не пропадет ваш скорбный труд», — как бы говорит Виктор Авотиньш Ингуне Судрабе, которая руководила комиссией по делу о прослушке олигархов.

nra.lv / Фото
Комментарии (16)
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шери 19:23 10:02:2018

что конкретно, попав во власть, или опять попав во власть, они будут делать, чтобы искоренить «разграбление государства»,===============Как всегда ,,ВЕШАТЬ.. лапшу на уши....И остались от козлика рожки да ножки......(((((

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Latviešu patriots 20:02 10:02:2018

Во сколько советская власть "понапихала" в Латвию!
Уже почти 30 лет непрерывно грабят и растаскивают эту несчастную Латвию по хуторам мешочники-хуторяне и всё добро не кончается.
Раньше было плохо, а теперь с каждым днём становится всё лучше и лучше на душе и всё легче в карманАх.

ГЫыыыыыыыыыыыыыыы!

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Саксофоб 19:28 10:02:2018

А за чем их электорату что-то обьяснять,достаточно того,что правящие в очередной раз расскажут,как они боряться с русскоязычными,как сдерживают Восточного агрессора
и как они совершили очередную историю успеха в экономике и озабоченное быдло побежит на избирательные участки.

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ин-на 19:35 10:02:2018

тупые аборигены уже который раз наступят на те же грабли, и власть имущие в очередной раз будут их грабить

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100% 19:41 10:02:2018

и аминь

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Z 19:39 10:02:2018

Что остается в сухом остатке после скандала вокруг переговоров олигархов?
-----------------------
Cейм конечно, с его такой прямо павликоморозовской коммуннистическо пионерской борьбой за "правду". Ребята из Сейма, вы нанесли Латвии за 27 лет столько вреда, что "болтовня" олигархов просто подарок к 100 летию независимости.

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дед 19:40 10:02:2018

ничего не изменится - грабят и будут грабить и наживаться на нас, и не важно выборы или нет - это система, а тупые избиратели опять будут избирать тех же. И вроде есть КНАБ, только чем он занимается?

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Latviešu patriots 19:44 10:02:2018

Nav tava okupanta daļa! Vācies uz savu matušku Krieviju!

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ыыы 19:53 10:02:2018

Если бы втихую... Открыто грабят.

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Z 19:57 10:02:2018

Un redz, tu šeit dienu dienā radi starptautisko konfliktu Latvijā. Vai kādas VD organizācijas painteresējās par tavu darbību? Varbūt tev arī ir kāda sirdsapziņa, varbūt arī domāšanas spējas. Cilveki nav lopi. Apdomājies.

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Z 20:16 10:02:2018

А что может измениться? Мы все как дураки проголосовали вопреки всем международным и СССровским законам за независимость Латвии. Сперва предали всех русских, а потом и всех латышей, уничтожив 50-летниюю историю, стерев с лица земли весь их труд. Мы рассуждаем о войне, но самому младшему из воинов сейчас уже за 90. Эти мальчишки 18 лет, воевавшие друг с другом в 1945-м, во времена ЛССР работали бок о бок и на предприятиях, и в науке, и где угодно. У них не было розни! Какое право имеют нынешние щеглы от националистических партий судить и рядить? Дзинтарс с аусеклитесом во лбу берется промывать молодежи мозги об ужазах оккупации на основе своих детских воспоминаний стояния в очереди за продуктами... Конечно просто вопить о прошлом, не имея о нем конкретного представления, но где будущее?

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Latviešu patriotu DEBILU 22:49 10:02:2018

A tu vācies dirsa, tur tava vieta debils!!!

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (16)

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