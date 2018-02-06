Если заменить знаки на противоположные, мы получим трагически ироничный взгляд на реалии нынешней Латвии. Время, когда в политике все сильнее начинает доминировать концепция о латышах как основе государства Латвии (см. введение в Конституцию, принятое в 2014 году, поправки к Закону о гражданстве и Уголовному закону), совпадает с тем, когда латыши массово покидают Латвию.» — пишет политолог.
В тот день, когда ты, уважаемый читатель, читаешь эти строки, 40 человек покидают Латвию. Большинство из них — латыши (хотя пропорционально нелатышей уезжает больше), и большинство из них никогда не вернутся в Латвию на постоянное место жительства (хотя в последнее время у числа возвращенцев есть тенденция к росту). Поэтому не будем упускать из виду главное: латыши как нация постепенно покидают латвийское государство.
Чтобы увидеть более реалистичные решения в этой ситуации, сначала надо отказаться от мышления мелодраматическими лозунгами. Этого добра у нас в предвыборный год и так будет много. Один из лозунгов гласит — «латыши многих национальностей» и предусматривает интегрировать в латышей жителей Латвии других национальностей.
Возможно, что-то подобное было бы желательно на уровне законов. Однако латыш всегда останется для себя самого «этническим», то есть латышом по происхождению, который вовсе не хочет, чтобы какой-то нелатыш интегрировался в латышей. Было бы, конечно, хорошо, чтобы русские, украинцы и арабы интегрировались в политически определённый латышский народ и имели хотя бы минимальное уважение к латышскому языку и культуре, но никто с полной серьёзностью не ожидает, что Алена Остапенко с национальном костюме будет прыгать через костёр.
Возможно, здесь свою роль играет историческая память. Латыши, как и другие малые нации Европы, исторически слишком обеспокоены своей собственной ассимиляцией немцами и русскими, чтобы действительно пытаться ассимилировать кого-то ещё. Даже очень националистический Ульманис, хоть и облатышивал фамилии латышей, но не ожидал, что евреи или немцы облатышатся. Да и затеянная сейчас школьная реформа скорее является попыткой вытеснить русский язык из государственного сектора, нежели попыткой облатышить русскую молодёжь.
Поэтому не будем отрицать: с перспективы «истинной латышскости» решение Сейма, не позволяющее гражданам других национальностей регистрироваться в качестве латышей по паспорту было правильным и последовательным. Если бы русские действительно массово захотели облатышится, для многих стражей латышскости это стало бы неприятным сюрпризом.
Второй лозунг связан с поощрением рождаемости как решением проблемы сокращения числа латышей в Латвии. Конечно, поддержка рождаемости является законной государственной функцией. В конце концов, для того, чтобы «сохранить на вечные времена» латышскую культуру, которая действительно была бы достойна называться культурой, необходимо, как минимум, определённое количество людей, говорящих на латышском. И такие люди скорее всего, родились бы в Латвии, а не в другом месте. В то же время следует иметь в виду, что любое государство располагает только ограниченным объёмом средств, которые могут быть использованы для той или иной нужды, но не для всех нужд сразу.
Если мы политически поощряем рождаемость, то в текущих условиях надо считаться с тем, что многие из этих детей будут жить и работать в других странах. Действительно ли это — самая важная задача государства Латвии — производить рабочую силу для других, более развитых стран? Нельзя ли использовать те же средства для преследования интересов латышей как-то разумнее?
Понятно, что такие вопросы кому-то покажутся кощунственными. Однако настоящим защитникам интересов латышей нельзя лгать самим себе. Например, не секрет, что одна из причин молодежной эмиграции — это состояние системы высшего образования в Латвии, поэтому значительная часть новой латышской элиты уже сейчас живет за границей и, вероятно, останется там.
Это наши эндзелины, страдиньши, пурвитисы и витолини, которыми латыши могли бы гордиться как элитой своей страны. Но теперь они, скорее всего, останутся в своих стэнфордах, гейдельбергах, йейлах и оксфордах навсегда только потому, что латвийское государство систематически и последовательно насмехается над академической и научной сферами.
Но почему-то не слышно, чтобы наших защитников латышскости это хоть как-то интересовало, — чтобы уже родившиеся латыши в Латвии могли чувствовать себя как в стране первого, а не в третьего мира. Если бы у кого-нибудь из этих защитников латышскости было хоть немного понимания в этом вопросе, проблемы с нацменьшинствами можно было бы решить куда проще. Тогда все эти «лояльные» и «нелояльные» видели бы, что латыши, находящиеся у власти, действительно способны отвечать за своё государство, а не только блефовать и разжигать ненависть, чтобы за ее завесой проворачивать простые, мелочные гешефты.»
что бы власти ни делали все равно латышский исчезнет, не через 50 так через 100 лет. Их интересует только деньги и власть на этот промежуток времени, чтобы обеспечить своих детей и внуков. Это обьективность. Большие страны ведут дело к глобализации и никаким мелким странам и языкам не выжить. Вся эта болтовня про демократию - дурман для дураков. Есть только одна демократия - власть американских демократов, и есть слуги для ее обслуживания. Никакого народа, никаких "демократических" выборов, в старом понимании демократии нет. Все решают деньги и т.н. "элита", т.е. рэкет, сила. Все эти танцы про "интеграцию", толерантность - только для дебилов.« ответить
Да нет никакой демократии, а есть диктатура власти, диктатура Агрессора №1. Фсё!« ответить
Диктаторы прикрываются словом демократия, чтоб дурить народ и диктовась свои требования.
особенно Lat.patriots - A BCE TAKИ BRUUNS LAMZAKS, BAC ДО СИХ ПОР-Пoe 6ы вa eT!!!« ответить
Иябс скор букву с в конце фамилии перестанет писать.« ответить
Krievu okupanti - prom no manas Latvijas!« ответить
Lielākā daļa tavas Latvijas atrodas Īrijā, vai ....... Tevi ari gaida.« ответить
нелатыши заговорят на латышском.« ответить
Но это будет не тот латышский, который используется сейчас латышами.
(замечания "..вы говорите по-русски(еврейски, польски, украински и т.д.) латышскими словами" например, перестанет быть актуальным. т.к. формально человек говорит по-латышски, используя латышские слова и правила граматики, и этих людей станет много.
смотрим на индийский английский, казахский русский ит.п.
Латышский язык - очень красивый язык. И очень хорошо, если жители исторически балтских Псковщины или Твери будут говорить на нашем языке. Пусть даже это будет в первое время байсик- или пиджин-латышский.« ответить
Да латышский язык красивый, как прекрастно он бы зазвучал среди сибирской тайги,« ответить