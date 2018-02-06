Политолог: латыши и сами не хотят, чтобы русские в них «интегрировались»(10)

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Тимур Пушкарев
14:40 06.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

«В комедийном сериале “Летающий цирк Монти Пайнтона” был политически некорректный скетч, в котором инопланетяне превращали людей в шотландцев. Последние, одетые в кильт и береты с помпонами, немедленно отправлялись в Шотландию, поэтому вскоре я Шотландию заполонили шотландцы. — пишет политолог Ивар Иябс в февральском номере журнала «Rīgas laiks@».

Если заменить знаки на противоположные, мы получим трагически ироничный взгляд на реалии нынешней Латвии. Время, когда в политике все сильнее начинает доминировать концепция о латышах как основе государства Латвии (см. введение в Конституцию, принятое в 2014 году, поправки к Закону о гражданстве и Уголовному закону), совпадает с тем, когда латыши массово покидают Латвию.» — пишет политолог.

 

В тот день, когда ты, уважаемый читатель, читаешь эти строки, 40 человек покидают Латвию. Большинство из них — латыши (хотя пропорционально нелатышей уезжает больше), и большинство из них никогда не вернутся в Латвию на постоянное место жительства (хотя в последнее время у числа возвращенцев есть тенденция к росту). Поэтому не будем упускать из виду главное: латыши как нация постепенно покидают латвийское государство.

 

Чтобы увидеть более реалистичные решения в этой ситуации, сначала надо отказаться от мышления мелодраматическими лозунгами. Этого добра у нас в предвыборный год и так будет много. Один из лозунгов гласит — «латыши многих национальностей» и предусматривает интегрировать в латышей жителей Латвии других национальностей.

 

Возможно, что-то подобное было бы желательно на уровне законов. Однако латыш всегда останется для себя самого «этническим», то есть латышом по происхождению, который вовсе не хочет, чтобы какой-то нелатыш интегрировался в латышей. Было бы, конечно, хорошо, чтобы русские, украинцы и арабы интегрировались в политически определённый латышский народ и имели хотя бы минимальное уважение к латышскому языку и культуре, но никто с полной серьёзностью не ожидает, что Алена Остапенко с национальном костюме будет прыгать через костёр.

 

Возможно, здесь свою роль играет историческая память. Латыши, как и другие малые нации Европы, исторически слишком обеспокоены своей собственной ассимиляцией немцами и русскими, чтобы действительно пытаться ассимилировать кого-то ещё. Даже очень националистический Ульманис, хоть и облатышивал фамилии латышей, но не ожидал, что евреи или немцы облатышатся. Да и затеянная сейчас школьная реформа скорее является попыткой вытеснить русский язык из государственного сектора, нежели попыткой облатышить русскую молодёжь.

 

Поэтому не будем отрицать: с перспективы «истинной латышскости» решение Сейма, не позволяющее гражданам других национальностей регистрироваться в качестве латышей по паспорту было правильным и последовательным. Если бы русские действительно массово захотели облатышится, для многих стражей латышскости это стало бы неприятным сюрпризом.

 

Второй лозунг связан с поощрением рождаемости как решением проблемы сокращения числа латышей в Латвии. Конечно, поддержка рождаемости является законной государственной функцией. В конце концов, для того, чтобы «сохранить на вечные времена» латышскую культуру, которая действительно была бы достойна называться культурой, необходимо, как минимум, определённое количество людей, говорящих на латышском. И такие люди скорее всего, родились бы в Латвии, а не в другом месте. В то же время следует иметь в виду, что любое государство располагает только ограниченным объёмом средств, которые могут быть использованы для той или иной нужды, но не для всех нужд сразу.

 

Если мы политически поощряем рождаемость, то в текущих условиях надо считаться с тем, что многие из этих детей будут жить и работать в других странах. Действительно ли это — самая важная задача государства Латвии — производить рабочую силу для других, более развитых стран? Нельзя ли использовать те же средства для преследования интересов латышей как-то разумнее?

 

Понятно, что такие вопросы кому-то покажутся кощунственными. Однако настоящим защитникам интересов латышей нельзя лгать самим себе. Например, не секрет, что одна из причин молодежной эмиграции — это состояние системы высшего образования в Латвии, поэтому значительная часть новой латышской элиты уже сейчас живет за границей и, вероятно, останется там.

 

Это наши эндзелины, страдиньши, пурвитисы и витолини, которыми латыши могли бы гордиться как элитой своей страны. Но теперь они, скорее всего, останутся в своих стэнфордах, гейдельбергах, йейлах и оксфордах навсегда только потому, что латвийское государство систематически и последовательно насмехается над академической и научной сферами.

 

Но почему-то не слышно, чтобы наших защитников латышскости это хоть как-то интересовало, — чтобы уже родившиеся латыши в Латвии могли чувствовать себя как в стране первого, а не в третьего мира. Если бы у кого-нибудь из этих защитников латышскости было хоть немного понимания в этом вопросе, проблемы с нацменьшинствами можно было бы решить куда проще. Тогда все эти «лояльные» и «нелояльные» видели бы, что латыши, находящиеся у власти, действительно способны отвечать за своё государство, а не только блефовать и разжигать ненависть, чтобы за ее завесой проворачивать простые, мелочные гешефты.»

press.lv / Фото LETA
Комментарии (10)
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ьььь 14:57 06:02:2018

что бы власти ни делали все равно латышский исчезнет, не через 50 так через 100 лет. Их интересует только деньги и власть на этот промежуток времени, чтобы обеспечить своих детей и внуков. Это обьективность. Большие страны ведут дело к глобализации и никаким мелким странам и языкам не выжить. Вся эта болтовня про демократию - дурман для дураков. Есть только одна демократия - власть американских демократов, и есть слуги для ее обслуживания. Никакого народа, никаких "демократических" выборов, в старом понимании демократии нет. Все решают деньги и т.н. "элита", т.е. рэкет, сила. Все эти танцы про "интеграцию", толерантность - только для дебилов.

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диктат 15:09 06:02:2018

Да нет никакой демократии, а есть диктатура власти, диктатура Агрессора №1. Фсё!
Диктаторы прикрываются словом демократия, чтоб дурить народ и диктовась свои требования.

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Эй ВСЕ латышата, 15:03 06:02:2018

особенно Lat.patriots - A BCE TAKИ BRUUNS LAMZAKS, BAC ДО СИХ ПОР-Пoe 6ы вa eT!!!

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ВОВА 15:12 06:02:2018

Иябс скор букву с в конце фамилии перестанет писать.

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Latviešu patriots 15:58 06:02:2018

Krievu okupanti - prom no manas Latvijas!

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**** 16:36 06:02:2018

Lielākā daļa tavas Latvijas atrodas Īrijā, vai ....... Tevi ari gaida.

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Если 16:02 06:02:2018

нелатыши заговорят на латышском.
Но это будет не тот латышский, который используется сейчас латышами.
(замечания "..вы говорите по-русски(еврейски, польски, украински и т.д.) латышскими словами" например, перестанет быть актуальным. т.к. формально человек говорит по-латышски, используя латышские слова и правила граматики, и этих людей станет много.
смотрим на индийский английский, казахский русский ит.п.

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Иварс 16:31 06:02:2018

Латышский язык - очень красивый язык. И очень хорошо, если жители исторически балтских Псковщины или Твери будут говорить на нашем языке. Пусть даже это будет в первое время байсик- или пиджин-латышский.

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001 16:53 06:02:2018

Да латышский язык красивый, как прекрастно он бы зазвучал среди сибирской тайги,

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12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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