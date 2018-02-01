Из Дзинтарса Расначса харизма просто прет

Министры от Национального объединения «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», как политические деятели, из себя мало что представляют. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, доктор исторических наук, ассоциированный профессор ЛУ Ояр Скудра.

«Возможно, у Нацобъединения рейтинги снизились из-за серьезного конкурента — «Новой консервативной партии». И те, кто склоняется к последней, видят, что Нацблок перестал соответствовать тем идеалам, о которых ранее говорилось. И речь не о программе, речь о действиях в рамках правительства.

Министры, представляющие Нацблок, никак не проявляют себя. Естественно, избирателю кажется, что их интересы не представляют», — пояснил Скудра.

По словам профессора, под такое описание личности подходит политическая фигура Каспара Герхардса и Дзинтарса Расначса.

«Нет яркости. Не столько в руководстве партии, сколько в личностях министров. Если говорить о том, как они себя презентуют в публичном пространстве, то это серость.

Конечно, министр культуры Даце Мелбарде в меньшей степени сюда относится, так как она поставила себя за пределы идеологических споров. И сейчас, в год столетия государства, Мелбарде будет активно проявляться. А если говорить о министре охраны среды и регионального развития Каспаре Герхардсе и министре юстиции Дзинтарсе Расначсе, то это серость. Серость политической личности», — отметил Скудра.

Как ранее сообщалось, в январе по рейтингам партия Национального объединения «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» заняла третье место, поддержка которой снизилась с 7,3% до 5,8%. Об этом свидетельствует проведенный центром SKDS опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.