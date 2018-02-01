«Возможно, у Нацобъединения рейтинги снизились из-за серьезного конкурента — «Новой консервативной партии». И те, кто склоняется к последней, видят, что Нацблок перестал соответствовать тем идеалам, о которых ранее говорилось. И речь не о программе, речь о действиях в рамках правительства.
Министры, представляющие Нацблок, никак не проявляют себя. Естественно, избирателю кажется, что их интересы не представляют», — пояснил Скудра.
По словам профессора, под такое описание личности подходит политическая фигура Каспара Герхардса и Дзинтарса Расначса.
«Нет яркости. Не столько в руководстве партии, сколько в личностях министров. Если говорить о том, как они себя презентуют в публичном пространстве, то это серость.
Конечно, министр культуры Даце Мелбарде в меньшей степени сюда относится, так как она поставила себя за пределы идеологических споров. И сейчас, в год столетия государства, Мелбарде будет активно проявляться. А если говорить о министре охраны среды и регионального развития Каспаре Герхардсе и министре юстиции Дзинтарсе Расначсе, то это серость. Серость политической личности», — отметил Скудра.
Как ранее сообщалось, в январе по рейтингам партия Национального объединения «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» заняла третье место, поддержка которой снизилась с 7,3% до 5,8%. Об этом свидетельствует проведенный центром SKDS опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.
можно вспомнить старые, добрые времена и выйти куда-нибудь потусоваться топлес.« ответить
Na samom dele - ne xvataet poslednego piska mody - pen'kovyx galstukov...« ответить
Za zhelaemuju rascvetku oni mogut doplatit'...
да, немало в латвии еще дебилов, которые за эту серость и тупость голосуют« ответить
Умеют только лозунги бросать и ультиматумы ставить.« ответить
Этот политолог посто мягко выразился, на самом деле он хотел сказать, что им не хватает мозгов, вернее, что их попросту нет! :)« ответить
Этой нацпартейке вообще не место в правительстве. Они своими фекальными шествиями с фаSSистскими символами позорят страну. На всей этой банде жирное клеймо "русофобы". Мир стремительно меняется, и нет сомнений, что скоро этих дегенератов будут судить в Международном суде за геноцид народа.« ответить