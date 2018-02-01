Политолог: министрам от Нацобъединения не хватает яркости и контрастности(9)

Лента новостей
Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Депутата отправят на детектор! В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши Впервые в мире хирурги пересадили уши, напечатанные на 3D принтере Любовь не может быть в «футляре»… СМИ США: новое российское оружие сможет сбить с орбиты все наши спутники Как правильно чистить нос грудничку?
Eще в разделе
Марис Краутманис: Латвия опять гадит на голову России и на свои интересы В Латвии фигурантов «списка Путина» преследовать не будут МИД начеку: вмешательства России в выборы Сейма не будет! Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?! Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным
Из Дзинтарса Расначса харизма просто прет
Тимур Пушкарев
11:25 01.02.2018
Политика / Политики

Министры от Национального объединения «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», как политические деятели, из себя мало что представляют. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, доктор исторических наук, ассоциированный профессор ЛУ Ояр Скудра.

«Возможно, у Нацобъединения рейтинги снизились из-за серьезного конкурента — «Новой консервативной партии». И те, кто склоняется к последней, видят, что Нацблок перестал соответствовать тем идеалам, о которых ранее говорилось. И речь не о программе, речь о действиях в рамках правительства.

 

Министры, представляющие Нацблок, никак не проявляют себя. Естественно, избирателю кажется, что их интересы не представляют», — пояснил Скудра.

 

По словам профессора, под такое описание личности подходит политическая фигура Каспара Герхардса и Дзинтарса Расначса.

 

«Нет яркости. Не столько в руководстве партии, сколько в личностях министров. Если говорить о том, как они себя презентуют в публичном пространстве, то это серость.

 

Конечно, министр культуры Даце Мелбарде в меньшей степени сюда относится, так как она поставила себя за пределы идеологических споров. И сейчас, в год столетия государства, Мелбарде будет активно проявляться. А если говорить о министре охраны среды и регионального развития Каспаре Герхардсе и министре юстиции Дзинтарсе Расначсе, то это серость. Серость политической личности», — отметил Скудра.

 

Как ранее сообщалось, в январе по рейтингам партия Национального объединения «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» заняла третье место, поддержка которой снизилась с 7,3% до 5,8%. Об этом свидетельствует проведенный центром SKDS опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.

 

mixnews.lv / Фото LETA
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Для яркости 11:33 01:02:2018

можно вспомнить старые, добрые времена и выйти куда-нибудь потусоваться топлес.

« ответить
Profile_default
Nek-to 11:36 01:02:2018

Na samom dele - ne xvataet poslednego piska mody - pen'kovyx galstukov...
Za zhelaemuju rascvetku oni mogut doplatit'...

« ответить
Profile_default
ин-на 11:38 01:02:2018

да, немало в латвии еще дебилов, которые за эту серость и тупость голосуют

« ответить
Profile_default
Ума им не хватает 11:43 01:02:2018

Умеют только лозунги бросать и ультиматумы ставить.

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 12:34 01:02:2018

Этот политолог посто мягко выразился, на самом деле он хотел сказать, что им не хватает мозгов, вернее, что их попросту нет! :)

« ответить
Profile_default
фаSSизм не пройдёт! 12:56 01:02:2018

Этой нацпартейке вообще не место в правительстве. Они своими фекальными шествиями с фаSSистскими символами позорят страну. На всей этой банде жирное клеймо "русофобы". Мир стремительно меняется, и нет сомнений, что скоро этих дегенератов будут судить в Международном суде за геноцид народа.

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV