Партия «Согласие» вполне может попасть в правительство и составить конституционное большинство с Союзом «зеленых» и крестьян, считает ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор исторических наук, политолог и Ояр Скудра. Это может случиться, если вдруг Нацблок, «Единство» и другие маленькие партии в предвыборный период допустят грубы

Партия «Согласие» вполне может попасть в правительство и составить конституционное большинство с Союзом «зеленых» и крестьян, считает ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор исторических наук, политолог и Ояр Скудра. Это может случиться, если вдруг Нацблок, «Единство» и другие маленькие партии в предвыборный период допустят грубые ошибки.

В интервью радио Baltkom профессор описал сценарий, согласно которому партия Нила Ушакова может войти в правительство.

«Это сценарий, от которого постоянно отказывается глава фракции СЗК Бригманис. Это правительство с участием «Согласия». Если вдруг маленькие партии, Национальное объединение, Новая консервативная партия и особенно «Единство» допустят грубые ошибки в предвыборный период. Тогда «зеленые» и крестьяне действительно получат 25-27% голосов избирателей, то, естественно, тогда при распределении мандатов в парламенте может получиться такая ситуация, когда у «Согласия» и СЗК будет, даже боюсь назвать эту цифру, но получится конституционное большинство. То есть, они совместно получат большинство, которое дает право менять Конституцию. Такое может случиться», — подчеркнул политолог.

По словам Скудры, при таком раскладе «зеленые» и крестьяне будут названы силой, которая будет вести переговоры о новом правительстве. Но перед ними встанет одна делема.

«Я не раз говорил, что правительство, которое имеет 52-53 мандата в парламенте — это будут силы вне всякого разумного соотношения. Бригманис об этом говорил и в прошлом году, что СЗК захотят получить к уже имеющимся министерствам еще несколько — МИД, Минюст и МВД, а у Национального объединения и третьего партнера остается несколько министерских кресел. Это, естественно, для СЗК очень заманчивая цель, ведь у «зеленых» и крестьян будет доминирующее положение и они будут проводить политику, которую они желают», — указал профессор.

В свою очередь, по словам Скудры, перед «Согласием» встанет вопрос стоит ли выдвигать на выборах идею правительства национального единства или примирения. Или их основное дело будет бороться с Татьяной Жданок и Нацобъединением.

Профессор описал условия, согласно которому партия Нила Ушакова может войти в правительство.

«Я допускаю, что, если действительно, в июне этого года Европейский Союз не сразу отменяет санкции против России, но приступает к постепенной их отмене, если саммит НАТО в июле принимает какие-то решения о смене ролей стран Западной Европы в НАТО и американцы идут на уменьшение своей роли в Североатлантическом альянсе и Россия на это реагирует какими-то положительными шагами в сторону НАТО и ЕС. Среди «зеленых» и крестьян есть политики, которые выступают за правительство с «Согласием» и при такой атмосфере все возможно. При таком раскладе, Минкульт, конечно, останется за Национальным объединением», — подчеркнул Скудра.

В то же время, как первый вариант вероятного состава будущего правительства, Скудра назвал коалицию из СЗК, Национального объединения и Новой консервативной партии. Об этом можно судить по нынешним рейтингам партий, если они к осени существенно не изменятся.

Стоит добавить, 26 января председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис в очередной раз заявил журналистам, что после предстоящих осенью выборов Сейма Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с «Согласием».

То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и «Согласие», еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве.

Хотя рейтинг «Согласия» в январе немного уменьшился, оно остается самой популярной партией в стране. Однако шансы сформировать правительство в 13-м Сейме имеет и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), вторая самая популярная партия. Как говорят эксперты, и в 13-м Сейме «Согласие» будет партией, с которой невозможно не считаться.