Партия «Согласие» вполне может попасть в правительство и составить конституционное большинство с Союзом «зеленых» и крестьян, считает ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор исторических наук, политолог и Ояр Скудра. Это может случиться, если вдруг Нацблок, «Единство» и другие маленькие партии в предвыборный период допустят грубые ошибки.
В интервью радио Baltkom профессор описал сценарий, согласно которому партия Нила Ушакова может войти в правительство.
«Это сценарий, от которого постоянно отказывается глава фракции СЗК Бригманис. Это правительство с участием «Согласия». Если вдруг маленькие партии, Национальное объединение, Новая консервативная партия и особенно «Единство» допустят грубые ошибки в предвыборный период. Тогда «зеленые» и крестьяне действительно получат 25-27% голосов избирателей, то, естественно, тогда при распределении мандатов в парламенте может получиться такая ситуация, когда у «Согласия» и СЗК будет, даже боюсь назвать эту цифру, но получится конституционное большинство. То есть, они совместно получат большинство, которое дает право менять Конституцию. Такое может случиться», — подчеркнул политолог.
По словам Скудры, при таком раскладе «зеленые» и крестьяне будут названы силой, которая будет вести переговоры о новом правительстве. Но перед ними встанет одна делема.
«Я не раз говорил, что правительство, которое имеет 52-53 мандата в парламенте — это будут силы вне всякого разумного соотношения. Бригманис об этом говорил и в прошлом году, что СЗК захотят получить к уже имеющимся министерствам еще несколько — МИД, Минюст и МВД, а у Национального объединения и третьего партнера остается несколько министерских кресел. Это, естественно, для СЗК очень заманчивая цель, ведь у «зеленых» и крестьян будет доминирующее положение и они будут проводить политику, которую они желают», — указал профессор.
В свою очередь, по словам Скудры, перед «Согласием» встанет вопрос стоит ли выдвигать на выборах идею правительства национального единства или примирения. Или их основное дело будет бороться с Татьяной Жданок и Нацобъединением.
Профессор описал условия, согласно которому партия Нила Ушакова может войти в правительство.
«Я допускаю, что, если действительно, в июне этого года Европейский Союз не сразу отменяет санкции против России, но приступает к постепенной их отмене, если саммит НАТО в июле принимает какие-то решения о смене ролей стран Западной Европы в НАТО и американцы идут на уменьшение своей роли в Североатлантическом альянсе и Россия на это реагирует какими-то положительными шагами в сторону НАТО и ЕС. Среди «зеленых» и крестьян есть политики, которые выступают за правительство с «Согласием» и при такой атмосфере все возможно. При таком раскладе, Минкульт, конечно, останется за Национальным объединением», — подчеркнул Скудра.
В то же время, как первый вариант вероятного состава будущего правительства, Скудра назвал коалицию из СЗК, Национального объединения и Новой консервативной партии. Об этом можно судить по нынешним рейтингам партий, если они к осени существенно не изменятся.
Стоит добавить, 26 января председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис в очередной раз заявил журналистам, что после предстоящих осенью выборов Сейма Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с «Согласием».
То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и «Согласие», еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве.
Хотя рейтинг «Согласия» в январе немного уменьшился, оно остается самой популярной партией в стране. Однако шансы сформировать правительство в 13-м Сейме имеет и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), вторая самая популярная партия. Как говорят эксперты, и в 13-м Сейме «Согласие» будет партией, с которой невозможно не считаться.
Saskaņai netikt valdībā, latviskās partijas to nepieļaus! Krievus pie varas laist nedrīkst, Rīgas Domes piemērs to labi pierāda!« ответить
Конечно же,пусть руководят идиоты,а ты пресмыкайся животоное. Или ты в доле« ответить
Появилась Жданюк, Нил больше не опасен. Можно бросить кусок русскоязычным.« ответить
не "делема", а ДИЛЕММА. Граматеи...« ответить