Все, кто не с нами – тот с Кремлем, сказал Карлис Шадурскис, анонсируя сегодня с утра рассмотрение реформы образования на Кабмине.
…Какой все-таки гнусный выбор между Кремлем, пытающимся загнать своей пропагандистской метлой русскоязычное население Латвии за колючую проволоку гетто для пятой колонны, и латышской политической элитой, профессионально продающей свои исторические обиды, свой национализм, свою провинциальность — в качестве гарантий национальной безопасности — Брюсселю и Вашингтону.
Вспомнилась мне по этому поводу русскоязычное крыло Народного фронта. Для Кремля ты – сразу предатель, не разделяющий имперских амбиций исторической родины. Для местной элиты, хоть и ратуешь за независимость Латвии – все равно чужой: нет тебе доверия, подтверди свою лояльность, если не родился латышом – стань им. И даже, если ты родился уже после 1991 года, государство не готово признать тебя своим по факту рождения.
Печально, но, выбирая между Кремлем и Шадурскисом, самые сознательные и образованные русскоязычные родители выберут, скорее всего, тот же Лондон. Так сделали мои друзья в 2005 году, и последним аргументом в пользу отъезда стала именно та, еще первая реформа образования школ нацменьшинств.
Как говорится, чума на оба ваших дома. Только страну очень жалко.
Да у меня 3 семьи с детьми решили уехать. Испания. Англия. Россия.« ответить
Печально, но, выбирая между Кремлем и Шадурскисом, самые сознательные и образованные русскоязычные родители выберут, скорее всего, тот же Лондон.« ответить
Dodieties uz Londonu, Latvija paliks tīrāka.« ответить
тупые латышские бляяяди!« ответить
…Какой все-таки гнусный выбор между Кремлем и латышской политической элитой, профессионально продающей свои исторические обиды, свой национализм, свою провинциальность — в качестве гарантий национальной безопасности — Брюсселю и Вашингтону.« ответить
Latviešu nācijas drošība svarīgāka par visu.« ответить
Элита? Криминальные отбросы общества!« ответить
Vienīgie kriminālie atkritumi Latvijā ir krievvalodīgie okupanti!« ответить
Ну тогда, судя по поступкам, латыши не просто оккупанты латвиджи, а архи-супер-сверх-оккупанты.« ответить