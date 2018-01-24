Политолог: Русским Латвии оставили гнусный выбор между Кремлем и латышской политической элитой(13)

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Виталий Вавилкин
17:39 23.01.2018
Политика

Политолог Данута Дембовская так отреагировала на решение правительства о школьной реформе.

Все, кто не с нами – тот с Кремлем, сказал Карлис Шадурскис, анонсируя сегодня с утра рассмотрение реформы образования на Кабмине.

 

…Какой все-таки гнусный выбор между Кремлем, пытающимся загнать своей пропагандистской метлой русскоязычное население Латвии за колючую проволоку гетто для пятой колонны, и латышской политической элитой, профессионально продающей свои исторические обиды, свой национализм, свою провинциальность — в качестве гарантий национальной безопасности — Брюсселю и Вашингтону.

 

Вспомнилась мне по этому поводу русскоязычное крыло Народного фронта. Для Кремля ты – сразу предатель, не разделяющий имперских амбиций исторической родины. Для местной элиты, хоть и ратуешь за независимость Латвии – все равно чужой: нет тебе доверия, подтверди свою лояльность, если не родился латышом – стань им. И даже, если ты родился уже после 1991 года, государство не готово признать тебя своим по факту рождения.

 

Печально, но, выбирая между Кремлем и Шадурскисом, самые сознательные и образованные русскоязычные родители выберут, скорее всего, тот же Лондон. Так сделали мои друзья в 2005 году, и последним аргументом в пользу отъезда стала именно та, еще первая реформа образования школ нацменьшинств.

 

Как говорится, чума на оба ваших дома. Только страну очень жалко.

press.lv / Фото
Комментарии (13)
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Лайла 19:47 23:01:2018

Да у меня 3 семьи с детьми решили уехать. Испания. Англия. Россия.

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так и есть 20:00 23:01:2018

Печально, но, выбирая между Кремлем и Шадурскисом, самые сознательные и образованные русскоязычные родители выберут, скорее всего, тот же Лондон.

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Latviešu patriots 19:48 23:01:2018

Dodieties uz Londonu, Latvija paliks tīrāka.

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креву окупант 19:55 23:01:2018

тупые латышские бляяяди!

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Данута, умничка точно сказала! 19:57 23:01:2018

…Какой все-таки гнусный выбор между Кремлем и латышской политической элитой, профессионально продающей свои исторические обиды, свой национализм, свою провинциальность — в качестве гарантий национальной безопасности — Брюсселю и Вашингтону.

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Latviešu patriots 20:03 23:01:2018

Latviešu nācijas drošība svarīgāka par visu.

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SkeptiK 20:46 23:01:2018

Элита? Криминальные отбросы общества!

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Latviešu patriots 20:56 23:01:2018

Vienīgie kriminālie atkritumi Latvijā ir krievvalodīgie okupanti!

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тов. Лацис, газета "Красный террор" 21:21 23:01:2018

Ну тогда, судя по поступкам, латыши не просто оккупанты латвиджи, а архи-супер-сверх-оккупанты.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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