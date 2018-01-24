Политолог Данута Дембовская так отреагировала на решение правительства о школьной реформе.

Все, кто не с нами – тот с Кремлем, сказал Карлис Шадурскис, анонсируя сегодня с утра рассмотрение реформы образования на Кабмине.

…Какой все-таки гнусный выбор между Кремлем, пытающимся загнать своей пропагандистской метлой русскоязычное население Латвии за колючую проволоку гетто для пятой колонны, и латышской политической элитой, профессионально продающей свои исторические обиды, свой национализм, свою провинциальность — в качестве гарантий национальной безопасности — Брюсселю и Вашингтону.

Вспомнилась мне по этому поводу русскоязычное крыло Народного фронта. Для Кремля ты – сразу предатель, не разделяющий имперских амбиций исторической родины. Для местной элиты, хоть и ратуешь за независимость Латвии – все равно чужой: нет тебе доверия, подтверди свою лояльность, если не родился латышом – стань им. И даже, если ты родился уже после 1991 года, государство не готово признать тебя своим по факту рождения.

Печально, но, выбирая между Кремлем и Шадурскисом, самые сознательные и образованные русскоязычные родители выберут, скорее всего, тот же Лондон. Так сделали мои друзья в 2005 году, и последним аргументом в пользу отъезда стала именно та, еще первая реформа образования школ нацменьшинств.

Как говорится, чума на оба ваших дома. Только страну очень жалко.