Почему он необходим и каким он должен быть, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Считается, что в Латвии есть Закон о пенсиях. Более того, проверка Госконтроля установила, что система есть и она неплохо функционирует. Можно даже ознакомиться с таблицей распределения социальных взносов как от работодателя — 24,09%, так и от самого работника — 11% по направлениям (Правила Кабинета министров № 786).

Начнем все–таки с того, что Закона о пенсиях в том смысле, то есть гарантирующего образование накопления и его неприкосновенности, не существует. Тому пример — в год кризиса правительство Валдиса Домбровского просто изъяло из социального страхового накопительного фонда безвозвратно 800 млн латов.

Иначе говоря, Пенсионного фонда в Латвии нет. Его подменяют социально страховые взносы, зачисленные в бюджет. Отсюда и мнение, что каждого пенсионера кормят два работающих. Будучи министром благосостояния госпожа Винкеле на полном серьезе уверяла, обращаясь к пенсионерам, что они должны быть благодарны за то, что получают пенсию.

Как начисляется и распределяется пенсия — это удел чиновников. Сложная система каких–то накопительных капиталов, коэффициентов, никем не проверяемая и не контролируемая. И, как результат, — практически подавляющее большинство работающих ее не понимают. Ссылки на то, что есть некий алгоритм и что каждый в компьютере может увидеть и проверить, — это издевательство над здравым смыслом.

Отчисление социального страхования на самом деле проходят странный длинный путь, растянутый по срокам и безо всякого контроля.

Вначале свою лепту вносит Служба госдоходов (VID), затем деньги попадают в Госканцелярию, в «общий котел», а затем в VSAA (Госагенство социального страхования) Министерства благосостояния, а затем по их районным отделениям. Естественно, спросить не у кого, если есть сомнения и вопросы. Бывают случаи, что ранее насчитанный капитал и применяемые коэффициенты могут кем–то изменяться, и, как правило, в меньшую сторону.

В это трудно поверить, но министр благосостояния господин Рейрс был глубоко уверен, что департамент VSAA не в его компетенции. Пришлось ему показать Правила кабмина, где прямо указана его ответственность.

Об огромном количестве чиновничьего персонала, участвующем в начислении и перечислении пенсий, просто не хочется говорить.

Вообще–то сложилась уникальная ситуация: в плане госбюджета стоит сумма необходимых сборов социальных отчислений — 2 млрд 150 млн евро в год.

Давайте посчитаем вместе, какой она должна быть.

По данным (а у этих данных два источника — ЦСУ и ГАЗ) ГАЗ (Госагентство занятости), в Латвии работающих — 780 000 человек.

Возьмем среднюю брутто–зарплату 1000 евро в месяц и умножим на 12 месяцев и на 35% (суммарный процент отчислений работника и работодателя), получим — 3 мрд 276 млн евро.

А вот если взять данные Центрального статистического управления работающих — 920 000 человек, то отношение страховых взносов составит 920 000 x 12 x 1000 x 0,35 = 3 млрд 864 млн. Какой цифре верить? Это, очевидно, должен решить премьер–министр.

Но даже если взять данные ГАЗ, то выходит, что мы недобираем в год теоретически 1 мрд 276 млн евро.

Вот исходя из вышеизложенного, есть конкретное предложение.

Необходим полноценный Закон о пенсиях. Главное в этом законе четко и абсолютно понятно должно быть: создать Пенсионный фонд — он может быть государственным или частным, но обязательно со 100% страхованием государства.

Нового ничего — это есть в большинстве стран, отчисления должно идти по следующей схеме: 24,09%, которые обязан отчислять работодатель, распределяются — 20,09% в Пенсионный фонд и образуют пенсионный капитал для каждого работающего персонально, к ним можно прибавить и 5% отчислений 2–го уровня.

Стаж, за который идут накопления, 40 лет.

Неприкосновенны деньги каждого. Размер будет зависеть только от каждого индивидуально.

Главное — это личные неприкосновенные начисления, которые могут быть унаследованы. Так должно быть прописано в законе.

3,00% должны направляться на страхование работающего в обязательном порядке, а оставшийся 1,00% — на страхование во время нахождения на пенсии.

Хочу подчеркнуть: 40 лет стажа взято из условия, что начинает человек работать в 22 года и заканчивает в 62, то есть с заниженным результатами, естественно, что в реальности все это будет значительно больше.

Даже при таком раскладе отчислений пенсия, при условии зарплаты в 1000 (как утверждает правительство) евро в месяц, составит около 700 евро в месяц.

Какие неоспоримые преимущества в моем предложении:

1. Беспорная мотивация — получать больше зарплату и самому контролировать зачисления на свой персональный счет в Пенсионном фонде.

Конечно, это приведет к резкому сокращению выплат в конвертах. Будут у некоторых предпринимателей сложности, и их с помощью государства необходимо решать. Государство должно учавствовать в решении этих проблем.

2. Практически все работающие будут застрахованы.

3. Будущие пенсионеры также будут застрахованы.

Если не смотреть сегодня себе под ноги, а с учетом видения будущего Латвии — эта система позволит создать нормальную медицину и обеспечение пенсионеров.

Естественно, возникнет вопрос, где же сегодня брать деньги для сегодняшних пенсионеров? Брать под 1% годовых в Пенсионном фонде. Всего это обойдется государству около 20 млн евро в год. Но если учесть, какую армию чиновников можно освободить, затраты на их содержание, — эта цифра вообще не будет такой.

Что интересно, ведь пенсионеры благодаря этому получат прибавку к пенсии. А если Пенсионный фонд, как это делается во многих странах, будет еще и зарабатывать, то пенсия на практике может доходить до 800 евро от 1000 евро брутто–зарплаты.

Оставшиеся 11%, которые оплачивает работник, будут зачисляться, как и ранее, в бюджет.

Вывод можно сделать неутешительный: за счет пенсионеров затыкаются дыры в бюджете. Необходимо в первую очередь ликвидировать хаос и бесконтрольность в пенсионной системе.

Илья ГЕРЧИКОВ,

профессор,

доктор экономики,

председатель правления АО Dzintars

специально для газеты «СЕГОДНЯ».