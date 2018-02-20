Считается, что в Латвии есть Закон о пенсиях. Более того, проверка Госконтроля установила, что система есть и она неплохо функционирует. Можно даже ознакомиться с таблицей распределения социальных взносов как от работодателя — 24,09%, так и от самого работника — 11% по направлениям (Правила Кабинета министров № 786).
Начнем все–таки с того, что Закона о пенсиях в том смысле, то есть гарантирующего образование накопления и его неприкосновенности, не существует. Тому пример — в год кризиса правительство Валдиса Домбровского просто изъяло из социального страхового накопительного фонда безвозвратно 800 млн латов.
Иначе говоря, Пенсионного фонда в Латвии нет. Его подменяют социально страховые взносы, зачисленные в бюджет. Отсюда и мнение, что каждого пенсионера кормят два работающих. Будучи министром благосостояния госпожа Винкеле на полном серьезе уверяла, обращаясь к пенсионерам, что они должны быть благодарны за то, что получают пенсию.
Как начисляется и распределяется пенсия — это удел чиновников. Сложная система каких–то накопительных капиталов, коэффициентов, никем не проверяемая и не контролируемая. И, как результат, — практически подавляющее большинство работающих ее не понимают. Ссылки на то, что есть некий алгоритм и что каждый в компьютере может увидеть и проверить, — это издевательство над здравым смыслом.
Отчисление социального страхования на самом деле проходят странный длинный путь, растянутый по срокам и безо всякого контроля.
Вначале свою лепту вносит Служба госдоходов (VID), затем деньги попадают в Госканцелярию, в «общий котел», а затем в VSAA (Госагенство социального страхования) Министерства благосостояния, а затем по их районным отделениям. Естественно, спросить не у кого, если есть сомнения и вопросы. Бывают случаи, что ранее насчитанный капитал и применяемые коэффициенты могут кем–то изменяться, и, как правило, в меньшую сторону.
В это трудно поверить, но министр благосостояния господин Рейрс был глубоко уверен, что департамент VSAA не в его компетенции. Пришлось ему показать Правила кабмина, где прямо указана его ответственность.
Об огромном количестве чиновничьего персонала, участвующем в начислении и перечислении пенсий, просто не хочется говорить.
Вообще–то сложилась уникальная ситуация: в плане госбюджета стоит сумма необходимых сборов социальных отчислений — 2 млрд 150 млн евро в год.
Давайте посчитаем вместе, какой она должна быть.
По данным (а у этих данных два источника — ЦСУ и ГАЗ) ГАЗ (Госагентство занятости), в Латвии работающих — 780 000 человек.
Возьмем среднюю брутто–зарплату 1000 евро в месяц и умножим на 12 месяцев и на 35% (суммарный процент отчислений работника и работодателя), получим — 3 мрд 276 млн евро.
А вот если взять данные Центрального статистического управления работающих — 920 000 человек, то отношение страховых взносов составит 920 000 x 12 x 1000 x 0,35 = 3 млрд 864 млн. Какой цифре верить? Это, очевидно, должен решить премьер–министр.
Но даже если взять данные ГАЗ, то выходит, что мы недобираем в год теоретически 1 мрд 276 млн евро.
Вот исходя из вышеизложенного, есть конкретное предложение.
Необходим полноценный Закон о пенсиях. Главное в этом законе четко и абсолютно понятно должно быть: создать Пенсионный фонд — он может быть государственным или частным, но обязательно со 100% страхованием государства.
Нового ничего — это есть в большинстве стран, отчисления должно идти по следующей схеме: 24,09%, которые обязан отчислять работодатель, распределяются — 20,09% в Пенсионный фонд и образуют пенсионный капитал для каждого работающего персонально, к ним можно прибавить и 5% отчислений 2–го уровня.
Стаж, за который идут накопления, 40 лет.
Неприкосновенны деньги каждого. Размер будет зависеть только от каждого индивидуально.
Главное — это личные неприкосновенные начисления, которые могут быть унаследованы. Так должно быть прописано в законе.
3,00% должны направляться на страхование работающего в обязательном порядке, а оставшийся 1,00% — на страхование во время нахождения на пенсии.
Хочу подчеркнуть: 40 лет стажа взято из условия, что начинает человек работать в 22 года и заканчивает в 62, то есть с заниженным результатами, естественно, что в реальности все это будет значительно больше.
Даже при таком раскладе отчислений пенсия, при условии зарплаты в 1000 (как утверждает правительство) евро в месяц, составит около 700 евро в месяц.
Какие неоспоримые преимущества в моем предложении:
1. Беспорная мотивация — получать больше зарплату и самому контролировать зачисления на свой персональный счет в Пенсионном фонде.
Конечно, это приведет к резкому сокращению выплат в конвертах. Будут у некоторых предпринимателей сложности, и их с помощью государства необходимо решать. Государство должно учавствовать в решении этих проблем.
2. Практически все работающие будут застрахованы.
3. Будущие пенсионеры также будут застрахованы.
Если не смотреть сегодня себе под ноги, а с учетом видения будущего Латвии — эта система позволит создать нормальную медицину и обеспечение пенсионеров.
Естественно, возникнет вопрос, где же сегодня брать деньги для сегодняшних пенсионеров? Брать под 1% годовых в Пенсионном фонде. Всего это обойдется государству около 20 млн евро в год. Но если учесть, какую армию чиновников можно освободить, затраты на их содержание, — эта цифра вообще не будет такой.
Что интересно, ведь пенсионеры благодаря этому получат прибавку к пенсии. А если Пенсионный фонд, как это делается во многих странах, будет еще и зарабатывать, то пенсия на практике может доходить до 800 евро от 1000 евро брутто–зарплаты.
Оставшиеся 11%, которые оплачивает работник, будут зачисляться, как и ранее, в бюджет.
Вывод можно сделать неутешительный: за счет пенсионеров затыкаются дыры в бюджете. Необходимо в первую очередь ликвидировать хаос и бесконтрольность в пенсионной системе.
Илья ГЕРЧИКОВ,
профессор,
доктор экономики,
председатель правления АО Dzintars
специально для газеты «СЕГОДНЯ».
_если Пенсионный фонд, как это делается во многих странах, будет еще и зарабатывать, то пенсия на практике может доходить до 800 евро от 1000 евро брутто–зарплаты_« ответить
Редкостные Васюки.
:))
В Эстонии фонды есть :))))
С 83 г.рождения обязательно 2% с зарплаты в пенсионный фонд плюс государство добавляет свои 2.
Фонды в большинстве своём НЕ зарабатывают или в минусе. Деньги раньше пенсии вы не получите. Ну, и накопленное сейчас через 40 лет будет ничем, благодаря инфляции. Т.е. на свои 800 евро в 2058-м ты сможешь купить спички. Если эти евро ещё будут к тому моменту.