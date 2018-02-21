«Да, я могу подтвердить, что на прошлой неделе KNAB начал расследование, в ходе которого на основе обвинений в вымогательстве взяток и их получении был задержан глава Банка Латвии. Речь идет о взятке в размере не менее 100 000 евро. Я хочу подчеркнуть, что это расследование никак не связано с банками или финансовыми учреждениями, которые сейчас работают в Латвии», — заявил Страуме в эфире CNN, отвечая на вопрос ведущего «Что происходит у вас в Латвии?!».
Gandrīz vienā TW satilpst #KNAB #Rimšēvičs pic.twitter.com/HWFcYIkBHV— Jānis Tereško (@JanisTeresko) 20 февраля 2018 г.
На вопрос о чистоте банковской системы в Латвии начальник KNAB не смог четко ответить, заявив, что это — не в его компетенции. Однако Страуме снова подчеркнул, что с латвийскими банками ситуация никак не связана.
В свою очередь, ведущий телеканала CNN назвал ситуацию в Латвии «полным бардаком».
Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса, подозревает главу Банка Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве и и получении крупной взятки. В KNAB, чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.
Сам Римшевич указал, что в отставку не уйдет, так как не считает себя виновным.
Если бы только с банками. У нас, куда ни плюнь, везде в бардак попадёшь.« ответить
Толи дело в вашей орде!« ответить
Трамп дарит Вове Балтики! Вова Трампу Кубу и Венесуэлу.« ответить
ну куда же нам до великой вусраины« ответить
подумаешь, еще один пинок от хозяина. бьет - значит любит.« ответить
Детский сад какой-то. А ты от " орды" уходил, для того, чтобы было так же плохо, но только хозяева поменялись?)))) никакой логики в твоем коменте, да и здравого смысла.« ответить
хахаха« ответить
воры спалились!
Хозяевам надоело, что какие-то третьесортные колониальные пиказчики, на свою руку тут что-то мутят и обкрадывают хозяина, возомнив себя элитой! Вот и ставят на место - в хлев, откуда они и родом!« ответить
Латвийское Бюро по борьбе с коррупцией – структура, некогда созданная именно при патронаже американцев. Ведь борьба с коррупцией – это излюбленный ими метод контроля за элитами стран-сателлитов, точнее, контроля за денежными потоками. США не устраивает, что местный финансовый сектор осуществляет какую-то деятельность без их разрешения. В эту схему укладывается и назначение Расмуссена в руководство Norvik.
He cцыте,всё будет чики пуки,спустят на тормоза!Дело в том,что амеры caми oxyeли, когда поняли как глубоко прогнила местная "элита" и вынуждены были "нажать на тормоза",иначе cpaну 404 пришлось бы закрывать на замок,а ключи передать Пyтину!« ответить
Вашему Путину уже доверили ключи от Расии, довел до ручки её, как Ванька Сусанин ляхов.« ответить
Ага, щас.. 11:10 21:02:2018« ответить
довел до ручки её,
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у тебя,перхоть noдзaлyпнaя будет возможность,дёргать за эту "ручку" сидя в деревянном клозете при минус сорок в толчке на лесоповале под Нижним Тагилом.
Под Нижний Тагил ему нельзя, там много предприятий закрытых, его надо дальше, по диагонали к северу« ответить
еще и по CNN топят за эту тему« ответить
походу действительн оскандал идет с полной подачи США
da ti cto! omerikanci nasi sojuzniki i partneri. eto vse Putin podstroil.« ответить
все 27 с лишним лет подсыпали рукожопым и вороватым в еду и питье добавки! дааа! после которых тянуло только воровать и лгать! даа! надо срочно искать отравителя! дааа! ну хотя бы после гей шабаша..))« ответить
Всё правильно - признать себя виновным - отвечать придётся.« ответить
Ну и где со своими ежеднеыными высерами все эти хуторские шерстью набитые?
Где вани и путины, почему языки в анус позасовывали?
Под никами ИвАн и Ага,щас.. уже отметился псих верзилов. Щас он тут будет срать под разными никами. Это сиысл жизни этого уё6ища.« ответить
Не отвлекай, мы готовимся к Стодневному Параду. Варзилову привет передать? Он говорить не может, у него занят.« ответить