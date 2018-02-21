«Полный бардак!»: ведущий CNN оценил ситуацию в Латвии(35)

Лента новостей
Латвийский банк ABLV выдал вкладчикам уже свыше €600 млн. Хватит ли денег? Кто самые богатые люди в Латвии? Банкиры! Илмарс Римшевич раскрыл заговор банков Спецслужбы: фото с Римшевичем — настоящее! Инвалида каждый обидеть может? США снова пригрозили России 6 правил свидания... с собой «Это провокация против государства!» США запретили Украине строить ракеты
Eще в разделе
США снова пригрозили России США запретили Украине строить ракеты «Бунт на коленях»: академики просят Путина отменить реформу РАН Украинских блондинок заставили раздеться ради Порошенко В НАТО перестали считать Россию угрозой
Виталий Вавилкин
10:30 21.02.2018
В мире

Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме вынужден давать объяснения в эфире американского телеканала CNN по поводу ситуации в финансовом секторе Латвии. После услышанного ведущий CNN назвал назвал ситуацию с банками в Латвии «полным бардаком».

«Да, я могу подтвердить, что на прошлой неделе KNAB начал расследование, в ходе которого на основе обвинений в вымогательстве взяток и их получении был задержан глава Банка Латвии. Речь идет о взятке в размере не менее 100 000 евро. Я хочу подчеркнуть, что это расследование никак не связано с банками или финансовыми учреждениями, которые сейчас работают в Латвии», — заявил Страуме в эфире CNN, отвечая на вопрос ведущего «Что происходит у вас в Латвии?!».

На вопрос о чистоте банковской системы в Латвии начальник KNAB не смог четко ответить, заявив, что это — не в его компетенции. Однако Страуме снова подчеркнул, что с латвийскими банками ситуация никак не связана.

В свою очередь, ведущий телеканала CNN назвал ситуацию в Латвии «полным бардаком».

 

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса, подозревает главу Банка Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве и и получении крупной взятки. В KNAB, чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.

 

Сам Римшевич указал, что в отставку не уйдет, так как не считает себя виновным.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (35)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
После услышанного ведущий CNN назвал назвал ситуацию с банками в Латвии «полным бардаком». 10:51 21:02:2018

Если бы только с банками. У нас, куда ни плюнь, везде в бардак попадёшь.

« ответить
Profile_default
ИвАн 11:16 21:02:2018

Толи дело в вашей орде!

« ответить
Profile_default
СССР 11:33 21:02:2018

Трамп дарит Вове Балтики! Вова Трампу Кубу и Венесуэлу.

« ответить
Profile_default
>>>ИвАн 11:16 21:02:2018 11:39 21:02:2018

ну куда же нам до великой вусраины

« ответить
Profile_default
ин-на 12:15 21:02:2018

подумаешь, еще один пинок от хозяина. бьет - значит любит.

« ответить
Profile_default
to ИвАн 13:17 21:02:2018

Детский сад какой-то. А ты от " орды" уходил, для того, чтобы было так же плохо, но только хозяева поменялись?)))) никакой логики в твоем коменте, да и здравого смысла.

« ответить
Profile_default
фыв 10:51 21:02:2018

хахаха
воры спалились!

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 13:05 21:02:2018

Хозяевам надоело, что какие-то третьесортные колониальные пиказчики, на свою руку тут что-то мутят и обкрадывают хозяина, возомнив себя элитой! Вот и ставят на место - в хлев, откуда они и родом!
Латвийское Бюро по борьбе с коррупцией – структура, некогда созданная именно при патронаже американцев. Ведь борьба с коррупцией – это излюбленный ими метод контроля за элитами стран-сателлитов, точнее, контроля за денежными потоками. США не устраивает, что местный финансовый сектор осуществляет какую-то деятельность без их разрешения. В эту схему укладывается и назначение Расмуссена в руководство Norvik.

« ответить
Profile_default
аудиторс 10:52 21:02:2018

He cцыте,всё будет чики пуки,спустят на тормоза!Дело в том,что амеры caми oxyeли, когда поняли как глубоко прогнила местная "элита" и вынуждены были "нажать на тормоза",иначе cpaну 404 пришлось бы закрывать на замок,а ключи передать Пyтину!

« ответить
Profile_default
Ага, щас.. 11:10 21:02:2018

Вашему Путину уже доверили ключи от Расии, довел до ручки её, как Ванька Сусанин ляхов.

« ответить
Profile_default
Xyeга 12:10 21:02:2018

Ага, щас.. 11:10 21:02:2018
довел до ручки её,
************************************************
у тебя,перхоть noдзaлyпнaя будет возможность,дёргать за эту "ручку" сидя в деревянном клозете при минус сорок в толчке на лесоповале под Нижним Тагилом.

« ответить
Profile_default
Пророк 19:06 21:02:2018

Под Нижний Тагил ему нельзя, там много предприятий закрытых, его надо дальше, по диагонали к северу

« ответить
Profile_default
фыв 10:52 21:02:2018

еще и по CNN топят за эту тему
походу действительн оскандал идет с полной подачи США

« ответить
Profile_default
janka 11:11 21:02:2018

da ti cto! omerikanci nasi sojuzniki i partneri. eto vse Putin podstroil.

« ответить
Profile_default
янке: согласен, на все сто! его агенты - Пу устроили! даа! )) 14:39 21:02:2018

все 27 с лишним лет подсыпали рукожопым и вороватым в еду и питье добавки! дааа! после которых тянуло только воровать и лгать! даа! надо срочно искать отравителя! дааа! ну хотя бы после гей шабаша..))

« ответить
Profile_default
Знак Зодиака 10:55 21:02:2018

Всё правильно - признать себя виновным - отвечать придётся.
Ну и где со своими ежеднеыными высерами все эти хуторские шерстью набитые?
Где вани и путины, почему языки в анус позасовывали?

« ответить
Profile_default
Открой глаза! 11:44 21:02:2018

Под никами ИвАн и Ага,щас.. уже отметился псих верзилов. Щас он тут будет срать под разными никами. Это сиысл жизни этого уё6ища.

« ответить
Profile_default
шерстью набитый 11:48 21:02:2018

Не отвлекай, мы готовимся к Стодневному Параду. Варзилову привет передать? Он говорить не может, у него занят.

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV