«Полный дурак!»: злоба Серебрякова возмутила россиян(2)

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Анатолий Тарасов
13:02 23.01.2018
Lifenews / Люди

В российских соцсетях разгорелись ожесточенные споры из-за высказывания актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду. Звезда фильма «Левиафан» заявил, что в России невозможно воспитывать детей из-за повсеместного хамства и агрессии. Слова Серебрякова начали горячо обсуждаться в социальных сетях.

«Часто в России говорят о том, что улыбки в западных странах искусственные. Но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба. К сожалению, здесь, как бы я ни изолировал своих детей от хамства и агрессии, их не защитишь. Это в воздухе. Хам победил», — цитирует актера «Суть событий».

 

По словам Серебрякова, в Россию он возвращается только в те моменты, когда ему поступают интересные предложения по работе. Большую часть времени он проводит в Торонто, где учатся его дети. «Когда есть интересная работа — я здесь, когда нет — я лечу в Торонто к своей семье, чтобы держать руку на пульсе. Тем более что сейчас у них переходный период и надо быть рядом», — добавил Серебряков.

 

Высказывание актера возмутило общественного деятеля Леонида Решетникова. Он посоветовал Серебрякову искать актерскую работу на новом месте жительства и перестать зарабатывать в нелюбимой России. «Серебрякову хочется зарабатывать у нас, а жить там и из деток делать канадцев. А почему не попробовать и зарабатывать там, и жить там. Тогда, может, поймёт, что хамов хватает и на Западе» — добавил общественник.

 

«Этот мужик полный дурак! Зарабатывать у хамов? Ничтожество!.. Хам тот, кто Родину не любит, презирает, ненавидит… С хамом нужно бороться, тогда его не будет. А не сбегать со всей эмигрантской шизофренией. Вон, кто-то сбежал от „режима“, который с ним деликатно возюкался. И вот что получилось… Серебряков — отрыжка российской паразитарной элиты!» — пишут пользователи Facebook.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 13:14 23:01:2018

Serebrjakovam pilnīga taisnība. Krievu cilvēks, kuru es cienu!

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Кар Карыч 13:18 23:01:2018

Одним уебком меньше.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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