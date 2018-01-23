В российских соцсетях разгорелись ожесточенные споры из-за высказывания актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду. Звезда фильма «Левиафан» заявил, что в России невозможно воспитывать детей из-за повсеместного хамства и агрессии. Слова Серебрякова начали горячо обсуждаться в социальных сетях.

«Часто в России говорят о том, что улыбки в западных странах искусственные. Но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба. К сожалению, здесь, как бы я ни изолировал своих детей от хамства и агрессии, их не защитишь. Это в воздухе. Хам победил», — цитирует актера «Суть событий».

По словам Серебрякова, в Россию он возвращается только в те моменты, когда ему поступают интересные предложения по работе. Большую часть времени он проводит в Торонто, где учатся его дети. «Когда есть интересная работа — я здесь, когда нет — я лечу в Торонто к своей семье, чтобы держать руку на пульсе. Тем более что сейчас у них переходный период и надо быть рядом», — добавил Серебряков.

Высказывание актера возмутило общественного деятеля Леонида Решетникова. Он посоветовал Серебрякову искать актерскую работу на новом месте жительства и перестать зарабатывать в нелюбимой России. «Серебрякову хочется зарабатывать у нас, а жить там и из деток делать канадцев. А почему не попробовать и зарабатывать там, и жить там. Тогда, может, поймёт, что хамов хватает и на Западе» — добавил общественник.

«Этот мужик полный дурак! Зарабатывать у хамов? Ничтожество!.. Хам тот, кто Родину не любит, презирает, ненавидит… С хамом нужно бороться, тогда его не будет. А не сбегать со всей эмигрантской шизофренией. Вон, кто-то сбежал от „режима“, который с ним деликатно возюкался. И вот что получилось… Серебряков — отрыжка российской паразитарной элиты!» — пишут пользователи Facebook.