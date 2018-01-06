32% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в Европейском союзе развивается в правильном направлении, 33% полагают, что она развивается в неправильном направлении. Мнения 15% респондентов разделились, а 20% не могли ответить на этот вопрос.
54% латвийцев полагают, что их жизнь в течение следующего года не изменится. 37% считают, что она станет лучше, а 6% думают, что она станет хуже.
59% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что в течение следующего года ситуация в стране не изменится, 23% считают, что она станет лучше, а 14% думают, что она станет хуже. Отвечая на вопрос об экономической ситуации в Латвии в ближайшие 12 месяцев, 55% респондентов заявили, что она останется прежней, 21% считают, что она станет лучше, а 18% ждут ухудшения.
Большинство латвийцев уверено, что не изменится и финансовая ситуация их семей — так считают 57% опрошенных. 31% думают, что она станет лучше, а 9% считают, что будет еще хуже.
КА ИЕТ,ТА ИЕТ...ЛАТВИЯ-ЛАТВЕШЕМ!!!!« ответить
БРИВУ ПЕДЕРАСТИЕМ УН ВИНЮ РАДАНЕКИЕМ!!!
Да какая разница развивается или нет.« ответить
На носу переформатирование ЕС и в его новом составе Латвии и остальным любителям соплей и посыпания головы пеплом места не будет.
Там будет место только тем, кто ХОЧЕТ и УМЕЕТ работать на благо своей страны и своего народа.
мысли разделились и потекли соплями.« ответить
Опрос проводили в болдерае и на москачке..там истинные латвийцы живут..особый класс мусорни..« ответить
Сам то откуда, пидор?« ответить
Только сунь свое вонючее рыло на район -оттуда гнида только на катафалке в целлофановом мешке« ответить
Очередной фейковый опрос.Не поверю,что кто то надеется что страна правильно развивается и идëт в правильном направлении.Только если ваня оптимист.Да и ещë оптимисты из правительства и их родственники,в общем люди из параллельного мира« ответить
Это не статистика, а выдуманный ВИНИГРЕТ и Фантастика ВЕСТЕЙ. Позор« ответить
А есть что развивать?« ответить