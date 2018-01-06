24% латвийцев полагают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, у 15% мысли по поводу развития страны разделились, а 12% не могли ответить на этот вопрос.

32% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в Европейском союзе развивается в правильном направлении, 33% полагают, что она развивается в неправильном направлении. Мнения 15% респондентов разделились, а 20% не могли ответить на этот вопрос.

54% латвийцев полагают, что их жизнь в течение следующего года не изменится. 37% считают, что она станет лучше, а 6% думают, что она станет хуже.

59% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что в течение следующего года ситуация в стране не изменится, 23% считают, что она станет лучше, а 14% думают, что она станет хуже. Отвечая на вопрос об экономической ситуации в Латвии в ближайшие 12 месяцев, 55% респондентов заявили, что она останется прежней, 21% считают, что она станет лучше, а 18% ждут ухудшения.

Большинство латвийцев уверено, что не изменится и финансовая ситуация их семей — так считают 57% опрошенных. 31% думают, что она станет лучше, а 9% считают, что будет еще хуже.