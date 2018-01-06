Половина Латвии: страна развивается в неправильном направлении(9)

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Виталий Вавилкин
14:03 06.01.2018
Наша Латвия / Социум

24% латвийцев полагают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, у 15% мысли по поводу развития страны разделились, а 12% не могли ответить на этот вопрос.

32% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в Европейском союзе развивается в правильном направлении, 33% полагают, что она развивается в неправильном направлении. Мнения 15% респондентов разделились, а 20% не могли ответить на этот вопрос.

 

54% латвийцев полагают, что их жизнь в течение следующего года не изменится. 37% считают, что она станет лучше, а 6% думают, что она станет хуже.

 

59% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что в течение следующего года ситуация в стране не изменится, 23% считают, что она станет лучше, а 14% думают, что она станет хуже. Отвечая на вопрос об экономической ситуации в Латвии в ближайшие 12 месяцев, 55% респондентов заявили, что она останется прежней, 21% считают, что она станет лучше, а 18% ждут ухудшения.

 

Большинство латвийцев уверено, что не изменится и финансовая ситуация их семей — так считают 57% опрошенных. 31% думают, что она станет лучше, а 9% считают, что будет еще хуже.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:16 06:01:2018

КА ИЕТ,ТА ИЕТ...ЛАТВИЯ-ЛАТВЕШЕМ!!!!
БРИВУ ПЕДЕРАСТИЕМ УН ВИНЮ РАДАНЕКИЕМ!!!

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Latviešu patriots 16:05 06:01:2018

Да какая разница развивается или нет.
На носу переформатирование ЕС и в его новом составе Латвии и остальным любителям соплей и посыпания головы пеплом места не будет.
Там будет место только тем, кто ХОЧЕТ и УМЕЕТ работать на благо своей страны и своего народа.

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10 дюймов 14:17 06:01:2018

мысли разделились и потекли соплями.

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ваня 14:35 06:01:2018

Опрос проводили в болдерае и на москачке..там истинные латвийцы живут..особый класс мусорни..

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to ваня 14:44 06:01:2018

Сам то откуда, пидор?

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Болт 19:25 06:01:2018

Только сунь свое вонючее рыло на район -оттуда гнида только на катафалке в целлофановом мешке

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Справедливый 21:23 06:01:2018

Очередной фейковый опрос.Не поверю,что кто то надеется что страна правильно развивается и идëт в правильном направлении.Только если ваня оптимист.Да и ещë оптимисты из правительства и их родственники,в общем люди из параллельного мира

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это опять развесили лапшу на уши людям 15:14 06:01:2018

Это не статистика, а выдуманный ВИНИГРЕТ и Фантастика ВЕСТЕЙ. Позор

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шери 18:59 06:01:2018

А есть что развивать?

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