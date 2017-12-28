Около 47% граждан Германии выступают за отставку действующего канцлера страны Ангелы Меркель до очередного избирательного периода в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос исследовательского института YouGov, проведенный по заказу агентства DPA.

Эксперты отмечают, что на настроения избирателей существенно повлияли неудачи при формировании кабинета министров после парламентских выборов, прошедших осенью, пишет «Мир-24».

Консервативный блок ХДС/ХСС, который праздновал на них победу, не сумел создать коалицию с партией «зеленых» и свободными демократами. При этом бывший коалиционный партнер СДПГ сообщил о желании перейти в оппозицию. Тем не менее после консультаций с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером социал-демократы передумали.

Как ожидается, переговоры консерваторов и СДПГ начнутся 7 января. По мнению экспертов, их исход пока неясен. Консультации могут завершится формированием правящей коалиции или созданием правительства меньшинства под руководством Меркель. Кроме того, специалисты призывают не исключать возможность проведения повторных выборов в бундестаг.