Эксперты отмечают, что на настроения избирателей существенно повлияли неудачи при формировании кабинета министров после парламентских выборов, прошедших осенью, пишет «Мир-24».
Консервативный блок ХДС/ХСС, который праздновал на них победу, не сумел создать коалицию с партией «зеленых» и свободными демократами. При этом бывший коалиционный партнер СДПГ сообщил о желании перейти в оппозицию. Тем не менее после консультаций с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером социал-демократы передумали.
Как ожидается, переговоры консерваторов и СДПГ начнутся 7 января. По мнению экспертов, их исход пока неясен. Консультации могут завершится формированием правящей коалиции или созданием правительства меньшинства под руководством Меркель. Кроме того, специалисты призывают не исключать возможность проведения повторных выборов в бундестаг.
на мыло вонючую старуху« ответить
No tevis iznāks daudz ziepju.« ответить
Не хочет уходить?« ответить
Так обратитесь к Latviešu patriots и он выпишет ей феерический, волшебный пендель.
Наш феерический педриотс не может« ответить
Он слишком занят!Роет противотанковый ров от жуткого Путина
и одновременно готовится к гейпараду!
для меркель должна быть не отставка(которая для неё как дробина в задницу слона), а виселица рядом с брандербургскими воротами, за то, что она сделала с евросоюзом и европой - сволочь возомнившая, что она уже рейхсканцлер 4 РЕЙХА.« ответить