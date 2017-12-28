Половина немцев выступает за отставку Меркель. Но уходить она не хочет!(5)

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Герман Бергер
20:45 27.12.2017
В мире / Евросоюз

Около 47% граждан Германии выступают за отставку действующего канцлера страны Ангелы Меркель до очередного избирательного периода в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос исследовательского института YouGov, проведенный по заказу агентства DPA.

Эксперты отмечают, что на настроения избирателей существенно повлияли неудачи при формировании кабинета министров после парламентских выборов, прошедших осенью, пишет «Мир-24».

 

Консервативный блок ХДС/ХСС, который праздновал на них победу, не сумел создать коалицию с партией «зеленых» и свободными демократами. При этом бывший коалиционный партнер СДПГ сообщил о желании перейти в оппозицию. Тем не менее после консультаций с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером социал-демократы передумали.

 

Как ожидается, переговоры консерваторов и СДПГ начнутся 7 января. По мнению экспертов, их исход пока неясен. Консультации могут завершится формированием правящей коалиции или созданием правительства меньшинства под руководством Меркель. Кроме того, специалисты призывают не исключать возможность проведения повторных выборов в бундестаг.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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ин-на 20:58 27:12:2017

на мыло вонючую старуху

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Latviešu patriots 21:43 27:12:2017

No tevis iznāks daudz ziepju.

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Nu ja, kas ir, - tas ir 21:55 27:12:2017

Не хочет уходить?
Так обратитесь к Latviešu patriots и он выпишет ей феерический, волшебный пендель.

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Ja - jaаааа! 00:02 28:12:2017

Наш феерический педриотс не может
Он слишком занят!Роет противотанковый ров от жуткого Путина
и одновременно готовится к гейпараду!

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путин 06:33 28:12:2017

для меркель должна быть не отставка(которая для неё как дробина в задницу слона), а виселица рядом с брандербургскими воротами, за то, что она сделала с евросоюзом и европой - сволочь возомнившая, что она уже рейхсканцлер 4 РЕЙХА.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)