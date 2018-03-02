Поляки пообещали помочь Украине(16)

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Герман Бергер
20:15 02.03.2018
В мире / Евросоюз

Польская нефтегазовая компания PGNiG готова увеличить объемы поставок газа Украине в случае необходимости. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на «Нафтогаз Украины».

Контракт был подписан 2 марта. «PGNiG может обеспечивать стабильные и безопасные поставки газа благодаря диверсифицированному портфелю, который включает как внутреннюю добычу в Польше, так и импорт, включая регулярные поставки СПГ из Катара и США», — заявил глава правления компании Петр Возняк.

 

Контракт «Нафтогаза» с PGNiG будет действовать до конца марта 2018 года. Общий объем поставок составляет 60 миллионов кубометров. Поставки газа начались утром 2 марта через ГРС «Германовице», которая соединяет польскую газотранспортную систему с украинской.

 

Ранее 2 марта «Газпром» объявил о том, что вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Как отметил председатель правления Алексей Миллер, баланс интересов сторон по контрактам нарушило решение Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства между компаниями.

 

«Газпром» 1 марта объявил о возврате «Нафтогазу» средств на оплату поставок топлива в марте и отказе от поставок газа Киеву в этом месяце. После этого Украина столкнулась с дефицитом топлива и ограничила потребление до 6 марта.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (16)
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Саня 20:23 02:03:2018

тот же российский газ тока дороже, за то теперь у России не будет головной боли от вусраины, теперь она будет у Польше, пускай поймут как иметь дела с ворюгами

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ИвАн 20:31 02:03:2018

что значит помочь? они им газ продадут и с хохлов бала срубят, это не помощь, а бизнес, хе-хе

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Это хорошо 20:39 02:03:2018

Россия обиделась на Стокгольм, и это хорошо, будут знать, что Россия может в любой момент взбрыкнуть с газом своим, если что не по ней, зависеть в этом деле от неё нельзя.

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Саня 20:46 02:03:2018

да нет, щас СП2 будут строить в ускоренном темпе, так как на вусраину положиться нельзя, ворюги и поберушки. Вся европа получает газ бз пробле, только у скаклов вечно какие то проблемы с покупкой газа

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>>>Это хорошо 20:39 02:03:2018 20:50 02:03:2018

э слыш ты и где ты хошь закупать 200миллиардов кубов газа для Европы? с Омерики трубу потянешь? клоун...

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22 21:43 02:03:2018

Во сне потянет, он может, диван это такая сила, не каждый может от него жопу оторвать

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Latviešu patriots 20:23 02:03:2018

Poļu rīcība ir cieņas vērta. Malači. Ukraina iztiks bez Gazproma!

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>>>Latviešu patriots 20:23 02:03:2018 20:30 02:03:2018

а ты вышли баночку шпротов, помоги не на словах, а на деле

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ха ха ха 21:01 02:03:2018

Германские власти одобрили сделку по продаже России компании RWE - крупнейшей европейской компании, поставляющей на Украину реверсный газ из стран Евросоюза. Таким образом, Москва перекроет канал перепродажи своего топлива Украине через Европу.

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Поляки пообещали помочь Украине 20:24 02:03:2018

Быстрее CДOXHУTЬ???!!!

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Саксофоб 20:27 02:03:2018

А,что никак задаром,молодцы пшеки-навариться на идиотах святое дело.

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Latviešu patriots 20:33 02:03:2018

Saksafobam. Uz tava idiota rēķina daudzi ir uzvārījušies!

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to Latviešu patriots 20:33 02:03:2018 20:52 02:03:2018

что ты там наблевал? убери за собой

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Latviešu patriots 21:07 02:03:2018

Ej nax!

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Latviešu klaunam(patriotam) 21:08 02:03:2018

Ты,гавн..о во первых закрой помойку,во вторых перестань здесь на собачьем-не у всех дома собаки имеются.

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Latviešu patriots 22:34 02:03:2018

Ej ellē un nax!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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