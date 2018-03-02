Контракт был подписан 2 марта. «PGNiG может обеспечивать стабильные и безопасные поставки газа благодаря диверсифицированному портфелю, который включает как внутреннюю добычу в Польше, так и импорт, включая регулярные поставки СПГ из Катара и США», — заявил глава правления компании Петр Возняк.
Контракт «Нафтогаза» с PGNiG будет действовать до конца марта 2018 года. Общий объем поставок составляет 60 миллионов кубометров. Поставки газа начались утром 2 марта через ГРС «Германовице», которая соединяет польскую газотранспортную систему с украинской.
Ранее 2 марта «Газпром» объявил о том, что вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Как отметил председатель правления Алексей Миллер, баланс интересов сторон по контрактам нарушило решение Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства между компаниями.
«Газпром» 1 марта объявил о возврате «Нафтогазу» средств на оплату поставок топлива в марте и отказе от поставок газа Киеву в этом месяце. После этого Украина столкнулась с дефицитом топлива и ограничила потребление до 6 марта.
тот же российский газ тока дороже, за то теперь у России не будет головной боли от вусраины, теперь она будет у Польше, пускай поймут как иметь дела с ворюгами« ответить
что значит помочь? они им газ продадут и с хохлов бала срубят, это не помощь, а бизнес, хе-хе« ответить
Россия обиделась на Стокгольм, и это хорошо, будут знать, что Россия может в любой момент взбрыкнуть с газом своим, если что не по ней, зависеть в этом деле от неё нельзя.« ответить
да нет, щас СП2 будут строить в ускоренном темпе, так как на вусраину положиться нельзя, ворюги и поберушки. Вся европа получает газ бз пробле, только у скаклов вечно какие то проблемы с покупкой газа« ответить
э слыш ты и где ты хошь закупать 200миллиардов кубов газа для Европы? с Омерики трубу потянешь? клоун...« ответить
Во сне потянет, он может, диван это такая сила, не каждый может от него жопу оторвать« ответить
Poļu rīcība ir cieņas vērta. Malači. Ukraina iztiks bez Gazproma!« ответить
а ты вышли баночку шпротов, помоги не на словах, а на деле« ответить
Германские власти одобрили сделку по продаже России компании RWE - крупнейшей европейской компании, поставляющей на Украину реверсный газ из стран Евросоюза. Таким образом, Москва перекроет канал перепродажи своего топлива Украине через Европу.« ответить
Быстрее CДOXHУTЬ???!!!« ответить
А,что никак задаром,молодцы пшеки-навариться на идиотах святое дело.« ответить
Saksafobam. Uz tava idiota rēķina daudzi ir uzvārījušies!« ответить
что ты там наблевал? убери за собой« ответить
Ej nax!« ответить
Ты,гавн..о во первых закрой помойку,во вторых перестань здесь на собачьем-не у всех дома собаки имеются.« ответить
Ej ellē un nax!« ответить