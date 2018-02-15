Польша последовательно борется против российского газа и «Северного потока — 2», аргументируя это стремлением к энергетической независимости, и даже решила построить собственный газопровод через Балтийское море, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Польша наряду с Америкой является одним из главных противников нового газопровода «Северный поток — 2», который должен протянуться через Балтийское море из России в Германию, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Теперь в Варшаве сформировали план по строительству собственного балтийского газопровода — однако, в отличие от «Северного потока», он должен вести не в Россию на восток, а в Данию на запад. Консервативная партия «Право и справедливость» возродила проект Baltic Pipe, и польский государственный оператор газовой системы надеется через него подключиться к норвежской газовой сети.

В конце 2017 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG зарезервировала мощности планируемого газопровода на 15 лет на сумму свыше $2 млрд. Газопровод с пропускной способностью 10 млрд кубометров в год, что составляет примерно пятую часть от мощности существующего «Северного потока», должен начать функционировать в 2022 году и доставлять газ до нового терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце.

Как сообщает правительство в Варшаве, уже начат процесс получения разрешения на строительство газовой системы, а также определён коридор прокладки в польских прибрежных водах, достигающий километра в ширину. Окончательное решение по строительству должно быть принято в этом году.

ЕС участвует в финансировании газопровода в рамках программы поддержки основных европейских проектов по развитию инфраструктуры в сфере энергетики суммой в размере €33 млн. Ранее ЕС уже выделил свыше €300 млн на строительство терминала сжиженного газа, обладающего пропускной способностью 5 млрд кубометров, которая, по данным польской стороны, может быть увеличена до 7,5 млрд кубометров. Поддерживая эти проекты, ЕС стремится освободить Польшу от зависимости от российских газовых поставок, поясняет немецкая газета.

Как напоминает издание, через Белоруссию в Польшу проходит газопровод «Ямал» с пропускной способностью 30 млрд кубометров. Даже такое количество почти в два раза превышает количество газа, которое Польша расходует за год (16 млрд кубометров), и примерно равно шестой части годового потребления газа в Германии. Кроме того, есть возможность получать газ с границ Украины, Словакии, Чехии, Германии и Литвы, которая сама использует терминал сжиженного газа не на полную мощность. Этот терминал, обеспечивающий Литву с 2014 года, позволил ей получать газ из других источников, не только российских. Осенью Литва, Латвия и Эстония подписали план, предусматривающий диверсификацию их газоснабжения, которая позволит им стать более независимыми.

По версии эксперта из Германского института международной политики и безопасности Кирстен Вестфаль, своей энергетической политикой польское правительство преследует сразу несколько целей. Для Польши речь идёт не только о том, чтобы уменьшить зависимость от российских газовых поставок. Они хотят дистанцироваться от России во внешней политике и занять ведущую позицию среди восточноевропейских и Балтийских стран. Кроме того, правительство хочет развивать собственный газовый рынок и активно внедряет протекционизм, на который жалуются международные поставщики газа, потому что таким образом ЕС становится сложнее проводить свою политику, предусматривающую открытость национальных границ, на внутреннем рынке.

Помимо этого, польское правительство стремится к тому, чтобы играть роль регионального центра на газовом рынке. Об этом говорится и в презентациях государственной нефтегазовой компании PGNiG: «Мы увеличиваем своё присутствие на глобальных рынках газа и сжиженного газа». Только в январе предприятие сообщало о рекордных поставках газа на Украину, превысивших рубеж в миллиард кубометров. «Это подтверждает растущую роль компании на газовых рынках Центральной и Восточной Европы», — отметили в PGNiG.

Исследователь Кирстен Вестфаль также обращает внимание на планы по строительству газового коридора с севера на юг до будущего терминала сжиженного газа на хорватском острове Крк в Адриатическом море. Этот проект поддерживается США и ЕС, однако, по мнению эксперта, его будет трудно реализовать ввиду слишком мелких газовых рынков. Впрочем, не исключено, что экономические рациональные соображения здесь уходят на второй план: «Норвежский газ и сжиженный газ, вероятно, нельзя будет купить выгоднее, чем российский».

Продолжающееся сопротивление Польши в институтах ЕС и судах вызывает всё более активное негодование среди европейских партнёров российского государственного концерна «Газпром», который собирается поставлять через «Северный поток» ещё больше газа. По словам представителя Wintershall, дочерней компании концерна BASF, природный газ вообще не играет никакой роли в собственном энергоснабжении Польши: «Наш сосед для производства электроэнергии продолжает бодро сжигать уголь». Тем не менее Польша по всей Европе ведёт борьбу против российского газа. Дело тут не только в политической подоплёке. «Мечта Польши — поставлять на европейские рынки импортированный природный газ из Америки, — пояснили в компании Wintershall. — Польша требует от других солидарности в энергетике, однако при этом непреклонно преследует собственные экономические интересы».