Польша после принятия закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны может поссориться с Украиной и Израилем. Тель-Авив и Киев резко осудили последнюю польскую законодательную инициативу.

МИД Израиля охарактеризовало ее как попытку оспорить историческую правду, а министр разведки Израиля и вовсе призвал отозвать посла из Варшавы. В Верховной раде заявили, что Польша переходит «красную черту» в добрососедских отношениях с Киевом, а президент Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. Обеспокоенность в связи с польским законом о холокосте высказали США. Несмотря на это, в МИД Польши уверены, что закон о Холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Гражданская платформа» призывала президента Польши Анджея Дуду наложить вето на закон о Холокосте, заявил заместитель председателя этой партии Томаш Щемоняк журналистам в четверг в Варшаве.

«Мы имеем дело с самым серьезным кризисом в польской внешней политике после 1989 года», — заявил Щемоняк. Он «от имени «Гражданской платформы» и демократической общественности Польши» призвал президента Анджея Дуду наложить на закон вето.

Также он призвал председателя правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, который, по его мнению, несет ответственность за возникший кризис, «объяснить полякам, о чем действительно идет речь (в законе), и почему PiS действует против интересов государства».

В МИД Польши заявили, что главная цель закона — «борьба со всеми формами отрицания и фальсификации правды о Холокосте, в том числе уменьшения ответственности реальных виновников этого преступления».

«В этом контексте мы полагаем, что публичные и вопреки фактам обвинения польского народа и польского государства в соучастии … в нацистских преступлениях — неправильные, вводящие в заблуждение и вредящие жертвам, являющимися гражданами Польши, как еврейского происхождения, так и польского», — говорится в заявлении.

Кроме того, утверждают в МИД Польши, закон о Холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность.

Израиль и США отреагировали на законопроект, запрещающий обвинять поляков в преступлениях Второй мировой войны, «на 100%» верно, но запоздало, «проспав» подъем исторического ревизионизма в странах Восточной Европы и бывшего СССР, сказал «главный охотник за нацистами» Эфраим Зурофф.

«В своей реакции Израиль и Америка на 100% правы, но я должен сказать, что спохватились они слишком поздно. Искажение истории Холокоста активно практикуется в Восточной Европе со времен распада Советского Союза, и, к сожалению, ничего не было сделано для противодействия ему в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, Польше и Хорватии», — говорит собеседник агентства.

«Они проспали. Проснулись, когда уже понимаешь, что, возможно, опоздал на поезд», — повторил он.

«В чем поляки не правы, и это очень проблемный аспект: они по сути заглушают критику преступлений, совершенных отдельными представителями польского народа. Эти преступления были широко распространены и привели к гибели многих десятков тысяч евреев», — прокомментировал собеседник агентства польскую инициативу.