Кризис в отношениях между Польшей и Европейским союзом вышел за рамки очередных торгов за преференции. Варшава не желает быть вечной периферией ЕС или «Европой второго сорта». Польские политики намерены сами поучить евробюрократов европейским и христианским ценностям, а возможно, и сделать свою страну новым центром силы.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польша, лишившись достаточного финансирования, может выйти из ЕС. По его словам, если денежные обязательства Варшавы перед ЕС возрастут, «польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС». «А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», — описал он возможный сценарий.

Туск также отметил, что руководство Евросоюза не питает иллюзий по поводу намерений Варшавы. «В Брюсселе еще всерьез надеются (не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет), что Польша все же останется в Евросоюзе», — констатировал глава Европейского совета.

Назвать вещи своими именами Туску позволило то обстоятельство, что один из лидеров ЕС до этого в течение семи лет был премьер-министром Польши.

Размолвка между Брюсселем и Варшавой возникла из-за польской судебной реформы. Еврокомиссия (ЕК) посчитала, что новые законы нарушают принципы верховенства права и позволяют исполнительной власти контролировать суды.

В конце концов ЕК запустила процедуру, которая теоретически может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. При системе принятия решений в Европейском союзе вряд ли возможен такой скандал, да и верный союзник Варшавы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что Будапешт в случае чего наложит вето.

Польша и Венгрия солидаризировались и в вопросе мигрантов. И Варшава, и Будапешт, вопреки требованиям Брюсселя и локомотивов ЕС — Германии и Франции, отказались расселять у себя беженцев с Ближнего Востока и из Африки.

Раздражение в Брюсселе вызывает также то, что польская правящая партия «Право и справедливость» прямо апеллирует к национализму. В общем, Польша снова противостоит центру огромного Евросоюза.

В чем-то ситуация похожа на 1980-е годы, когда польское государство состояло в другом блоке — восточном. В 1970-х Советскому Союзу пришлось нарастить объемы финансовой и материальной помощи «братской» Польской Народной Республике. Антикоммунистические настроения в обществе не ослабевали, и правящая Польская объединенная рабочая партия (аналог КПСС) ответила на это повышением уровня жизни трудящихся. Руководство СССР пошло на дополнительные расходы, чтобы сохранить стабильность в стране и оставить Варшаву в своей орбите.

Но в 1980-х началась эпоха оппозиционного движения, возникшего на основе профсоюза «Солидарность». Правящая партия тактически отступала под требованиями протестующих. В 1989 году «Солидарность» пришла к власти, из конституции была изъята статья о руководящей роли компартии, народную республику переименовали в Третью Речь Посполитую. В 1990-м лидер «Солидарности» Лех Валенса был избран президентом. Позднее сообщали, что он в годы напряженной борьбы с коммунистическим режимом сотрудничал с органами госбезопасности этого самого режима. Но скандал кончился ничем — поляки гордятся Валенсой не меньше, чем польским папой римским.

Вскоре прекратили существование Организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи — «советские НАТО и ЕС». Что способствовало распаду Восточного блока — вопрос для историков, но очевидно, что Польша тогда стояла в первых рядах «саботажников».

Точно так же сейчас Варшава противопоставляет себя Брюсселю. Однако вряд ли разногласия между Польшей и евробюрократами способны пошатнуть основы ЕС.

«Локомотивы Евросоюза — Франция и Германия — смогут договориться о создании унитарной Европы. Тут важно, кто войдет в ядро этого союза, а кто останется на периферии. В нынешней ситуации Польшу просто так не отпустят. Варшава — крупнейший получатель финансовой помощи от ЕС, а после 2020 года она должна начать выплаты за предоставленные средства. Поэтому Брюссель от Польши не откажется. Как шутят германские эксперты, проще сменить польское руководство, чем отпустить ситуацию в Варшаве на самотек. Да и в самой стране всерьез никто из ЕС уходить не хочет — комфортную жизнь ценят все», — отмечает директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Перед Варшавой стоит вопрос, куда ей двигаться. Быть просто буферным пространством между Москвой, Пекином и Брюсселем означает стагнацию. А создание блока Польша — Белоруссия — Россия в виде конфедерации в течение ближайших 10-15 лет способно стать альтернативой.