Польша грозится покинуть ЕС(8)

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Анатолий Тарасов
12:47 12.01.2018
В мире / Евросоюз

Правящая польская партия «Право и справедливость» выведет страну из ЕС, если он сократит её финансовую поддержку. С таким предположением выступил глава Евросовета Дональд Туск. Чиновник также обвинил официальную Варшаву в том, что она «тайно поддерживает» политику Кремля, передаёт The Times.

Националистическое правительство Польши намерено вывести страну из состава ЕС. С таким предупреждением выступил председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет The Times.

 

Бывший премьер предрекает, что правящая партия его страны «Право и справедливость» (PiS) последует примеру Великобритании и проведёт в ближайшие годы референдум в стиле брексит. «Я не сомневаюсь, что одна из целей PiS — «освободить» польскую политику от ноши ЕС», — заявил Туск в недавнем интервью.

 

Польша ежегодно получает крупные европейские дотации в размере около €10  млрд. Но Варшава может потерять эти деньги после брексита, если ЕС примет решение сократить бюджетные траты с 2020 по 2027 годы, подчёркивается в статье.  

 

Переговоры о будущих тратах продолжаются, и Еврокомиссия уже дала понять, что всем участницам блока придётся увеличить свой взнос. Потенциально это означает, что Польша с её «быстроразвивающейся экономикой» будет вынуждена вкладывать в ЕС больше, чем она получает.  В результате у польского правительства появится повод провести всенародное голосование о выходе из европейской организации, предположил Туск.

 

Кроме того, политик обвинил «Право и справедливость» в «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей». Это заявление Туска звучала достаточно «провокационно» в контексте того, что поляки рассматривают своего восточного соседа в качестве «значительной угрозы», отмечает издание.  

 

«Почти всё, что правящая партия Польши предлагает по ключевым политическим вопросам совпадает с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы. Я могу привести множество примеров, когда у PiS и Москвы были схожие взгляды и цели». — заявил Туск.

 

Он также заподозрил «Право и справедливость» в намеренном «создании конфликта с ЕС, который ограничивает всемогущество правящей партии». В конце прошлого года Еврокомиссия вступила в беспрецедентную тяжбу с польским правительством из-за судебных реформ, которые, по мнению Брюсселя,  ущемляют демократические права.

 

Польша в дуэте с Венгрией открыто бросает вызов миграционным квотам ЕС. Руководство обеих стран выступило против «более глубокой интеграции» в европейский блок и объявило «культурную контрреволюцию» его ведущим членам, напоминает The Times.

RT / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 13:03 12:01:2018

atbalstu 100%

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Иван 13:55 12:01:2018

'Педриотсу'"-атбалсты-10%-не смеши ты народ старпер!сиди и пей аlus.
Твое мнение- тут никому не интересно!!

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Latviešu patriots 14:22 12:01:2018

Vel es atbalstu, ka esmu pidars..

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Latviešu patriots 13:09 12:01:2018

Es ari!
Это наверное потому, что польские яблоки никому не нужны и в первую очередь России.

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Ты суслика видишь? 13:31 12:01:2018

Ну вот, уже ярых русофобов и "шакалов Европы" (по Черчиллю), самого заметного члена "большой американской шестёрки" в ЕС, рукой Кремля стали называть?!
Значит, дела у ЕСа - совсем плохи! :)

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паранойя 17:06 12:01:2018

Европарламент, евросовет и госдеп, если оппонент с ними несогласен, то его сразу записывают в "агенты Кремля", "рукой Москвы". Видимо они все заражены параноей.
Чем объяснить, что сегодня во власти сидят те, кому место в "психушке"?

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:34 12:01:2018

РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ - ЭТО ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ
ДОКТРИНА
США,ДЛЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВСЕГО МИРА...
ИНЫМИ СЛОВАМИ.
АМЕРИКА СТРАВИЛА НЕМЦЕВ и ПОЛЯКОВ МЕЖДУ СОБОЙ....
ЗАПАДНЫЙ БАЛАГАН-ШОУ "ПОЛЯК и ЖОПА" НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ...

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Шон 16:48 12:01:2018

Та пусть выходит. Баба с возу , кабыле легче. Хоть поляки исчезнут с рабочих мест везде т к визы нужно будет делать))) вторая Украина, халявщица.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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