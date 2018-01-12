Правящая польская партия «Право и справедливость» выведет страну из ЕС, если он сократит её финансовую поддержку. С таким предположением выступил глава Евросовета Дональд Туск. Чиновник также обвинил официальную Варшаву в том, что она «тайно поддерживает» политику Кремля, передаёт The Times.

Националистическое правительство Польши намерено вывести страну из состава ЕС. С таким предупреждением выступил председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет The Times.

Бывший премьер предрекает, что правящая партия его страны «Право и справедливость» (PiS) последует примеру Великобритании и проведёт в ближайшие годы референдум в стиле брексит. «Я не сомневаюсь, что одна из целей PiS — «освободить» польскую политику от ноши ЕС», — заявил Туск в недавнем интервью.

Польша ежегодно получает крупные европейские дотации в размере около €10 млрд. Но Варшава может потерять эти деньги после брексита, если ЕС примет решение сократить бюджетные траты с 2020 по 2027 годы, подчёркивается в статье.

Переговоры о будущих тратах продолжаются, и Еврокомиссия уже дала понять, что всем участницам блока придётся увеличить свой взнос. Потенциально это означает, что Польша с её «быстроразвивающейся экономикой» будет вынуждена вкладывать в ЕС больше, чем она получает. В результате у польского правительства появится повод провести всенародное голосование о выходе из европейской организации, предположил Туск.

Кроме того, политик обвинил «Право и справедливость» в «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей». Это заявление Туска звучала достаточно «провокационно» в контексте того, что поляки рассматривают своего восточного соседа в качестве «значительной угрозы», отмечает издание.

«Почти всё, что правящая партия Польши предлагает по ключевым политическим вопросам совпадает с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы. Я могу привести множество примеров, когда у PiS и Москвы были схожие взгляды и цели». — заявил Туск.

Он также заподозрил «Право и справедливость» в намеренном «создании конфликта с ЕС, который ограничивает всемогущество правящей партии». В конце прошлого года Еврокомиссия вступила в беспрецедентную тяжбу с польским правительством из-за судебных реформ, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют демократические права.

Польша в дуэте с Венгрией открыто бросает вызов миграционным квотам ЕС. Руководство обеих стран выступило против «более глубокой интеграции» в европейский блок и объявило «культурную контрреволюцию» его ведущим членам, напоминает The Times.