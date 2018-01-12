Националистическое правительство Польши намерено вывести страну из состава ЕС. С таким предупреждением выступил председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет The Times.
Бывший премьер предрекает, что правящая партия его страны «Право и справедливость» (PiS) последует примеру Великобритании и проведёт в ближайшие годы референдум в стиле брексит. «Я не сомневаюсь, что одна из целей PiS — «освободить» польскую политику от ноши ЕС», — заявил Туск в недавнем интервью.
Польша ежегодно получает крупные европейские дотации в размере около €10 млрд. Но Варшава может потерять эти деньги после брексита, если ЕС примет решение сократить бюджетные траты с 2020 по 2027 годы, подчёркивается в статье.
Переговоры о будущих тратах продолжаются, и Еврокомиссия уже дала понять, что всем участницам блока придётся увеличить свой взнос. Потенциально это означает, что Польша с её «быстроразвивающейся экономикой» будет вынуждена вкладывать в ЕС больше, чем она получает. В результате у польского правительства появится повод провести всенародное голосование о выходе из европейской организации, предположил Туск.
Кроме того, политик обвинил «Право и справедливость» в «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей». Это заявление Туска звучала достаточно «провокационно» в контексте того, что поляки рассматривают своего восточного соседа в качестве «значительной угрозы», отмечает издание.
«Почти всё, что правящая партия Польши предлагает по ключевым политическим вопросам совпадает с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы. Я могу привести множество примеров, когда у PiS и Москвы были схожие взгляды и цели». — заявил Туск.
Он также заподозрил «Право и справедливость» в намеренном «создании конфликта с ЕС, который ограничивает всемогущество правящей партии». В конце прошлого года Еврокомиссия вступила в беспрецедентную тяжбу с польским правительством из-за судебных реформ, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют демократические права.
Польша в дуэте с Венгрией открыто бросает вызов миграционным квотам ЕС. Руководство обеих стран выступило против «более глубокой интеграции» в европейский блок и объявило «культурную контрреволюцию» его ведущим членам, напоминает The Times.
atbalstu 100%« ответить
'Педриотсу'"-атбалсты-10%-не смеши ты народ старпер!сиди и пей аlus.« ответить
Твое мнение- тут никому не интересно!!
Vel es atbalstu, ka esmu pidars..« ответить
Es ari!« ответить
Это наверное потому, что польские яблоки никому не нужны и в первую очередь России.
Ну вот, уже ярых русофобов и "шакалов Европы" (по Черчиллю), самого заметного члена "большой американской шестёрки" в ЕС, рукой Кремля стали называть?!« ответить
Значит, дела у ЕСа - совсем плохи! :)
Европарламент, евросовет и госдеп, если оппонент с ними несогласен, то его сразу записывают в "агенты Кремля", "рукой Москвы". Видимо они все заражены параноей.« ответить
Чем объяснить, что сегодня во власти сидят те, кому место в "психушке"?
РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ - ЭТО ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ« ответить
ДОКТРИНА
США,ДЛЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВСЕГО МИРА...
ИНЫМИ СЛОВАМИ.
АМЕРИКА СТРАВИЛА НЕМЦЕВ и ПОЛЯКОВ МЕЖДУ СОБОЙ....
ЗАПАДНЫЙ БАЛАГАН-ШОУ "ПОЛЯК и ЖОПА" НАБИРАЕТ СВОИ ОБОРОТЫ...
Та пусть выходит. Баба с возу , кабыле легче. Хоть поляки исчезнут с рабочих мест везде т к визы нужно будет делать))) вторая Украина, халявщица.« ответить