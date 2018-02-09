Варшава не смирилась с утратой довоенной Польской Республики и готова задействовать все возможные инструменты, чтобы восточные соседи оказались в сфере ее влияния. В ход идут как исторические и национальные вопросы, так и экономические рычаги, пишет портал Rubaltic.

Более всего польское влияние сейчас заметно в Литве, которая когда-то была частью Речи Посполитой. Здесь главный рычаг для Польши — это бывший Мажейкяйский НПЗ (Orlen Lietuva), купленный Польшей вместе с нефтеналивным терминалом Бутинге и 500 километрами системы внутренних нефтепроводов. НПЗ является для Варшавы инструментом политического шантажа. «Либо они будут делать так, как надо нам, либо мы их отдадим русским», — описал суть этого шантажа польский политолог Якуб Корейба в эфире Первого канала.

«Почему литовцы, которые нас ненавидят, всегда голосуют на Евросовете так, как нам надо? Мы в свое время купили у Литвы Мажейкяйский НПЗ — самый большой завод в Прибалтике, самый большой налогоплательщик. И когда появляется какой-то спорный вопрос, разговор выглядит примерно так: «Даля Поликарповна, привет, как там в Литве — всё хорошо? Значит, так, чтобы ваш посол там не ошибся и нажал нужную кнопку, имейте в виду: Mazeikiu nafta готов купить Аликперов. И они голосуют как надо!» — заявил Корейба.

Польша может также использовать еще одну беспроигрышную тему для давления на литовское руководство — проблема преследования польской общины в Литве и попрания языковых и образовательных прав польского национального меньшинства.

Национальную тему Польша уже использует в отношениях с Украиной. В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской трагедии и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

После этого в Верховной раде не исключили, что после принятие этого закона Польша может выдвинуть Украине территориальные претензии, например, претендовать на Львов. В конце ноября вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов «польским городом» и заявил, что украинского государства в 1919–1920 годах не существовало.

Исторические претензии – конек польской дипломатии, отмечает Rubaltic. Именно желанием усилить свое положение в регионе объясняются претензии Польши к Украине.

«Героизация Бандеры — частный случай неподчинения украинских властей польским союзникам, отказа видеть в них учителей и наставников, подчинения американцам и немцам, но не полякам. За это нежелание подчиниться польскому влиянию следуют штрафные санкции и шантаж: уголовное преследование украинского национализма и зловещее обещание не пустить Украину в Европу», — говорится в статье.

Латвия также может попасть в сферу влияния Польши, несмотря на то, что сегодня поляков в Латвии почти не осталось. Опосредованно Варшава может влиять на Латвию посредством стратегических инфраструктурных проектов Балтии с участием Польши — электромост LitPol Link, газопровод GIPL, железная дорога Rail Baltica.

«У Польши хорошая память: там ничего не забывают. В Польше помнят, что добрая четверть нынешней Латвии — это Инфлянты, исконные владения Речи Посполитой. Поэтому после укрощения Польшей Литвы Латвия станет следующей», — заключается в статье.