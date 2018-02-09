Более всего польское влияние сейчас заметно в Литве, которая когда-то была частью Речи Посполитой. Здесь главный рычаг для Польши — это бывший Мажейкяйский НПЗ (Orlen Lietuva), купленный Польшей вместе с нефтеналивным терминалом Бутинге и 500 километрами системы внутренних нефтепроводов. НПЗ является для Варшавы инструментом политического шантажа. «Либо они будут делать так, как надо нам, либо мы их отдадим русским», — описал суть этого шантажа польский политолог Якуб Корейба в эфире Первого канала.
«Почему литовцы, которые нас ненавидят, всегда голосуют на Евросовете так, как нам надо? Мы в свое время купили у Литвы Мажейкяйский НПЗ — самый большой завод в Прибалтике, самый большой налогоплательщик. И когда появляется какой-то спорный вопрос, разговор выглядит примерно так: «Даля Поликарповна, привет, как там в Литве — всё хорошо? Значит, так, чтобы ваш посол там не ошибся и нажал нужную кнопку, имейте в виду: Mazeikiu nafta готов купить Аликперов. И они голосуют как надо!» — заявил Корейба.
Польша может также использовать еще одну беспроигрышную тему для давления на литовское руководство — проблема преследования польской общины в Литве и попрания языковых и образовательных прав польского национального меньшинства.
Национальную тему Польша уже использует в отношениях с Украиной. В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской трагедии и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.
После этого в Верховной раде не исключили, что после принятие этого закона Польша может выдвинуть Украине территориальные претензии, например, претендовать на Львов. В конце ноября вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов «польским городом» и заявил, что украинского государства в 1919–1920 годах не существовало.
Исторические претензии – конек польской дипломатии, отмечает Rubaltic. Именно желанием усилить свое положение в регионе объясняются претензии Польши к Украине.
«Героизация Бандеры — частный случай неподчинения украинских властей польским союзникам, отказа видеть в них учителей и наставников, подчинения американцам и немцам, но не полякам. За это нежелание подчиниться польскому влиянию следуют штрафные санкции и шантаж: уголовное преследование украинского национализма и зловещее обещание не пустить Украину в Европу», — говорится в статье.
Латвия также может попасть в сферу влияния Польши, несмотря на то, что сегодня поляков в Латвии почти не осталось. Опосредованно Варшава может влиять на Латвию посредством стратегических инфраструктурных проектов Балтии с участием Польши — электромост LitPol Link, газопровод GIPL, железная дорога Rail Baltica.
«У Польши хорошая память: там ничего не забывают. В Польше помнят, что добрая четверть нынешней Латвии — это Инфлянты, исконные владения Речи Посполитой. Поэтому после укрощения Польшей Литвы Латвия станет следующей», — заключается в статье.
а если также польша скажет про латвию?« ответить
что мы будем праздновать?
и еще вопрос-считает ли польша 45-90 год оккупацией польши?
Как отчаянно Расиюшка пытается стравить между собой европейцев, как старается подлить керосину, но только не понимает, что все это приводит в восторг лишь приунывший под санкциями лохотрат Путина.:))« ответить
Вести,Вы уж разберитесь или Польша или РФ,а то с какой стороны "Latviešu patriotam" окопы рыть.« ответить
им надо отколоться от материка и плыть в пиндостан« ответить
другого варианта нету - со всех сторон вараги
но когда в пиндостан приплывут, то поймут, что и там они нахер не сдались. там скажут, что это очередная корибская вонючая дыра.
Красавчик! :)))« ответить
Польша, это кто конкретно, о чем пи..дит пропаганда российская?:)« ответить
"Либо они будут делать так, как надо нам, либо мы их отдадим русским"« ответить
"после укрощения Польшей Литвы Латвия станет следующей"
Друг друга пугают, скоро начнут в окна выходить.
Ну-ну.« ответить
«У Польши хорошая память: там ничего не забывают." - кто и сколько пинензов им должен , торгаши .« ответить
не точно выразился - коренные русско говорящие или этнические поляки или русские но имеющие польские корни в Латгалии.« ответить