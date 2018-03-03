Польша намерена взыскать с Германии репараций на 850 млрд долларов

Глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что ущерб, нанесенный Польше Германией во время Второй Мировой войны оценивается в 850 млрд долларов. Именно такую сумму Варшава намерена потребовать у Берлина в качестве компенсации.

По его словам, в 2018 году комиссия представит польскому правительству оценочный доклад относительно суммы репараций, которую Польша могла бы потребовать от ФРГ. Основываться этот доклад будет на аналогичном документе, подготовленном в послевоенные годы.

«Речь идет об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — уточнил Аркадиуш Мулярчик.

В тоже же время он подчеркнул, что требовать репараций от Москвы бессмысленно, так как РФ якобы не соблюдает международное право.

К слову, несколько ранее Варшава оценивала размер своих претензий к Германии гораздо скромнее — в 48,8 млрд долларов. Однако в Берлине считают вопрос репараций полностью урегулированным, так как Польша уже получала выплаты от ГДР до 1953 года, то есть еще до того, как отказалась от них вместе с СССР.