Польша намерена взыскать с Германии репараций на 850 млрд долларов

По его словам, в 2018 году комиссия представит польскому правительству оценочный доклад относительно суммы репараций, которую Польша могла бы потребовать от ФРГ. Основываться этот доклад будет на аналогичном документе, подготовленном в послевоенные годы.
«Речь идет об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — уточнил Аркадиуш Мулярчик.
В тоже же время он подчеркнул, что требовать репараций от Москвы бессмысленно, так как РФ якобы не соблюдает международное право.
К слову, несколько ранее Варшава оценивала размер своих претензий к Германии гораздо скромнее — в 48,8 млрд долларов. Однако в Берлине считают вопрос репараций полностью урегулированным, так как Польша уже получала выплаты от ГДР до 1953 года, то есть еще до того, как отказалась от них вместе с СССР.
Предлагаю перекинуть долг на Россию. Пусть газ и нефть отныне за бесплатно качают в Европу. Все равно они не знают, что делать с деньгами, бусы да бомбы покупают.« ответить
Saņa. Lieliska ideja! 100% atbalstu!« ответить
А лучше пшекам требовать от мертвого осла уши. Или дырки от бубликов. И от России неустойку затребовать за то, что пшеков в 1612 году погнали страной метлой из России, когда они вторглись туда, чтобы посадить на трон своего короля и сменить православие на католичество. Что им ответит Россия?« ответить
Ты,сцаня,лучше предложи что нибудь для прекращения разворовывания Латвииского государства! А Россия и Германия сами разберуться. Вам с дебилом патриотсом лучше навести порядок в своем свинарнике. А польша уже пришла в никуда. Требуют деньги по третьему кругу. Адиеты.« ответить
лучше идитев бордель отрабатывать долги латвии« ответить
очень патриотично и накормлены быдите
у патриота преимущество,зубов уже мало
Предложение принято,назначь место,где ты его сможешь подписать,заодно возьми с собой Latviešu patriota-что бы по отделности у Вас подписи не собирать.« ответить
Поляки как последние фраера отсасывают у американцев.« ответить
Польша намерена взыскать с Германии репараций на 850 млрд долларов« ответить
Это заголовок к сценарию комедии с примесью фантастики... Когда на экраны выйдет? посмотрим!!! Наверное покруче "Новых амазонок" будет?!!
Бездельники пшеки решили на холяву рубануть денег.А губа не лопнет?« ответить
заразили, своим: - Дэньги давай! Давай дэньги!' Пустили их на свою голову санузлы чистить, вот вам и последствия.« ответить
Земельку Германии верните всякие бреславы данциги штетины и не только и население распихайте по довоенным дислокациям а там глядишь и поостынут кстати и Сталина вспомните заодно как же это все было« ответить
дасиш фантастиш! пшеки загибайсь дойчи долг вам в ... вложат сей секунд« ответить