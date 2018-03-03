Польша намерена взыскать с Германии репараций на 850 млрд долларов(14)

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Виталий Вавилкин
11:45 03.03.2018
В мире

Глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что ущерб, нанесенный Польше Германией во время Второй Мировой войны оценивается в 850 млрд долларов. Именно такую сумму Варшава намерена потребовать у Берлина в качестве компенсации.

По его словам, в 2018 году комиссия представит польскому правительству оценочный доклад относительно суммы репараций, которую Польша могла бы потребовать от ФРГ. Основываться этот доклад будет на аналогичном документе, подготовленном в послевоенные годы.

 

«Речь идет об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — уточнил Аркадиуш Мулярчик.

 

В тоже же время он подчеркнул, что требовать репараций от Москвы бессмысленно, так как РФ якобы не соблюдает международное право.

 

К слову, несколько ранее Варшава оценивала размер своих претензий к Германии гораздо скромнее — в 48,8 млрд долларов. Однако в Берлине считают вопрос репараций полностью урегулированным, так как Польша уже получала выплаты от ГДР до 1953 года, то есть еще до того, как отказалась от них вместе с СССР.

infopolk / Фото
Комментарии (14)
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Саня 11:55 03:03:2018

Предлагаю перекинуть долг на Россию. Пусть газ и нефть отныне за бесплатно качают в Европу. Все равно они не знают, что делать с деньгами, бусы да бомбы покупают.

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Latviešu patriots 11:58 03:03:2018

Saņa. Lieliska ideja! 100% atbalstu!

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от осла 12:07 03:03:2018

А лучше пшекам требовать от мертвого осла уши. Или дырки от бубликов. И от России неустойку затребовать за то, что пшеков в 1612 году погнали страной метлой из России, когда они вторглись туда, чтобы посадить на трон своего короля и сменить православие на католичество. Что им ответит Россия?

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экономист 12:10 03:03:2018

Ты,сцаня,лучше предложи что нибудь для прекращения разворовывания Латвииского государства! А Россия и Германия сами разберуться. Вам с дебилом патриотсом лучше навести порядок в своем свинарнике. А польша уже пришла в никуда. Требуют деньги по третьему кругу. Адиеты.

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айдиотам 12:23 03:03:2018

лучше идитев бордель отрабатывать долги латвии
очень патриотично и накормлены быдите
у патриота преимущество,зубов уже мало

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Сане 13:43 03:03:2018

Предложение принято,назначь место,где ты его сможешь подписать,заодно возьми с собой Latviešu patriota-что бы по отделности у Вас подписи не собирать.

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экс-министр МИД Сикорский 17:07 03:03:2018

Поляки как последние фраера отсасывают у американцев.

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jurasij 12:17 03:03:2018

Польша намерена взыскать с Германии репараций на 850 млрд долларов

Это заголовок к сценарию комедии с примесью фантастики... Когда на экраны выйдет? посмотрим!!! Наверное покруче "Новых амазонок" будет?!!

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кот 12:43 03:03:2018

Бездельники пшеки решили на холяву рубануть денег.А губа не лопнет?

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так я и думал, что это заразно - щэневмэрлы и Речь Посполитов 14:36 03:03:2018

заразили, своим: - Дэньги давай! Давай дэньги!' Пустили их на свою голову санузлы чистить, вот вам и последствия.

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Советик пшекам 13:33 03:03:2018

Земельку Германии верните всякие бреславы данциги штетины и не только и население распихайте по довоенным дислокациям а там глядишь и поостынут кстати и Сталина вспомните заодно как же это все было

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Мих 13:40 03:03:2018

дасиш фантастиш! пшеки загибайсь дойчи долг вам в ... вложат сей секунд

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)