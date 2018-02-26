Памятник благодарности Советской армии снесли в городе Лидзбарк-Варминьский, пишет wРolityce.pl. После 1989 года с него демонтировали красную звезду и другие советские символы.

До настоящего времени остался бетонный шпиль и фигуры красноармейцев, но власти города, ранее откладывающие снос, решили убрать объект сейчас с учётом требований так называемого закона о декоммунизации, подчёркивает портал.

Во вторник в Лидзбарке-Варминьском был снесён памятник благодарности Советской армии. В соответствии с поправками к закону о декоммунизации такого типа объекты должны быть ликвидированы собственниками территории до конца марта этого года, пишет wРolityce.pl.

Установленный в 1949-м памятник благодарности Советской армии стоял в сквере на пересечении улиц Бартошицкой и Варминьской. После 1989 года с него сняли красную звезду и другие советские символы. До настоящего времени оставался бетонный шпиль и фигуры красноармейцев. Объект на протяжении многих лет был огорожен сеткой, потому что из-за ветхого состояния он мог представлять опасность для находящихся рядом людей, пишет портал.

Закон о сносе этого памятника члены городского управления Лидзбарка приняли уже в 2016 году. Главной причиной этого решения было плохое техническое состояние монумента. Работы по сносу затягивали из-за запланированного ремонта близлежащего участка дороги государственного значения. Власти города решили снести объект сейчас с учётом требований так называемого закона о декоммунизации, подчёркивает wРolityce.pl.

Сноса памятника на протяжении долгих лет добивались представители ветеранских союзов Армии Крайовой, консервативных и национальных обществ. Под петицией о ликвидации монумента, поставленного «в честь советского оккупанта», подписалось более 500 человек. Протестующие организовали также пикеты под лозунгом «Гони большевика с памятника», рассказывает портал.

Бургомистр Лидзбарка-Варминьского Яцек Вишневский намеревался первоначально перенести оставшиеся после сноса бетонные фигуры красноармейцев на местное военное кладбище. Однако против этого выступил Варминьско-Мазурский воевода Артур Хойецкий. Поэтому фигуры попадут на городской склад.

Воевода, опираясь на мнение Института национальной памяти, а также Министерства культуры и национального наследия, счёл, что лидзбарское кладбище солдат Красной армии имеет согласованную пространственную систему, и там стоит уже другой памятник, формирующий центральный акцент некрополя. А установка ещё одного элемента нарушит композицию кладбища и увеличит расходы на его содержание. Но, прежде всего, она обеспечила бы «ненужному памятнику юридическую защиту», передаёт пресс-секретарь воеводы Божена Улевич.

В соответствии с поправкой так называемого закона о декоммунизации, собственники территорий, на которых находятся памятники, увековечивающие «коммунизм или другой тоталитарный строй», должны устранить эти объекты в срок до 31 марта 2018 года, напоминает портал wРolityce.pl.