Польша неблагодарна Советской армии(8)

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Герман Бергер
19:38 25.02.2018
В мире / Евросоюз

Памятник благодарности Советской армии снесли в городе Лидзбарк-Варминьский, пишет wРolityce.pl. После 1989 года с него демонтировали красную звезду и другие советские символы.

До настоящего времени остался бетонный шпиль и фигуры красноармейцев, но власти города, ранее откладывающие снос, решили убрать объект сейчас с учётом требований так называемого закона о декоммунизации, подчёркивает портал.

 

Во вторник в Лидзбарке-Варминьском был снесён памятник благодарности Советской армии. В соответствии с поправками к закону о декоммунизации такого типа объекты должны быть ликвидированы собственниками территории до конца марта этого года, пишет wРolityce.pl. 

 

Установленный в 1949-м памятник благодарности Советской армии стоял в сквере на пересечении улиц Бартошицкой и Варминьской. После 1989 года с него сняли красную звезду и другие советские символы. До настоящего времени оставался бетонный шпиль и фигуры красноармейцев. Объект на протяжении многих лет был огорожен сеткой, потому что из-за ветхого состояния он мог представлять опасность для находящихся рядом людей, пишет портал. 

 

Закон о сносе этого памятника члены городского управления Лидзбарка приняли уже в 2016 году. Главной причиной этого решения было плохое техническое состояние монумента. Работы по сносу затягивали из-за запланированного ремонта близлежащего участка дороги государственного значения. Власти города решили снести объект сейчас с учётом требований так называемого закона о декоммунизации, подчёркивает wРolityce.pl.

 

Сноса памятника на протяжении долгих лет добивались представители ветеранских союзов Армии Крайовой, консервативных и национальных обществ. Под петицией о ликвидации монумента, поставленного «в честь советского оккупанта», подписалось более 500 человек. Протестующие организовали также пикеты под лозунгом «Гони большевика с памятника», рассказывает портал. 

 

Бургомистр Лидзбарка-Варминьского Яцек Вишневский намеревался первоначально перенести оставшиеся после сноса бетонные фигуры красноармейцев на местное военное кладбище. Однако против этого выступил Варминьско-Мазурский воевода Артур Хойецкий. Поэтому фигуры попадут на городской склад.

 

Воевода, опираясь на мнение Института национальной памяти, а также Министерства культуры и национального наследия, счёл, что лидзбарское кладбище солдат Красной армии имеет согласованную пространственную систему, и там стоит уже другой памятник, формирующий центральный акцент некрополя. А установка ещё одного элемента нарушит композицию кладбища и увеличит расходы на его содержание. Но, прежде всего, она обеспечила бы «ненужному памятнику юридическую защиту», передаёт пресс-секретарь воеводы Божена Улевич.

 

В соответствии с поправкой так называемого закона о декоммунизации, собственники территорий, на которых находятся памятники, увековечивающие «коммунизм или другой тоталитарный строй», должны устранить эти объекты в срок до 31 марта 2018 года, напоминает портал wРolityce.pl. 

ИНО TV / Фото
Комментарии (8)
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ин-на 19:46 25:02:2018

тупые вонючие выродки

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Latviešu patriots 19:56 25:02:2018

Tu sevi labi raksturoji..

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они 19:49 25:02:2018

свиньи неблагодарные!Ничего,еще приползете,когда немцы в анус лопату вставят!Все подпевалы также приползете!

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Latviešu patriots 19:55 25:02:2018

Poļi malači, nav ko okupantu pieminekļiem valstī atrasties! Būs jāņem labs piemērs, un jādemontē "Uzvaras" piemineklis Pārdaugavā!

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Саня 20:40 25:02:2018

Очень жаль советских солдат, погибших в польшах.

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Latviešu patriots 20:43 25:02:2018

Nav ko žēlot kritušus krievu okupantus! Lai deg tie ellē!

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ваня 20:49 25:02:2018

А разве кто то гдето благодарен убийцам грабителям насильникам выродкам и нелюдям советской армии????я более чем уверен что нет..

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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