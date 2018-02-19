«Случались коллаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. (...) Это болезненная правда. Дискуссия на эту тему также продолжается и в Израиле и возбуждает большие эмоции», — сказал он.
Таким образом Дворчик пояснил слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как передавало Польское телевидение, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что евреи участвовали в холокосте. По его словам, «были польские исполнители, были и еврейские, и русские, и украинские, а не только немецкие».
26 января верхняя палата польского сейма одобрила закон о холокосте. Согласно документу заявления о том, что поляки или Польша «несут ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом, или же причастны к геноциду евреев во Второй мировой войне», будут караться лишением свободы на три года. В Израиле эту инициативу назвали отрицанием холокоста.
Во время Второй мировой войны на оккупированных нацистами территориях, в том числе в Польше, создавались так называемые юденраты — органы еврейского самоуправления в гетто. Их главами назначали уважаемых местными евреев, а целью было обеспечение исполнения приказов нацистов. Реальной властью юденраты не обладали. Однако в их компетенции было отсрочить очередную отправку евреев в газовые камеры.
Если бы евреи не покинули Египет, то в холокосте погибли все поляки.« ответить
Seseram. Ja žīdi nepamestu Ēģipti, nebūtu kristīgās ticības, un visticamāk arī tevis..« ответить
представителю почтимилионного народа так высказываться о древнейшей 13-ти миллионной нации. Не говоря уж о том, что тебя patriotsos вывезли из хутора в цивилизацию. Только вот хутор забыли вывезти из тебя.« ответить
Надо было им уходить в партизаны, как в Беларуси. Тогда бы не было такой катастрофы, как в Польше...« ответить
Poļiem taisnība. Tas ir fakts, ka daļa no žīdu vadības sadarbojās ar Hitleru! Un cik bija pusēbreju, tā saucamo mišlingu, kurām viens vecāks ir žīds, kas dienēja vērmahtā? Tādi bija tūkstoši!« ответить
Вестям на заметку!----ВЫ провоцируете и поощряете национальную рознь!----почему высказывания латышского патриота не БАНИТЕ???----ВЫ что бессмертные?« ответить
10. Djuimiem. Ko, žīdu asinis par sevi atgādina? Taisnība nepatīk? Un starp citu vārda žīds nav nekas aizskarošs. Pirmsokupācijas Latvijā tā viņus oficiāli sauca, un neviens žīds par to neapvainojās! Un ja kas, tad tev tik mīļas cariskās impērijas laikos arī viņus tā sauca! Mācies vēsturi idiņ!« ответить
у патриотSSа справка есть. Ему можно.))))« ответить
Poļiem 100% taisnība. Bet par taisnību apvainoties ir stulbi!« ответить