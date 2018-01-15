По словам Туска, для правящей партии «Право и справедливость» выгоды от членства в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.
«Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», – приводит слова Туска издание.
Еврокомиссия уже два года критикует судебную реформу, проводимую Варшавой. В ЕК считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.
В декабре ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Обсуждение решения Еврокомиссии в Совете Европы может состояться в феврале.
Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отметил, что Варшава слишком зависит от помощи ЕС, поэтому говорить о выходе не приходится.
«Мне кажется, что Туск сгущает краски. Польша слишком зависима от денег, которые идут из Брюсселя. Мало того, страна является крупнейшим получателем средств из фондов Евросоюза. Уровень жизни в Польше существенно ниже среднего по Евросоюзу. И в силу этого позволить себе такую роскошь как выход из ЕС Польша не может – это не Британия. У Туска есть особый интерес к Польше, и ему хотелось бы, чтобы его соратники потеснили партию «Право и справедливость» и вернулись там к власти. И чтобы показать, насколько плохи представители «Права и справедливости», в ход идет все, даже рассказ о том, что Польша готова выйти из Евросоюза», – отметил Вадим Трухачев.
Ar Poliju viss būs kārtībā.« ответить
С Польшей может и будет всё в порядке,а,вот с тобоой ушлёпок уже нет-в твоём возрасте это уже не лечится,психиатрия безсильна.« ответить
да и без польши тоже« ответить
No slima lielkrievu šovinista dzirdu.« ответить
Как метко выразился о Польше в своё время Черчилль - "шакал Европы"! :)« ответить