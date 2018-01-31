В начале января редакция одной из крупнейших польских ежедневных газет Rzeczpospolita («Речь Посполита») совместно с политиками и экономистами направила открытое письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, с тем чтобы он возобновил приготовления к вступлению республики в зону евро.

Авторы письма указывают, что введение европейской валюты должно прочно привязать Польшу к Западной Европе и встроить ее в новую структуру Евросоюза. По их мнению, решение о замене польского злотого на евро является своего рода геополитическим выбором. «При нашем транзитном географическом положении у нас нет выбора: или в будущем мы будем в зоне евро, или в сфере влияния России», — отмечено в тексте письма.

Кампания по введению евро тесно связана с озабоченностью некоторых польских либеральных элит, которые боятся дальнейшего разрастания конфликта между Польшей и ЕС. По их оценке, принимая решение о введении европейской валюты, Варшава не только станет бенефициаром вытекающих из этого экономических выгод, но, прежде всего, будет тесно интегрирована в Евросоюз в институциональном смысле. Тем самым потенциальный риск ослабления связей или в худшем случае выхода Польши из Европейского союза будет практически сведен к нулю.

В своем письме польская либеральная элита пытается донести до европейских коллег следующий месседж: партия «Право и справедливость» и в целом доминирование консервативно-правых сил является временным явлением, а польское общество стремится к дальнейшей интеграции в рамках ЕС и также чувствует себя частью европейского сообщества.

Подписавшие письмо премьер-министру отметили, что «необходимо создать постоянный совет, который определит изменения в правовой и финансовой системе» и установит наиболее подходящий момент для принятия евро, который также будет гарантировать выгодный обменный курс злотого к евро.

Кроме того, такой совет должен инициировать «общественную информационную кампанию, которая предоставит общественности объективные данные о европейской валюте и развеет мифы о последствиях ее введения».

Тем самым было указано, что процедуры, направленные на принятие евро, должны стать одной из основных задач и целей экономической политики польского правительства.

Всего через день после того, как газета Rzeczpospolitа направила письмо премьеру, журналисты спросили Моравецкого, предпринимает ли правительство шаги по введению евро в Польше. Он ответил, что Польская Республика не намерена принимать евро, а он сам считает, что зона евро не является оптимальной валютной зоной. По словам премьер-министра, это не является сегодня вопросом, который руководство Польши принимает во внимание.

Следует отметить, что другого ответа на этот вопрос от Моравецкого не следовало ожидать. Наличие национальной валюты для значительной части правого консервативного электората, а также партии «Право и справедливость» является выражением экономического суверенитета.

Потенциальное принятие евро привело бы, по крайней мере на начальном этапе, к росту цен, что затронуло бы самые бедные слои населения и молодежь. А таких последствий в настоящее время правительственный лагерь не может себе позволить, потому что осенью 2018 года состоятся выборы в органы местного самоуправления, а через год — в парламент республики.

В среде консервативной партии «Право и справедливость», а также среди ее партнеров по коалиции в правительстве («Солидарной Польши» Збигнева Зёбро и «Порозуменя / Согласия» Ярослава Говина) существует некое понимание того, что в случае дальнейшего развития ЕС и его внутреннего рынка введение единой европейской валюты является для Польши необходимостью. Это следует не только из факта геополитики и прочной связи с Западом, но, прежде всего, из необходимости развития польской экономики. Главным образом это связано с растущим экспортом польских товаров и услуг в страны зоны евро и необходимостью упрощения функционирования крупных субъектов экономики (таких, например, как KGHM Polska Miedź — одна из крупнейших польских государственных компаний), которые работают в глобальном масштабе. Введение евро для таких предприятий, прежде всего, исключит риск изменения обменного курса и облегчит расчеты. По данным портала Bizness Insinder Polska, опрос, проведенный в 2016 году компанией Grant Thornton, показывает, что 58% руководителей средних и крупных компаний поддерживают этот проект. Это именно компании, в значительной мере пострадавшие от так называемого курсового риска. Вот почему призыв Rzeczpospolita был очень позитивно воспринят крупными и средними игроками, такими как KGHM, а также компаниями из строительной отрасли или IТ.

Само общество — подавляющее его большинство — негативно относится к потенциальному переходу на евро. Это связано прежде всего со страхом перед ростом цен или заработками, разнящимися со средним показателем по ЕС.

Несмотря на значительный экономический рост в Польше в последние годы, поляки по-прежнему осознают разницу в уровне жизни между Варшавой, Берлином и Парижем.

Негативный образ евро у польского общества также усугубляется экономической ситуацией в Литве и Словакии (малых европейских государствах, которые решили ввести валюту ЕС). Жители этих стран массово делают покупки в приграничных польских городах.

Кроме того, многие эксперты отмечают, что благодаря злотому польская экономика не пострадала из-за мирового кризиса. Так что его замена на евро означает потерю суверенитета и полную зависимость от Германии. Эти факторы очень важны, и пока никто из правых политиков не намерен их открыто критиковать и даже рассматривать публично.

Поэтому вопрос о введении европейской валюты в Польше, независимо от голосов экспертов и давления и поддержки крупного бизнеса, в ближайшие годы будет обусловливаться состоянием и потенциальным развитием польской экономики. Если такие условия появятся и Европейский союз переживет кризис, есть высокая вероятность того, что польские власти примут решение о введении евро. Как правые, так и левые партии понимают, что альтернативы членству в Европейском союзе пока нет и не будет. Но основным условием для перехода на европейскую валюту является развитие экономики стран ЕС и Польши. Однако пока еще рано говорить о полном выходе стран зоны евро из кризиса. Поэтому путь Польши от злотого к евро будет сложным и длинным.

Михал Патрик Садловский