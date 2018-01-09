Польская компания заставляет носить работников из Украины желто-синие робы(6)

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Тимур Пушкарев
16:11 09.01.2018
В мире / Украина

Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага, в связи с чем столкнулась с обвинениями в дискриминации. Об этой истории сообщила Gazeta Stołeczna — варшавское региональное издание «Выборчей».

О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, журналистам рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением — независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.

 

 

«Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом», — возмутился процитированный клиент, слова которого приводятся на условиях анонимности.

 

 

Руководитель завода, Михал Вроблевский, отрицает обвинения в свой адрес. Он объяснил, что таким образом «помечает» сотрудников, которые не разговаривают на польском. У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики — зеленые, бригадиры — красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», — пояснил он.

 

Между тем, эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны. «Это — унизительная практика сегрегации», — цитирует издание представительницу ассоциации «Никогда снова» Анну Татар. В ассоциации отмечают, что такое обозначение украинцев не имеет функционального содержания, а также создает национальное разделение среди сотрудников.

 

В то же время, руководитель производства говорит, что такая идентификация помогает самим украинским сотрудникам.

 

Телеканал TVN отмечает, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлена просьба вмешаться в ситуацию.

inoСМИ.Ru / Фото 4pda.ru
Комментарии (6)
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Ты суслика видишь? 16:13 09:01:2018

Тризуб на лбу ещё вырезать и мишень на спине нарисовать осталось! :)

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Уважаю поляков! 16:21 09:01:2018

Изощрённый метод указать хохлам- холопам их холопье происхождение и предназначение.

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Latviešu patriots 16:26 09:01:2018

Suslikam. Laba ideja, tikai adresāts jāmaina - visiem krievu strādniekiem Latvijā jāģērbjas krievijas karoga krāsās, un uz pieres mutantērglis.

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dave 16:54 09:01:2018

Всем патриотам Латвии мы наклеем член на лоб.Чтобы все видели какие вы дебилы

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123 16:37 09:01:2018

Еще надо, чтобы передвигались скачками. Им привычно.

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Jurists 16:54 09:01:2018

123 K R A S A V A.

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Мнение
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Павел Кириллов
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