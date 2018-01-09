О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, журналистам рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением — независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.
«Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом», — возмутился процитированный клиент, слова которого приводятся на условиях анонимности.
Руководитель завода, Михал Вроблевский, отрицает обвинения в свой адрес. Он объяснил, что таким образом «помечает» сотрудников, которые не разговаривают на польском. У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики — зеленые, бригадиры — красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», — пояснил он.
Между тем, эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны. «Это — унизительная практика сегрегации», — цитирует издание представительницу ассоциации «Никогда снова» Анну Татар. В ассоциации отмечают, что такое обозначение украинцев не имеет функционального содержания, а также создает национальное разделение среди сотрудников.
В то же время, руководитель производства говорит, что такая идентификация помогает самим украинским сотрудникам.
Телеканал TVN отмечает, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлена просьба вмешаться в ситуацию.
Тризуб на лбу ещё вырезать и мишень на спине нарисовать осталось! :)« ответить
Изощрённый метод указать хохлам- холопам их холопье происхождение и предназначение.« ответить
Suslikam. Laba ideja, tikai adresāts jāmaina - visiem krievu strādniekiem Latvijā jāģērbjas krievijas karoga krāsās, un uz pieres mutantērglis.« ответить
Всем патриотам Латвии мы наклеем член на лоб.Чтобы все видели какие вы дебилы« ответить
Еще надо, чтобы передвигались скачками. Им привычно.« ответить
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