Как сообщает Радио Польша, выступая в эфире телеканала «Республика» в программе «Геополитический плавильный тигель», Ежи Таргальский пришел к выводу, что Россия является паразитом, неспособным к самостоятельному развитию, и как любой паразит не может жить без внешнего организма-хозяина.
«Чем больше территорий Россия завоюет и захватит, тем больше ей потребуется времени, чтобы их освоить. Но, экспансия в какой-то момент сталкивается с сопротивлением, которое вызывает застой, неудачную попытку реформ и распад. Затем наступает период стабильности и снова Россия переходит к следующему циклу экспансии.
Самое главное условие, которое должно быть выполнено, чтобы Россия развалилась — просто ее не «кормить». Необходимо продлить срок отсутствия экспансии. Это приведет к застою и распаду», — считает Ежи Таргальский.
Польский политолог отмечает, что вторжение в Афганистан в 1979 году вызвало сопротивление Запада, начался период блокировки российской экспансии. Приход к власти в 2000 году Владимира Путин закончил этап дезинтеграции.
«Россия снова перешла в наступление, которое завершилось в 2014 году, когда Украина остановила Россию»,— считает Ежи Таргальский. По его мнению, периоды сдерживания, которые вызывали в России внутренние проблемы, продолжаются примерно 9 лет. «Это означало бы, что если Россия сегодня не получит никаких уступок со стороны Запада, то следует ожидать, что около 2023 года российское государство войдет в стадию распада», — констатирует Ежи Таргальский.
А вам нужен Сусанин.« ответить
Пшеки уже не один век мечтают о развале России. Также как их покровители и кураторы англосаксы. А России уже больше 1000 лет , и она все стоит. У пшеков комплекс неполноценности - они ещё в 17 веке сделали попытку завоевать Русь, создать великую Польшу от "можа до можа", но стреском провалились. И спустя несколько десятков лет сами были расчленены Россией и другими европейскими державами. И было ещё два раздела. А сама Польша стала частью Российской империи. С тех пор пшеков мучает злоба и зависть. Но России чхать на эти рефлексии. Собаки лают, караван идёт.« ответить
Тогда польша-дерьмо собачье!« ответить
статья - пшик унитазный« ответить
Чёткое определение - только не для России а для Латвии« ответить
Бред психбольного историка не стОит брать во внимание. Если Вести.лв будут публиковать всех этих идиотов, то сюда скоро никто заходить не будет кроме вани, ИвАна и других дебилов, чтоб "пометить" территорию и бросить своё говно в сторону России.« ответить
Дебил, когда Латвия захватывала чужие земли?! Это вы, когда у себя всё исчерпали и загадили, в место того, чтобы осваивать свои просторы, стараетесь хапнуть другими нажитое и обустроенное. Паганая орда.« ответить
когда Латвия захватывала чужие земли?!« ответить
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V 1721 godu za territoriju na kotoroj sejchas razmewaetsja latiSSatnik bylo zaplacheno efimikami. Est' li u vas novaja kipchaja na dannuju territoriju?
Что общего у чеченца, сибиряка или петербуржца? НИЧЕГО. Так зачем им общая страна?« ответить
П у т и н 14:02 28:12:2017« ответить
Что общего у чеченца, сибиряка или петербуржца?Так зачем им общая страна?
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Что общего у бабы и мужика?Да ничего!так зачем им жить в одной семье?!!!
Лучше как в лаптии ,где мужики дoлбят друг другы в дыpcы,но зато они все мужики и у них всё общее!!!
В русском мире 80% пи даров и все разговоры про то как долбится..самый мерзопакостный мир« ответить
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надо же 14:14 28:12:2017« ответить
В русском мире 80% пи даров и все разговоры
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Ну да ,только в "неnuдapcкой" лaбздени проводят годовые гeйпapады,твоих дружков nuдapов,а в РФ их сажают за мyжeложество,nuздят дyбинами на бытовом уровне и не допускают к работе ни в одном приличном месте:))))
Если сказать что этот "шептун" русофобный идиот,то это ничего не сказать...это отражение эйропейской клиники-психушки....но как говорится собаки лают ,а караван идёт!« ответить
+1000« ответить
Как правильно поляки на соссию смотрят..молодцы..« ответить
ваня 14:06 28:12:2017« ответить
Как правильно поляки на соссию смотрят
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Hy npям как ты вчера смотрел на мою "соссию" когда я достал её из твоего туза:)))))
у скотовани только о пососать!« ответить
На большее личинка мозга не работает.
Клоуны понабрали отбросов общества,в конторку наты по пропаганде,и думают,что народ на такое дерьмо поведется!