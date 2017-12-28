Польский политолог: Россия — паразит, ей нужен внешний организм-хозяин(34)

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Тимур Пушкарев
13:51 28.12.2017
В мире / Евросоюз

Известный польский историк и публицист Ежи Таргальский считает, что источником силы и живучести российского государства является периодическая агрессивная экспансия.

Как сообщает Радио Польша, выступая в эфире телеканала «Республика» в программе «Геополитический плавильный тигель», Ежи Таргальский пришел к выводу, что Россия является паразитом, неспособным к самостоятельному развитию, и как любой паразит не может жить без внешнего организма-хозяина.

 

«Чем больше территорий Россия завоюет и захватит, тем больше ей потребуется времени, чтобы их освоить. Но, экспансия в какой-то момент сталкивается с сопротивлением, которое вызывает застой, неудачную попытку реформ и распад. Затем наступает период стабильности и снова Россия переходит к следующему циклу экспансии.

 

Самое главное условие, которое должно быть выполнено, чтобы Россия развалилась — просто ее не «кормить». Необходимо продлить срок отсутствия экспансии. Это приведет к застою и распаду», — считает Ежи Таргальский.

 

Польский политолог отмечает, что вторжение в Афганистан в 1979 году вызвало сопротивление Запада, начался период блокировки российской экспансии. Приход к власти в 2000 году Владимира Путин закончил этап дезинтеграции.

 

«Россия снова перешла в наступление, которое завершилось в 2014 году, когда Украина остановила Россию»,— считает Ежи Таргальский. По его мнению, периоды сдерживания, которые вызывали в России внутренние проблемы, продолжаются примерно 9 лет. «Это означало бы, что если Россия сегодня не получит никаких уступок со стороны Запада, то следует ожидать, что около 2023 года российское государство войдет в стадию распада», — констатирует Ежи Таргальский.

baltnews.lv / Фото РИА Новости
Комментарии (34)
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Ответ 13:56 28:12:2017

А вам нужен Сусанин.

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мечта пшека 14:13 28:12:2017

Пшеки уже не один век мечтают о развале России. Также как их покровители и кураторы англосаксы. А России уже больше 1000 лет , и она все стоит. У пшеков комплекс неполноценности - они ещё в 17 веке сделали попытку завоевать Русь, создать великую Польшу от "можа до можа", но стреском провалились. И спустя несколько десятков лет сами были расчленены Россией и другими европейскими державами. И было ещё два раздела. А сама Польша стала частью Российской империи. С тех пор пшеков мучает злоба и зависть. Но России чхать на эти рефлексии. Собаки лают, караван идёт.

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народ Латвии 15:33 28:12:2017

Тогда польша-дерьмо собачье!

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46 16:11 28:12:2017

статья - пшик унитазный

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... 14:01 28:12:2017

Чёткое определение - только не для России а для Латвии

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Вася Пупкин 14:22 28:12:2017

Бред психбольного историка не стОит брать во внимание. Если Вести.лв будут публиковать всех этих идиотов, то сюда скоро никто заходить не будет кроме вани, ИвАна и других дебилов, чтоб "пометить" территорию и бросить своё говно в сторону России.

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ИвАн 15:17 28:12:2017

Дебил, когда Латвия захватывала чужие земли?! Это вы, когда у себя всё исчерпали и загадили, в место того, чтобы осваивать свои просторы, стараетесь хапнуть другими нажитое и обустроенное. Паганая орда.

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Nek-to 18:19 28:12:2017

когда Латвия захватывала чужие земли?!
-----
V 1721 godu za territoriju na kotoroj sejchas razmewaetsja latiSSatnik bylo zaplacheno efimikami. Est' li u vas novaja kipchaja na dannuju territoriju?

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П у т и н 14:02 28:12:2017

Что общего у чеченца, сибиряка или петербуржца? НИЧЕГО. Так зачем им общая страна?

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Hадо же!!! 14:09 28:12:2017

П у т и н 14:02 28:12:2017
Что общего у чеченца, сибиряка или петербуржца?Так зачем им общая страна?
***********************************************************************
Что общего у бабы и мужика?Да ничего!так зачем им жить в одной семье?!!!
Лучше как в лаптии ,где мужики дoлбят друг другы в дыpcы,но зато они все мужики и у них всё общее!!!

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надо же 14:14 28:12:2017

В русском мире 80% пи даров и все разговоры про то как долбится..самый мерзопакостный мир
..

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мечты евpoжoпого nuдapюги 14:30 28:12:2017

надо же 14:14 28:12:2017
В русском мире 80% пи даров и все разговоры
******************************************************
Ну да ,только в "неnuдapcкой" лaбздени проводят годовые гeйпapады,твоих дружков nuдapов,а в РФ их сажают за мyжeложество,nuздят дyбинами на бытовом уровне и не допускают к работе ни в одном приличном месте:))))

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Latviešu patriotis 14:03 28:12:2017

Если сказать что этот "шептун" русофобный идиот,то это ничего не сказать...это отражение эйропейской клиники-психушки....но как говорится собаки лают ,а караван идёт!

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народ Латвии 14:10 28:12:2017

+1000

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ваня 14:06 28:12:2017

Как правильно поляки на соссию смотрят..молодцы..

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Aга 14:11 28:12:2017

ваня 14:06 28:12:2017
Как правильно поляки на соссию смотрят
***************************************************
Hy npям как ты вчера смотрел на мою "соссию" когда я достал её из твоего туза:)))))

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народ Латвии 14:12 28:12:2017

у скотовани только о пососать!
На большее личинка мозга не работает.
Клоуны понабрали отбросов общества,в конторку наты по пропаганде,и думают,что народ на такое дерьмо поведется!

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123

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)