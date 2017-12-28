Известный польский историк и публицист Ежи Таргальский считает, что источником силы и живучести российского государства является периодическая агрессивная экспансия.

Как сообщает Радио Польша, выступая в эфире телеканала «Республика» в программе «Геополитический плавильный тигель», Ежи Таргальский пришел к выводу, что Россия является паразитом, неспособным к самостоятельному развитию, и как любой паразит не может жить без внешнего организма-хозяина.

«Чем больше территорий Россия завоюет и захватит, тем больше ей потребуется времени, чтобы их освоить. Но, экспансия в какой-то момент сталкивается с сопротивлением, которое вызывает застой, неудачную попытку реформ и распад. Затем наступает период стабильности и снова Россия переходит к следующему циклу экспансии.

Самое главное условие, которое должно быть выполнено, чтобы Россия развалилась — просто ее не «кормить». Необходимо продлить срок отсутствия экспансии. Это приведет к застою и распаду», — считает Ежи Таргальский.

Польский политолог отмечает, что вторжение в Афганистан в 1979 году вызвало сопротивление Запада, начался период блокировки российской экспансии. Приход к власти в 2000 году Владимира Путин закончил этап дезинтеграции.

«Россия снова перешла в наступление, которое завершилось в 2014 году, когда Украина остановила Россию»,— считает Ежи Таргальский. По его мнению, периоды сдерживания, которые вызывали в России внутренние проблемы, продолжаются примерно 9 лет. «Это означало бы, что если Россия сегодня не получит никаких уступок со стороны Запада, то следует ожидать, что около 2023 года российское государство войдет в стадию распада», — констатирует Ежи Таргальский.