Политики и эксперты приветствуют самоубийство третьего по величине латвийского банка, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Наши госмужи и госдамы всегда думают позитивно. Американская финансовая разведка решила наброситься на третий по величине банк Латвии — ABLV bank, — и правящая элита страны дружно крикнула «одобрямс».

Союзники сказали «надо»

«Мы и дальше будем последовательно поддерживать борьбу с попытками отмывания средств через латвийские банки», — хором заявили представители латвийского правительства, даже не дождавшись предоставления Вашингтоном конкретных доказательств «преступлений» латвийского банка. Зачем нам доказательства, когда речь идет о голосе из США? Если американцы сказали, что банк виноват, значит, он стопроцентно виноват. А значит, как сказал однажды президент соседний страны, будем мочить банк в сортире.

Помнится, в начале 2000–х сейм Латвии первым объявил войну Ираку, поскольку американским союзникам показалось, что Хусейн где–то припрятал химическое оружие. Химического оружия, конечно, не нашли, но для нас это было совершенно неважно. Главное — быстро и правильно отреагировать на телодвижения союзника. А еще лучше — сыграть на опережение. Союзник только подумал о том или ином действии, а мы уже его совершили и отрапортовали.

В общем, надо мыслить позитивно и всегда живо откликаться на чаяния американских друзей. Вот и новость о решении ABLV bank самоликвидироваться или, проще говоря, сделать самим себе харакири, живо отозвалось в сердцах советских, тьфу, пардон, латвийских людей. Людей из политического и экспертного лагерей. «Это решение пойдет на пользу латвийской экономике», — отрезал называющий себя инвестиционным банкиром Гиртс Рунгайнис. А может, чтобы принести еще большую пользу нашей экономике, нам следует еще что–нибудь ликвидировать? Вероятно, продажа с молотка оборудования «Лиепаяс металургс» и самоубийство одного из трех крупнейших банков Латвии — это слишком маленький вклад в развитие экономики? Может, у нас еще хоть какой–то заводик свечной остался? Давайте и его под нож! Чего, как говорится, не сделаешь ради развития экономики!

Ну очень «хорошее» решение

«Самоликвидация — это хорошее решение», — констатировал еще один, видимо, претендент на Нобелевскую премию по экономике — министр финансов Дана Рейзниеце–Озола. И добавила: «Только если будут соблюдены интересы кредиторов». Хочется задать наивный вопрос: а почему наше правительство раньше о кредиторах не думало, когда фактически отказалось защищать всеми возможными средствами репутацию и само существование третьего по величине банка страны?

«Ликвидация ABLV Bank не должна оказать существенного влияния на народное хозяйство», — бодро заявил глава комиссии сейма по бюджету и финансам Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян). «Самоликвидация — это не самое плохое решение в той ситуации, в которой оказался банк», — вторил Вуцансу его партайгеноссе, парламентский секретарь минфина Эдгарс Путра.

Заметим, впрочем, что эти люди сами никакие рабочие места не создавали. Равно как и еще один горе–эксперт, парламентский секретарь минюста Янис Иесалниекс, который во всех событиях находит руку Москвы. «С уменьшением денег российского происхождения в латвийской банковской системе уменьшится и количество обслуживающих эти деньги людей и вместе с этим уменьшится влияние России на общественные процессы в Латвии. Кто–то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет», — радостно написал в социальной сети господин Иесалниекс, существующий исключительно на деньги налогоплательщиков. В январе, кстати, господин Иесалниекс заработал 2262 евро на руки. Конечно, лично он от ликвидации банка никак не пострадает, ведь зарплату он получает из тумбочки, то есть из госказны.

Чиновнику и идеологу TB — Visu Latvijai!, видимо, невдомек, что ликвидация банка приведет не только к потере бизнеса тремя акционерами, а к потере работы сотен людей. Без работы останутся 970 работников банка плюс еще наверняка работы или по крайней мере части доходов лишатся еще более 1000 человек — из смежных компаний и фирм. Добавим к этому и прекращение финансирования банком различных многомиллионных инвестиционных проектов, в том числе в строительной сфере, и в итоге потери для госказны будут исчисляться СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Мало того что государство недосчитается огромных сумм в виде налогов, так еще и социальный бюджет вместо получения средств от социальных платежей работников банка будет вынужден этим работникам платить пособия по безработице, если они встанут на учет в Службу занятости. Так как зарплаты у работников ABLV были выше, чем в среднем по стране, то выплаты в виде пособий будут колоссальные.

Печально, что юрист по профессии, парламентский секретарь минюста не понимает или не хочет понять элементарных вещей. И эти люди управляют страной!

Ненависть к России у многих совершенно уже, простите, затмевает разум и способность к логическому мышлению. Отток же условно российских денег, на что очень надеется господин Иесалниекс, приведет к еще большим потерям для госказны и экономики в целом. Если только одно уничтожение ABLV Bank, по подсчетам экономиста Вячеслава Домбровского, обернется сокращением ВВП на 0,8%, то сворачивание бизнеса нерезидентов нам будет стоить минимум 3–4% ВВП.

Напомним, что нерезидентский капитал в банках Латвии достигает размеров годового бюджета страны. Причем львиная доля этих денег принадлежит гражданам СНГ. Чем «эксперт» Иесалниекс предлагает заменить эти средства? Как мы будем заполнять дырку в бюджете? Ответа нет и не будет. Господина Иесалниекса эти проблемы, видимо, не волнуют.

Между тем уже 85 компаний обратились в СГД с просьбой отсрочить уплаты налогов в госбюджет и не применять штрафные санкции в связи с форс–мажором — блокировкой счетов в ABLV Bank. Может, Я. Иесалниекс позвонит владельцам и работникам этих фирм и скажет им, что ликвидация — это очень позитивно для страны. Нетрудно догадаться, что он услышит в ответ.

Если мы в Латвии хотим когда–то догнать по уровню благосостояния развитые страны ЕС, правящей элите пора наконец понять, что мы, особенно в такой маленькой стране, как Латвия, все плывем в одной лодке. И если в одной части лодки началась течь, то мы все можем утонуть. Ликвидация ABLV Bank — это серьезный удар по латвийской экономике, по доверию населения к власти в частности и, увы, к государству вообще. Сейчас главное для властей — не допустить аналогичной атаки на другие банки страны, иначе это будет иметь катастрофические последствия для всей финансовой системы.

Цитаты

«Ликвидация банка не должна оказать значительного влияния на состояние экономики. В настоящее время экономика развивается, и это восполнит налоговые доходы, которые больше не будут поступать от ABLV Bank. Хотя до сих пор не было возможности в полной мере изучить ситуацию в ABLV Bank, решение самого банка о ликвидации позволяет думать, что он сумеет обеспечить гарантированные выплаты клиентам.

…ABLV Bank работал в том числе и с такими денежными средствами, которые имели высокий уровень риска, о происхождении которых не было полной ясности. Чем меньше в стране банков с таким рискованным бизнесом, тем лучше. Латвия должна концентрироваться на активизации банковского сектора и остальной экономики, в основе которой лежат надежные финансовые средства».

Янис Вуцанс, председатель комиссии сейма по бюджету и финансам.

«Банк с более 800 работниками и почти 20 миллионами евро уплаченных налогов в год является потерей для экономики, но самоликвидация — не худшее решение в ситуации, в которой он оказался».

Эдгарс Путра, парламентский секретарь минфина.

«В связи с ликвидацией ABLV Bank нет оснований менять прогноз ВВП. Согласно прогнозу, рост ВВП в этом году ожидается в размере 4%, а в 2019–м — 3,4%».

Из сообщения минфина.

Абик ЭЛКИН.