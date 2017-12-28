Пользователя iPad блокируют на 47 лет

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Анатолий Тарасов
10:55 28.12.2017
Техно / Гаджеты

Пользователь Reddit с ником BadBurrito78 пожаловался на форуме, что его планшет iPad заблокировали на 47 лет.

По словам обладателя гаджета, называющего себя BadBurrito78, он не пользовался iPad около трёх лет. Недавно он решил включить устройство, однако на экране появилась информация, что девайс деактивирован. Пользователя попросили попробовать включить устройство через 24 735 744 минуты (около 47 лет).

 

Оказалось, что планшет сбросил из-за долгого простоя все имеющиеся настройки и вернулся к стоявшей по умолчанию дате — 1 января 1970 года. После включения гаджет сверил время и выдал ошибку.

 

Пока неизвестно, что пользователь будет делать с такой проблемой, однако в комментариях ему подсказали, что можно попробовать изменить дату, подключив планшет к компьютеру.

РИА Новости / Фото
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