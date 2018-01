Помни о «Битлз»!

Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day).

Дата выбрана неслучайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а также Ринго Стар.

Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля, портового города в 350 километрах к северо–западу от Лондона.

16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники «ливерпульской четверки», а модные в то время джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен остались в очереди на улице — в клубе не хватило места.

31 июля 1957 года на сцене клуба Cavern впервые появился Ричард Старки, более известный как Ринго Старр. Он выступал в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group, пытавшегося сочетать в своей музыке фолк и рок–н–ролл (стиль скиффл). С остальными участниками «Битлз» Ринго Старр познакомился в 1960 году в Гамбурге, а летом 1962 года стал постоянным участником группы.

7 августа 1957 года выступить в клубе Cavern пригласили еще одну группу, играющую в стиле скиффл — The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон. 28 января 1958 года в составе The Quarrymen на сцене Cavern дебютировал Пол Маккартни. Участником группы Джона Леннона Маккартни стал в октябре 1957 года. Весной 1958 года для эпизодических выступлений, а с осени — на постоянной основе, к ним присоединился друг Пола, Джордж Харрисон.

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон — Харрисон — Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, играющий на бас–гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн. Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о сеансе звукозаписи.

15 августа 1962 года состоялся концерт The Beatles, в котором в последний раз за ударной установкой находился Пит Бест. 19 августа того же года группа выступила на сцене Cavern составом, остававшимся неизменным до самого распада ансамбля в 1970 году: Джон Леннон (ритм–гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас–гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло–гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал). Вскоре группа начала работу в студии, где увидел свет первый сингл Love Me Do. Он был выпущен 5 октября 1962 года и достиг 17–го места в чарте музыкального журнала Record Retailer.

3 августа 1963 года The Beatles дали последний из 292 концертов в ливерпульском клубе Cavern.

На волне битломании клуб также приобрел легендарный статус, став для многочисленных поклонников группы местом зарождения The Beatles. В марте 1973 года клуб закрылся и не открывал свои двери вплоть до 1984 года.

Реконструированный Cavern был возрожден в апреле 1984 года, однако только в 1990–х годах клуб опять стал местом проведения живых концертов.

14 декабря 1999 года Пол Маккартни «вернулся» в Cavern, чтобы дать здесь концерт. Помогали Маккартни не менее легендарные музыканты — гитарист Дэйв Гилмор из группы Pink Floyd и барабанщик Ян Пэйс из группы Deep Purple.

Вместе они исполнили рок–н–ролльные композиции из незадолго до этого вышедшего альбома Маккартни Run Devil Run.

Кстати, 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории The Beatles: в этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит–параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

В «классическом» составе The Beatles отработали восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав с подражания классикам американского рок–н–ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса Пресли), The Beatles пришли к собственному стилю. Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла Please Please Me. С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название битломания.

Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, битлы впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.

В настоящее время The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. И 16 января в честь этой знаменитой группы проводятся различные памятные мероприятия и кавер–концерты песен британской четверки, а меломаны всего мира вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством битлов.

Сказано

Жизнь — это то, что происходит с нами, когда мы пытаемся заниматься совсем другими делами.

Джон Леннон.

Приятнее всего открывать газету и не находить там ни единого слова о себе.

Джордж Харрисон.

Мы были честны друг с другом, честны в том, что касалось музыки. Музыка была позитивна. Ее позитивный момент — любовь. Все мы писали о многом, но главное, о чем пели «Битлз» — это Любовь.

Ринго Старр.

Вовсе не обязательно, чтобы всюду был смысл: смешно — ну и ладно.

Пол Маккартни.

Владимир КРУПСКИЙ.