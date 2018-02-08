Выступая на конференции «Космос как бизнес», помощник Владимира Путина Андрей Белоусов заявил, что «Роскосмос» с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли, сообщает корреспондент РБК.
220 тыс. человек занятых, 20% из них — это люди в возрасте меньше 30 лет, причем не самые глупые люди, заявил Белоусов. Из 90 организаций примерно две трети — это научные конструкторские организации. «И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» — задался вопросом чиновник.
По словам помощника президента, «Роскосмос» «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи. Белоусов упомянул в этом плане систему ГЛОНАСС, космодром Восточный и работу Международной космической станции. «Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — сказал он.
Белоусов привел в пример «Росатом», который «строил блоки, жил на федеральную целевую программу». Потом, по его словам, туда пришел Сергей Кириенко, который попросил деньги в капитал и стал зарабатывать деньги, строя по всему миру атомные электростанции и перерабатывая ядерные отходы.
«Я все жду, когда «Роскосмос» придет и скажет: давайте ФЦП закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать. Вот это будет действительно поворот», — сказал помощник президента.
Туристов в космос катать или частные спутники запускать? Может сразу все свои технологии продать конкурентам? Сравнил хрен с пальцем. А зачем России космос вообще не понятно. В СССР были планы сделать всю галактику обитаемой строя базы на других планетах, а у России нет ни планов, ни денег. Деньги там в Швейцариях с Абрамовичами виды на жительство оформляют, а росиянам в бюджет кости с барского стола. Только госсобственность вкупе с госмонополией способны обеспецить социальное равенство своих сограждан, а прикапитализме должен остаться только один сверхбогач, разоривший и пустивший помиру всех остальных. Иными словами капитализм ведёт мир к Апокалипсису, который стремительно приближается.« ответить