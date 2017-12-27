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Под таким заголовком разместили публикацию украинские «Вести». В Верховную Раду Украины внесли закон № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Как сообщается на сайте ведомства, закон предложили девять народных депутатов из «Народного фронта» во главе с Сергеем Высоцким.

Понятие «коллаборационизма», «коллаборациониста» определяется как сотрудничество с врагом, содействие при развертывании вооруженного конфликта. Согласно закону, признаный «коллаборционистом» человек не будет иметь права занимать госдолжности, иметь доступ к гостайне, получать разрешение на оружие, быть военнослужащим или судьей, передают украинские «Вести».

Также, под статью «коллаборционизм» попадут и те, кто способствовал или содействует в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывал или оказывает помощь врагу во время подготовки и проведения такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта.

Самих признаков «коллаборциониста» гораздо больше:

— обеспечение участия регулярных войск, советников, инструкторов и наемников в боевых действиях на территории Украины;

— подрывная и диверсионная деятельность;

— разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма;

— создание и поддержка самопровозглашенных органов;

— оккупация и аннексия территории Украины;

— размещение тактического ядерного оружия у границ Украины и на временно оккупированной территории;

— создание вооруженных групп, которые дестабилизируют ситуацию — в частности, блокируют важные объекты промышленности и инфраструктуры;

— препятствование мероприятиям, которые избавят Украину от энергетической зависимости;

— все, что приводит к истощению украинской экономики;

— унижение украинского языка и культуры, надругательство над государственным флагом, фальсификация украинской истории, формирование СМИ искаженной информационной картины мира.

Под «сотрудничество с врагом» также будут подразумеваться организации митингов и пикетов; публикации в интернете призывов в пользу агрессора; работа на политических или административных должностях в самопровозглашенных органах; участие в военных действиях или вербовку других для этого; предоставление агрессору материальной или иной поддержки; участие в информационных кампаниях в поддержку противника Украины.

Ранее сообщалось, что украинцев хотят заинтересовать «стучать» на неожиданно разбогатевших граждан. Если у потенциального осведомителя есть данные о причастности таких лиц к коррупционным схемам, ему обещают вознаграждение в размере 10% от возможной суммы убытков, которые нанес или мог бы нанести государству нечистый на руку чиновник. Законопроект с таким предложением в марте зарегистрировали в Верховной Раде.

Напомним, пишут «Вести», что с 11 декабря 2017 года Россия полностью переводит пассажирские поезда дальнего следования в обход Украины. Переход длился сутки — с 10 до 11 декабря. Железная дорога в обход украинской территориии Журавка-Миллерово, длиной 137 километров, проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — заявил в ответ на такие действия министр Омелян.