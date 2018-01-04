Поножовщина на остановке: полиция просит помочь в поиске убийцы(3)

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Valsts policija
Виталий Вавилкин
14:41 04.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера, 3 января, в Даугавпилсе, на остановке общественного транспорта на улице Циетокшня был зарезан 33-летний мужчина. Полиция просит помощи в поиске убийцы.

По информации стражей порядка, между двумя, вероятно знакомыми мужчинами, начался конфликт, в результате которого один из мужчин ударил ножом второго, жизнь которому, увы, спасти не удалось.

 

Сотрудники полиции пояснили, что вся ситуация длилась недолго, в виду чего среагировать на это должным образом полиция попросту не могла. При этом, по подозрению в убийстве уже разыскивается 32-летний Владислав Степанов, в поиске которого может помочь любой латвиец.

 

Подозреваемый имеет среднее телосложение, короткие темные волосы. Был одет в черные штаны, черную куртку, коричневые или черные туфли.

 

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, просьба звонить по телефонам 654-03302, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Правда тут 14:51 04:01:2018

Стукачи налетят как мухи на карлиса

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Latviešu patriots 15:15 04:01:2018

Tipisks cietumnieka feiss. Gan ar tautas palīdzību atradīs.

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да ужа 15:21 04:01:2018

а в полиции,не прбовали работать,большая ли латвия ,чтоб не найти,бестолочи,только бабок можете штрафовать,да водителей,по пустякам,сыщики херовы

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газета Сегодня
04.01.2018

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