По информации стражей порядка, между двумя, вероятно знакомыми мужчинами, начался конфликт, в результате которого один из мужчин ударил ножом второго, жизнь которому, увы, спасти не удалось.
Сотрудники полиции пояснили, что вся ситуация длилась недолго, в виду чего среагировать на это должным образом полиция попросту не могла. При этом, по подозрению в убийстве уже разыскивается 32-летний Владислав Степанов, в поиске которого может помочь любой латвиец.
Подозреваемый имеет среднее телосложение, короткие темные волосы. Был одет в черные штаны, черную куртку, коричневые или черные туфли.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, просьба звонить по телефонам 654-03302, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.
Стукачи налетят как мухи на карлиса« ответить
Tipisks cietumnieka feiss. Gan ar tautas palīdzību atradīs.« ответить
а в полиции,не прбовали работать,большая ли латвия ,чтоб не найти,бестолочи,только бабок можете штрафовать,да водителей,по пустякам,сыщики херовы« ответить