Valsts policija

Вчера, 3 января, в Даугавпилсе, на остановке общественного транспорта на улице Циетокшня был зарезан 33-летний мужчина. Полиция просит помощи в поиске убийцы.

По информации стражей порядка, между двумя, вероятно знакомыми мужчинами, начался конфликт, в результате которого один из мужчин ударил ножом второго, жизнь которому, увы, спасти не удалось.

Сотрудники полиции пояснили, что вся ситуация длилась недолго, в виду чего среагировать на это должным образом полиция попросту не могла. При этом, по подозрению в убийстве уже разыскивается 32-летний Владислав Степанов, в поиске которого может помочь любой латвиец.

Подозреваемый имеет среднее телосложение, короткие темные волосы. Был одет в черные штаны, черную куртку, коричневые или черные туфли.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, просьба звонить по телефонам 654-03302, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.