Партии отчаянно ищут союзников перед парламентскими выборами, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Особенность латвийской политики последних лет: большинство представленных в сейме партий были созданы на базе объединения нескольких партий. В свое время путем объединения трех партий появилась партия «Единство», объединением были изначально и «Согласие», и TB–Visu Latvijai. Премьерская же сила — Союз зеленых и крестьян — и сегодня является объединением аж четырех партий: двух общелатвийских и двух региональных. И Региональное объединение состоит, по существу, из двух региональных политических сил.

Вместе весело шагать

Как можно прогнозировать, выборы в сейм этого года станут выборами не партий–одиночек, а политических объединений или общих списков сразу нескольких партий.

Опыт показывает, что подобная конструкция не всегда долговечна. Впрочем, это политиков мало волнует — для них главное заманить избирателей и попасть в парламент, а там уже можно и разбежаться по разным углам.

Вот и сейчас отчаянные попытки создать общий предвыборный список предпринимают сразу несколько условно центристских партий. Так, «Единство», «Для развития Латвии», «Движение За!» и партия «Прогрессивные» провели очередной раунд переговоров о возможном совместном старте на выборах.

На одном из этапов в переговорах участвовали и представители Новой консервативной партии, которые, судя по всему, согласились на встречу с конкурентами только из вежливости. Новые консерваторы во главе с Янисом Бордансом изначально заявили, что не намерены вступать в брак по расчету и на выборы пойдут самостоятельно.

Эта позиция новых консерваторов вполне объяснима, поскольку из всех перечисленных партий именно партия Борданса — Стрике — Юраша имеет самые хорошие шансы попасть в 13–й сейм. Кстати, сейчас новые консерваторы усиленно формируют региональные представительства, понимая, что только на одной Риге въехать в новый парламент будет невозможно.

И еще один момент. Новые консерваторы, в отличие от перечисленных партий, скорее, не центристы, а правые националы, и ориентируется они как на часть электората TB–Visu Latvijai, так и на так называемые протестные голоса. Именно поэтому новые консерваторы эксплуатируют тему борьбы с коррупцией.

Три причины для слияния

Что же касается «Единства» и иже с ними, то попытка создать общий предвыборный список объясняется тремя причинами.

Во–первых, чистой математикой: в одиночку у каждой из партий, включая нынче и «Единство», может просто не набраться минимально необходимого количества членов для участия в парламентских выборах — 500.

Во–вторых, надеждой, что вместе, объединив человеческие и финансовые ресурсы, а также собрав в один кулак оставшийся электорат, удастся преодолеть пятипроцентный барьер.

И в–третьих, во всех трех центристских партиях («Единство», «Для развития Латвии», «Движение За!») состоят выходцы из… «Нового времени» — партии, на базе которой и создавалось «Единство». Кроме того, во главе двух партий стоят люди, которые бок о бок работали в одном министерстве — так, «Движение За!» возглавляет Даниэлс Павлютс, который был министром экономики. А шефом партии «Для развития Латвии» является Юрис Пуце, который как раз при Павлютсе был госсекретарем минэкономики.

Поэтому рискнем предположить, что «родственные души» сумеют договориться. При этом нет никаких гарантий, что уже после выборов, если этому общему списку удастся преодолеть пятипроцентный барьер, избранные депутаты смогут вместе сработаться. Достаточно напомнить, что костяк партии «Движение За!» состоит из политиков, которые вышли из «Единства», чуть не развалив эту партию.

Поматросили и бросили

Что же касается новой партии «Прогрессивные», то велика вероятность, что все–таки с этой тройкой центристских сил «прогрессивным» договориться не удастся. Они, во–первых, до сих пор не были в активной политике и для «единцев» совершенно чужие. А во–вторых, «Прогрессивные» себя позиционируют, скорее, как левую партию.

Велика вероятность, что самостоятельно пойдет на выборы Региональное объединение. И даже если оно возьмет к себе под крыло какую–то маленькую партию, то все равно список пойдет под флагом Регионального объедения. По слухам, «регионалы» не прочь взять к себе наиболее известных представителей партии «От сердца — Латвии», у которой, как видится сегодня, крайне мало шансов попасть в следующий сейм.

Так или иначе, но новейшая история Латвии свидетельствует о том, что такие политические объединения, созданные исключительно под выборы, обычно распадаются очень быстро. К удивлению наивных избирателей, которые зачастую не очень–то анализируют недавнее прошлое политиков и их привычку менять партии как перчатки.

Абик ЭЛКИН.